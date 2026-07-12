Вы совершите интересное путешествие на комфортном каютном катере с панорамными обзорными окнами по Ладоге. В нём вы посетите манящий остров Валаам, на котором проведёте 3 часа. Также побываете в Ладожских
Описание экскурсииПознакомиться с красотой Карелии Отправьтесь в незабываемое путешествие по Ладожскому озеру, объединившее легендарный остров Валаам, живописные Ладожские шхеры и панорамные виды острова Хонкасало. Вас ждут свободное время для прогулок, увлекательный рассказ капитана и возможность насладиться первозданной природой Карелии с воды. Эта экскурсия подарит яркие впечатления, красивые фотографии и настоящее чувство единения с природой. Продолжительность путешествия: 5,5 - 6 часов Важная информация:
- Гостям нужно с собой обязательно иметь заряженный телефон и одеваться по погоде. Удобная обувь пригодится для прогулки по острову.
- Все катера закрытые, с обзорными окнами и отоплением (если это нужно).
- На о. Валаам, при посещении Храма, гостям, при необходимости, могут выдать юбку и платок.
- Перекусить можно в трапезных, летнем кафе, или Ресторане «Шишкин».
- К оплате принимают банковские карты, и всегда благодарны за наличные.
- На о. Валаам стабильная связь и интернет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В пути:
- Никольский Храм на. о Риеккалансаари
- Старинное имение Доктора Винтера
- Отвесные скалы о. Хавус
- Острова Ладожских шхер
- Открытую Ладогу
- Никольский скит (будет встречать гостей при входе в Монастырскую бухту)
- Часовню Валаамской иконы Божией Матери на о. Светлый
- На Валааме вы можете посетить (в шаговой доступности):
- Спасо-Преображенский собор
- Никольский скит
- Часовню Всех Валаамских Святых
- Часовню «Всех скорбящих Радосте»
- Благовещенскую часовню
- Часовню святой Ксении Петербургской
- И много других интересных достопримечательностей
- В Ладожских Шхерах:
- О. Хонкасало
- Голые камни на которых удивительным образом растут деревья
- Гору Вахтимяки (Крыша Ладоги)
- Остров «Каменной черепахи»
- Мощный утёс, который запечатлел Рерих
- Чудесную природу
- И возможно повстречаете Ладожскую нерпу
Что включено
- Посещение мест по программе
- Место в катере
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Сопровождение гида в прогулке по о. Валаам
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Валаамская, 1
Завершение: Г. Сортавала, ул. Валаамская, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Гостям нужно с собой обязательно иметь заряженный телефон и одеваться по погоде. Удобная обувь пригодится для прогулки по острову
- Все катера закрытые, с обзорными окнами и отоплением (если это нужно)
- На о. Валаам, при посещении Храма, гостям, при необходимости, могут выдать юбку и платок
- Перекусить можно в трапезных, летнем кафе, или Ресторане «Шишкин»
- К оплате принимают банковские карты, и всегда благодарны за наличные
- На о. Валаам стабильная связь и интернет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо за прекрасно организованную прогулку! Дорога до Валаама прошла на одном дыхании под очень интересный рассказ капитана об истории здешних мест. Валаам потрясает. На острове можно легко арендовать велики, чтобы успеть посмотреть самые отдалённые уголки. Обратная дорога на катере порадовала видами ничуть не меньше. Всё прошло гладко, без заминок.
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Г
Были на прогулке с капитаном Денисом. Катер комфортный, шёл аккуратно. Маршрут составлен со знанием дела. Успели всё, что хотели, а гид подсказал, что стоит посмотреть на самом острове. Спасибо, экскурсию рекомендую!
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Р
Хорошая экскурсия, отлично провели время не только благодаря красивым видам, но и интересным рассказам капитана Александра) И нерпу видели.
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М
Поездка прошла замечательно!
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И
Всё было супер.
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Входит в следующие категории Сортавалы
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