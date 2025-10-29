читать дальше

усиления голоса, поэтому небольшой рассказ капитана о местах, которые мы проходили, был абсолютно никому не слышен - он рассказывал сам себе (впрочем, экскурсия позиционировалась как "только природа" и рассказ тут вторичен). Хотелось бы также больше провести времени на острове. Мы очень торопились, чтобы уложиться в отведенные нам 30 минут и вовремя вернуться на катер. Но в итоге на пристань мы вернулись на 15 минут раньше, чем планировалось, то есть экскурсия продлилась 1 ч 45 минут вместо заявленных 2 часов. Не страшно, конечно, но лучше бы нам дали возможность провести дополнительные 15 минут на острове. И да, желательно сообщать экскурсантам о наличии и местонахождении спасательных средств (жилетов), если они действительно были.