Вы сами поведёте катер между Ладожскими шхерами, но не останетесь без поддержки: впереди на отдельном судне будет идти капитан-инструктор. Он покажет живописный маршрут, поможет не заблудиться и пришвартоваться у Хонкасало. Так путешествие останется безопасным, а роль капитана — за вами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Подготовка к выходу

Встретимся у Валаамского причала. За 30 минут капитан-инструктор объяснит правила движения и управления, а затем поможет закрепить навыки на практике. После инструктажа заключим договор аренды и передадим вам катер. Специальные права не нужны: судно управляется с помощью руля-штурвала.

Самостоятельно между шхерами

Вы займёте место за штурвалом и поведёте катер вдоль островов с обрывистыми скалами и пологими берегами. Инструктор будет двигаться впереди на отдельном катере: покажет маршрут, поможет не потеряться среди шхер и даст рекомендации при швартовке.

Высадка на Хонкасало

Вы причалите к острову и отправимся на 50-минутную прогулку. Подниметесь на вершину Вахтимяки (80 м), откуда открывается панорама Ладожского озера. После прогулки вернётесь к катерам и самостоятельно пройдёте обратный путь по Ладоге.

Организационные детали

Наш катер подходит для самостоятельного управления, специальные права не нужны

Общий вес пассажиров — не более 300 кг

Посещение территории нацпарка необходимо самостоятельно оплатить по QR коду перед началом катания — 350 ₽ за чел.

Прогулка может быть перенесена или отменена из-за погодных условий

Вас будет сопровождать капитан-инструктор из нашей команды на отдельном катере

Обязательные условия аренды катера