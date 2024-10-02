По Ладожским шхерам зимние – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «По Ладожским шхерам зимние» в Сортавале, цены от 3 250 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
На автобусе
627 отзывов
8 часов
Групповая
Лучший выбор
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30
8 окт в 10:30
10 окт в 10:30
3 250 за человека
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
Из центра Сортавалы отправиться в путешествие по шхерам и увидеть заснеженные пейзажи с воды
Начало: В Сортавала
10 янв в 09:00
11 янв в 09:00
21 000 за всё до 4 чел.
По Ладожскому озеру - на аэролодке
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
По Ладожскому озеру - на аэролодке
Отправиться в необычное путешествие по зимним шхерам и открыть заснеженные пейзажи с воды
Начало: В центре города
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
11 янв в 12:00
12 янв в 12:00
4 550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    2 октября 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Хочу поблагодарить Ярослава за отличную экскурсию. Программа была насыщена и больше напоминала маленькое путешествие. Море впечатлений, отличные фото и маршруты. Ладожские шхеры оказались невероятными и многоликими. Ярослав отличный рассказчик. с юмором. Восхитительная осенняя картина природы Карелии и энергетическая зарядка.
  • Н
    Настя
    25 сентября 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Спасибо Ярославу. Отличная экскурсия на целый день где можно увидеть все красоты Карелии. Ярослав замечательный рассказчик, знает свой край, историю,
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    географию, геологию, с удовольствием делится своими знаниями с гостями. Очень хочется летом попасть на другие экскурсии замечательного гида. Всем рекомендую экскурсию Ярослава 👍🏻

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  • Е
    Екатерина
    23 сентября 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Экскурсия очень насыщенная и интересная, понравился подход экскурсовода. Можно смело рекомендовать друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «По Ладожским шхерам зимние»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Остров Койонсаари
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в октябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "По Ладожским шхерам зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 250 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 630 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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