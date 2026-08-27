За штурвал! Прогулка на катере без капитана по Ладожским шхерам

Пройти вслед за инструктором между скалистыми островами - из Сортавалы
Вы сами поведёте катер между Ладожскими шхерами, но не останетесь без поддержки: впереди на отдельном судне будет идти капитан-инструктор. Он покажет живописный маршрут, поможет не заблудиться и пришвартоваться у Хонкасало. Так путешествие останется безопасным, а роль капитана — за вами.
За штурвал! Прогулка на катере без капитана по Ладожским шхерам
За штурвал! Прогулка на катере без капитана по Ладожским шхерам
За штурвал! Прогулка на катере без капитана по Ладожским шхерам

Описание экскурсии

Подготовка к выходу

Встретимся у Валаамского причала. За 30 минут капитан-инструктор объяснит правила движения и управления, а затем поможет закрепить навыки на практике. После инструктажа заключим договор аренды и передадим вам катер. Специальные права не нужны: судно управляется с помощью руля-штурвала.

Самостоятельно между шхерами

Вы займёте место за штурвалом и поведёте катер вдоль островов с обрывистыми скалами и пологими берегами. Инструктор будет двигаться впереди на отдельном катере: покажет маршрут, поможет не потеряться среди шхер и даст рекомендации при швартовке.

Высадка на Хонкасало

Вы причалите к острову и отправимся на 50-минутную прогулку. Подниметесь на вершину Вахтимяки (80 м), откуда открывается панорама Ладожского озера. После прогулки вернётесь к катерам и самостоятельно пройдёте обратный путь по Ладоге.

Организационные детали

  • Наш катер подходит для самостоятельного управления, специальные права не нужны
  • Общий вес пассажиров — не более 300 кг
  • Посещение территории нацпарка необходимо самостоятельно оплатить по QR коду перед началом катания — 350 ₽ за чел.
  • Прогулка может быть перенесена или отменена из-за погодных условий
  • Вас будет сопровождать капитан-инструктор из нашей команды на отдельном катере

Обязательные условия аренды катера

  • За 30 мин до начала катания прибыть на инструктаж
  • С собой иметь оригинал паспорта
  • Залог 10 000 ₽ наличными
  • Трезвость для всех участников катания
  • Передача катера лицам от 18 лет
  • Дети от 6 лет — в сопровождении взрослого

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Валаамском причале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3691 туриста
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
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о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

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