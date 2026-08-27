За штурвал! Прогулка на катере без капитана по Ладожским шхерам
Пройти вслед за инструктором между скалистыми островами - из Сортавалы
Вы сами поведёте катер между Ладожскими шхерами, но не останетесь без поддержки: впереди на отдельном судне будет идти капитан-инструктор. Он покажет живописный маршрут, поможет не заблудиться и пришвартоваться у Хонкасало. Так путешествие останется безопасным, а роль капитана — за вами.
Описание экскурсии
Подготовка к выходу
Встретимся у Валаамского причала. За 30 минут капитан-инструктор объяснит правила движения и управления, а затем поможет закрепить навыки на практике. После инструктажа заключим договор аренды и передадим вам катер. Специальные права не нужны: судно управляется с помощью руля-штурвала.
Самостоятельно между шхерами
Вы займёте место за штурвалом и поведёте катер вдоль островов с обрывистыми скалами и пологими берегами. Инструктор будет двигаться впереди на отдельном катере: покажет маршрут, поможет не потеряться среди шхер и даст рекомендации при швартовке.
Высадка на Хонкасало
Вы причалите к острову и отправимся на 50-минутную прогулку. Подниметесь на вершину Вахтимяки (80 м), откуда открывается панорама Ладожского озера. После прогулки вернётесь к катерам и самостоятельно пройдёте обратный путь по Ладоге.
Организационные детали
Наш катер подходит для самостоятельного управления, специальные права не нужны
Общий вес пассажиров — не более 300 кг
Посещение территории нацпарка необходимо самостоятельно оплатить по QR коду перед началом катания — 350 ₽ за чел.
Прогулка может быть перенесена или отменена из-за погодных условий
Вас будет сопровождать капитан-инструктор из нашей команды на отдельном катере
Обязательные условия аренды катера
За 30 мин до начала катания прибыть на инструктаж
С собой иметь оригинал паспорта
Залог 10 000 ₽ наличными
Трезвость для всех участников катания
Передача катера лицам от 18 лет
Дети от 6 лет — в сопровождении взрослого
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Валаамском причале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3691 туриста
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё читать дальшеуменьшить
о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!
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