Северная Ладога завораживает своей красотой: скалистые острова, густые леса и бескрайняя гладь воды. На комфортабельном катере, вместимостью до 11 человек, маршрут пройдёт через живописные места. Остановки у дачи Винтера и
5 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Комфортный катер
- 🏝️ Остров Хонкасало
- 🌲 Природа Карелии
- 📚 Легенды и истории
- 🌊 Ладожские шхеры
Что можно увидеть
- Дача Винтера
- Остров Хавус
- Остров Хонкасало
- Ворота шхер
Описание водной прогулки
- Комфортная прогулка на новом тёплом катере — вместимость от 7 до 11 человек, без спешки и суеты.
- Три остановки на воде — у дачи Винтера и две у скал острова Хавус.
- Высадка на остров Хонкасало — полчаса на прогулку по тенистым тропам, где вас ждут финские постройки, скалы и панорамы.
- Проход по узкому проливу Киискансалми — легендарный маршрут между материком и островом Хавус.
- Знаменитые «ворота шхер» — скальное образование, будто созданное для торжественного входа в архипелаг.
- Захватывающие истории — кораблекрушения, морские легенды и местные предания.
- Баланс комфорта и лёгкой активности — прогулка без перегрузки, с возможностью уединиться и просто насладиться тишиной природы.
Организационные детали
- Ограничений по возрасту нет.
- Судно — 7- или 11-местный катер. На борту есть все необходимые спасательные средства.
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети 4-10 лет
|1500 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале на улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 55 туристов
Коренной житель Сортавалы и опытный капитан. Буду рад показать вам природные красоты моей родины с воды и рассказать любопытные факты из истории.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никитина
29 окт 2025
Экскурсия проходила на небольшом удобном катере, с капитаном Максимом, который с удовольствие рассказывал о местах, которые были по курсу и отвечал на вопросы. Было несколько остановок для фото и 1 высадка на остров. Шхеры прекрасны в любую погоду! Ребёнку очень понравилось кататься на катере по волнам - это отдельные новые впечатления) спасибо!
М
Мария
22 сен 2025
Поездка прошла просто отлично!! Организация на очень высоком уровне, Сергей связался с нами заранее, объяснил дополнительно куда подойти (в письме информация также была). Не пожалели, что поехали именно так: в
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо
О
Ольга
19 сен 2025
Все очень понравилось.
З
Загайнова
30 авг 2025
Отправились чётко вовремя.
Прогулка проходит на очень удобном и быстром катере.
На каждой фототочке делается достаточно продолжительная остановка, а чтобы все желающие точно поймали лучший кадр, капитан подводит катер с нескольких ракурсов.
При высадке на остров с непроизносимым названием, не смотря на многолюдность, можно найти уединенный уголок для созерцания окружающего великолепия.
Прогулка проходит на очень удобном и быстром катере.
На каждой фототочке делается достаточно продолжительная остановка, а чтобы все желающие точно поймали лучший кадр, капитан подводит катер с нескольких ракурсов.
При высадке на остров с непроизносимым названием, не смотря на многолюдность, можно найти уединенный уголок для созерцания окружающего великолепия.
В
Валерий
27 авг 2025
Экскурсия в целом соответствовала и описанию, и ожиданиям. Очень красивые места! Катер также современный и удобный, места всем хватало и было комфортно. К минусам можно отнести отсутствие технических средств для
Варвара
21 авг 2025
Хотелось бы больше историй и мифов, которые обещали. Места очень красивые
А
АНАСТАСИЯ
8 авг 2025
Сумасшедшее удовольствие - лететь на скорости по волнам Ладожского озера. Ловишь адреналин, когда волны выше и озеро волнуется. И кайф - когда поднимаешься на скалы. Спасибо большое за эту удивительную прогулку!
А
Анна
28 июл 2025
Все было замечательно! На небольшом катере по озеру прокатились, успели и покупаться и черники попробовать. Все хорошо спланировано и продумано. Сергей объяснял что где находится, отвечал на все наши вопросы. Рекомендую.
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо
Д
Дарья
18 июл 2025
Отличная экскурсия, катер комфортный. Все показали, рассказали. Останавливались погулять на одной из шхер. По общему времени экскурсии даже вместо 2 часов, 2,5 ч получилось.
И
Ивченков
8 июн 2025
Очень красивые виды. Природа замечательная. Повезло, действительно увидели нерпу, хоть и издалека (иначе можно спугнуть).
Катер удобный, крытый. Периодически останавливались полюбоваться видами и пофотографировать.
Походили по одному из островов пол часа -
Катер удобный, крытый. Периодически останавливались полюбоваться видами и пофотографировать.
Походили по одному из островов пол часа -
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Водная прогулка
Путешествие в сердце Ладожских шхер
Погрузитесь в мир Ладожских шхер: скалистые острова, уникальная природа и увлекательные истории ждут вас в этом водном приключении
Начало: На ул. Валаамская
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
21 апр в 10:00
22 апр в 10:00
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ладожским шхерам и островам Карелии
Индивидуальная экскурсия на катере по Ладожским шхерам и островам Карелии. Насладитесь природой и узнайте интересные факты
Начало: От причала на улице Валаамской
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3000 ₽ за человека