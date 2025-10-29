Мои заказы

Только природа: из Сортавалы - на Ладожские шхеры

Погрузитесь в мир северной Ладоги: катер, три остановки, остров Хонкасало и легенды. Насладитесь природой и тишиной Карелии
Северная Ладога завораживает своей красотой: скалистые острова, густые леса и бескрайняя гладь воды. На комфортабельном катере, вместимостью до 11 человек, маршрут пройдёт через живописные места. Остановки у дачи Винтера и
читать дальше

скал острова Хавус позволят насладиться видами. На острове Хонкасало можно прогуляться по тенистым тропам и увидеть финские постройки. Узкий пролив Киискансалми и знаменитые «ворота шхер» откроют вам тайны региона. Природные красоты и местные легенды сделают эту прогулку незабываемой

4.6
10 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🛥️ Комфортный катер
  • 🏝️ Остров Хонкасало
  • 🌲 Природа Карелии
  • 📚 Легенды и истории
  • 🌊 Ладожские шхеры
Только природа: из Сортавалы - на Ладожские шхеры© Сергей
Только природа: из Сортавалы - на Ладожские шхеры© Сергей
Только природа: из Сортавалы - на Ладожские шхеры© Сергей
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Дача Винтера
  • Остров Хавус
  • Остров Хонкасало
  • Ворота шхер

Описание водной прогулки

  • Комфортная прогулка на новом тёплом катере — вместимость от 7 до 11 человек, без спешки и суеты.
  • Три остановки на воде — у дачи Винтера и две у скал острова Хавус.
  • Высадка на остров Хонкасало — полчаса на прогулку по тенистым тропам, где вас ждут финские постройки, скалы и панорамы.
  • Проход по узкому проливу Киискансалми — легендарный маршрут между материком и островом Хавус.
  • Знаменитые «ворота шхер» — скальное образование, будто созданное для торжественного входа в архипелаг.
  • Захватывающие истории — кораблекрушения, морские легенды и местные предания.
  • Баланс комфорта и лёгкой активности — прогулка без перегрузки, с возможностью уединиться и просто насладиться тишиной природы.

Организационные детали

  • Ограничений по возрасту нет.
  • Судно — 7- или 11-местный катер. На борту есть все необходимые спасательные средства.

ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
Дети 4-10 лет1500 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале на улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 55 туристов
Коренной житель Сортавалы и опытный капитан. Буду рад показать вам природные красоты моей родины с воды и рассказать любопытные факты из истории.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
4
3
2
1
Н
Никитина
29 окт 2025
Экскурсия проходила на небольшом удобном катере, с капитаном Максимом, который с удовольствие рассказывал о местах, которые были по курсу и отвечал на вопросы. Было несколько остановок для фото и 1 высадка на остров. Шхеры прекрасны в любую погоду! Ребёнку очень понравилось кататься на катере по волнам - это отдельные новые впечатления) спасибо!
Экскурсия проходила на небольшом удобном катере, с капитаном Максимом, который с удовольствие рассказывал о местах, которыеЭкскурсия проходила на небольшом удобном катере, с капитаном Максимом, который с удовольствие рассказывал о местах, которыеЭкскурсия проходила на небольшом удобном катере, с капитаном Максимом, который с удовольствие рассказывал о местах, которыеЭкскурсия проходила на небольшом удобном катере, с капитаном Максимом, который с удовольствие рассказывал о местах, которые
М
Мария
22 сен 2025
Поездка прошла просто отлично!! Организация на очень высоком уровне, Сергей связался с нами заранее, объяснил дополнительно куда подойти (в письме информация также была). Не пожалели, что поехали именно так: в
читать дальше

других катерах было больше человек.
На шхеры ездили с капитаном Олегом, вчетвером, поездка прошла гладко, все рассказал-показал))), места невероятной красоты - много где были, но такого не видели.

Большое спасибо за незабываемые впечатления!

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо
О
Ольга
19 сен 2025
Все очень понравилось.
Все очень понравилось.Все очень понравилось.Все очень понравилось.
З
Загайнова
30 авг 2025
Отправились чётко вовремя.
Прогулка проходит на очень удобном и быстром катере.
На каждой фототочке делается достаточно продолжительная остановка, а чтобы все желающие точно поймали лучший кадр, капитан подводит катер с нескольких ракурсов.
При высадке на остров с непроизносимым названием, не смотря на многолюдность, можно найти уединенный уголок для созерцания окружающего великолепия.
В
Валерий
27 авг 2025
Экскурсия в целом соответствовала и описанию, и ожиданиям. Очень красивые места! Катер также современный и удобный, места всем хватало и было комфортно. К минусам можно отнести отсутствие технических средств для
читать дальше

усиления голоса, поэтому небольшой рассказ капитана о местах, которые мы проходили, был абсолютно никому не слышен - он рассказывал сам себе (впрочем, экскурсия позиционировалась как "только природа" и рассказ тут вторичен). Хотелось бы также больше провести времени на острове. Мы очень торопились, чтобы уложиться в отведенные нам 30 минут и вовремя вернуться на катер. Но в итоге на пристань мы вернулись на 15 минут раньше, чем планировалось, то есть экскурсия продлилась 1 ч 45 минут вместо заявленных 2 часов. Не страшно, конечно, но лучше бы нам дали возможность провести дополнительные 15 минут на острове. И да, желательно сообщать экскурсантам о наличии и местонахождении спасательных средств (жилетов), если они действительно были.

Варвара
Варвара
21 авг 2025
Хотелось бы больше историй и мифов, которые обещали. Места очень красивые
Хотелось бы больше историй и мифов, которые обещали. Места очень красивыеХотелось бы больше историй и мифов, которые обещали. Места очень красивыеХотелось бы больше историй и мифов, которые обещали. Места очень красивыеХотелось бы больше историй и мифов, которые обещали. Места очень красивыеХотелось бы больше историй и мифов, которые обещали. Места очень красивыеХотелось бы больше историй и мифов, которые обещали. Места очень красивыеХотелось бы больше историй и мифов, которые обещали. Места очень красивые
А
АНАСТАСИЯ
8 авг 2025
Сумасшедшее удовольствие - лететь на скорости по волнам Ладожского озера. Ловишь адреналин, когда волны выше и озеро волнуется. И кайф - когда поднимаешься на скалы. Спасибо большое за эту удивительную прогулку!
Сумасшедшее удовольствие - лететь на скорости по волнам Ладожского озера. Ловишь адреналин, когда волны выше иСумасшедшее удовольствие - лететь на скорости по волнам Ладожского озера. Ловишь адреналин, когда волны выше и
А
Анна
28 июл 2025
Все было замечательно! На небольшом катере по озеру прокатились, успели и покупаться и черники попробовать. Все хорошо спланировано и продумано. Сергей объяснял что где находится, отвечал на все наши вопросы. Рекомендую.
Все было замечательно! На небольшом катере по озеру прокатились, успели и покупаться и черники попробовать. ВсеВсе было замечательно! На небольшом катере по озеру прокатились, успели и покупаться и черники попробовать. ВсеВсе было замечательно! На небольшом катере по озеру прокатились, успели и покупаться и черники попробовать. Все
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо
Д
Дарья
18 июл 2025
Отличная экскурсия, катер комфортный. Все показали, рассказали. Останавливались погулять на одной из шхер. По общему времени экскурсии даже вместо 2 часов, 2,5 ч получилось.
Отличная экскурсия, катер комфортный. Все показали, рассказали. Останавливались погулять на одной из шхер. По общему времениОтличная экскурсия, катер комфортный. Все показали, рассказали. Останавливались погулять на одной из шхер. По общему времениОтличная экскурсия, катер комфортный. Все показали, рассказали. Останавливались погулять на одной из шхер. По общему времениОтличная экскурсия, катер комфортный. Все показали, рассказали. Останавливались погулять на одной из шхер. По общему времени
И
Ивченков
8 июн 2025
Очень красивые виды. Природа замечательная. Повезло, действительно увидели нерпу, хоть и издалека (иначе можно спугнуть).
Катер удобный, крытый. Периодически останавливались полюбоваться видами и пофотографировать.
Походили по одному из островов пол часа -
читать дальше

очень красиво. Жаль, что так мало времени.
Небольшой минус - экскурсовод периодически выдавал короткие комментарии по поводу примечательных мест, которые заканчивались фразами типа "там что-то хотели вроде организовать, но я не знаю чем закончилось". Это как-то не очень профессионально.
НО! Мы ехали чисто посмотреть на природу. Как и обещано, шхеры были шикарные, Ладога красивая, а поездка комфортная.

Входит в следующие категории Сортавалы

Похожие экскурсии из Сортавалы

Путешествие в сердце Ладожских шхер
На катере
2 часа
24 отзыва
Водная прогулка
Путешествие в сердце Ладожских шхер
Погрузитесь в мир Ладожских шхер: скалистые острова, уникальная природа и увлекательные истории ждут вас в этом водном приключении
Начало: На ул. Валаамская
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
21 апр в 10:00
22 апр в 10:00
3000 ₽ за человека
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
На катере
2 часа
16 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ладожским шхерам и островам Карелии
Индивидуальная экскурсия на катере по Ладожским шхерам и островам Карелии. Насладитесь природой и узнайте интересные факты
Начало: От причала на улице Валаамской
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
На катере
2 часа
160 отзывов
Водная прогулка
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сортавале