Водная прогулка
Места силы Карелии: прогулка по Ладожским шхерам из Сортавалы
Увидеть сокровенные уголки озера и подняться на «крышу Ладоги»
Начало: В районе ул. Ленина
«Высадитесь на необитаемом острове Хонкасало и с его вершины, «крыши Ладоги», полюбуетесь невероятной панорамой вокруг»
1 мая в 14:45
2 мая в 14:45
2900 ₽ за человека
Водная прогулка
Золотой закат в Ладожских шхерах: прогулка на катере
Увидеть крышу Ладоги, скалистые фьорды и необитаемые острова в лучах уходящего солнца
Начало: На улице Ленина
15 мая в 20:45
16 мая в 20:45
16 300 ₽ за человека
Водная прогулка
Пейзажи Карелии: прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
Увидеть «крышу Ладоги», Ястребиную скалу и побывать на острове Хонкасало - из Сортавалы
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
4 мар в 11:45
4900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина16 октября 2025Валаам и Ладожские шхеры: маршрут, который покорит сердцеВосхитительная поездка. Адреналин на Ладоге осенью. Святое место. Омрачило только, что недостаточно времени осенью на посещение. И в некоторых локациях невозможно побывать из за ремонта мостов.
- ВВладимир19 августа 2025Валаам и Ладожские шхеры: маршрут, который покорит сердцеПо направлению на остров Валаам работал аудиогид
На острове было 4 часа свободного времени.
После отправление обратно и прогулка по шхерам с высадкой на один остров на 30 мин.
Из минусов - кресла в катере не по ходу движения
- ААлексей12 июля 2025Валаам и Ладожские шхеры: маршрут, который покорит сердцеТо, что мы посещали, что увидели, мне безусловно понравилось. НО! Не было никакого аудио гида, как заявлено в объявлении, никаких рассказов от капитана хотя бы тоже не было! Зачем обманывать, не понимаю!!
