8 часов
Групповая
Лучший выборПутешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30
8 окт в 10:30
10 окт в 10:30
3 250₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
Из центра Сортавалы отправиться в путешествие по шхерам и увидеть заснеженные пейзажи с воды
Начало: В Сортавала
10 янв в 09:00
11 янв в 09:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Водная прогулка
По Ладожскому озеру - на аэролодке
Отправиться в необычное путешествие по зимним шхерам и открыть заснеженные пейзажи с воды
Начало: В центре города
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
11 янв в 12:00
12 янв в 12:00
4 550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса2 октября 2024Хочу поблагодарить Ярослава за отличную экскурсию. Программа была насыщена и больше напоминала маленькое путешествие. Море впечатлений, отличные фото и маршруты. Ладожские шхеры оказались невероятными и многоликими. Ярослав отличный рассказчик. с юмором. Восхитительная осенняя картина природы Карелии и энергетическая зарядка.
- ННастя25 сентября 2024Спасибо Ярославу. Отличная экскурсия на целый день где можно увидеть все красоты Карелии. Ярослав замечательный рассказчик, знает свой край, историю,
- ЕЕкатерина23 сентября 2024Экскурсия очень насыщенная и интересная, понравился подход экскурсовода. Можно смело рекомендовать друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «По Ладожским шхерам зимние»
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