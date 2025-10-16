М Марина Валаам и Ладожские шхеры: маршрут, который покорит сердце Восхитительная поездка. Адреналин на Ладоге осенью. Святое место. Омрачило только, что недостаточно времени осенью на посещение. И в некоторых локациях невозможно побывать из за ремонта мостов.

В Владимир Валаам и Ладожские шхеры: маршрут, который покорит сердце По направлению на остров Валаам работал аудиогид

На острове было 4 часа свободного времени.

После отправление обратно и прогулка по шхерам с высадкой на один остров на 30 мин.

Из минусов - кресла в катере не по ходу движения