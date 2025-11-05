Мои заказы

Знакомство с истинной Карелией

Погрузитесь в атмосферу Карелии, исследуя её живописные уголки и уникальные достопримечательности с местными жителями
Знакомство с Карелией начинается с Ольхового порога, где можно увидеть старейшую ГЭС России.

Далее путешествие продолжается к целлюлозному заводу 1850 года и уникальному мосту, который напоминает сцены из Гарри Поттера.

Гора Кухавуори открывает потрясающие виды на город, а традиционная карельская кухня добавит вкусовых впечатлений. Местные гиды расскажут о культуре, истории и традициях региона, делая поездку незабываемой
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Погружение в карельскую природу
  • 🏞️ Виды с горы Кухавуори
  • 🏛️ Исторические объекты
  • 🍽️ Традиционная кухня
  • 🌉 Уникальные мосты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Ольховый порог
  • Старейшая ГЭС
  • Целлюлозный завод
  • Мост из Гарри Поттера
  • Гора Кухавуори

Описание экскурсии

  • Вы прогуляетесь по Ольховому порогу. А если повезёт, увидите сброс воды с ГЭС
  • Увидите один из старейших целлюлозных заводов, основанный в 1850 году
  • Полюбуетесь копией моста из Гарри Поттера — дети будут в восторге
  • Посетите старейшую ГЭС в России
  • Пройдёте по самому красивому и уникальному мосту в Карелии
  • Насладитесь вкусами традиционной карельской кухни — не попробовать её просто невозможно
  • Подниметесь на гору Кухавуори и насладитесь потрясающим видом на город

А мы расскажем вам о традициях и менталитете, архитектуре и вере, истории и многом, многом другом!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Polo. Пешая часть экскурсии занимает около 2,5 часов — учитывайте это при бронировании
  • Экскурсия подходит для детей старше 5 лет
  • Обед оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 381 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я — коренной житель республики Карелия, города Сортавала. Я и моя команда любим и хорошо знаем свой родной край. С радостью покажем вам самые интересные места и расскажем то, чего вы ещё, скорее всего, не знаете. Также мы проводим туристические походы и поездки на дикую природу и в места, куда на 100% не водят туристов.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Алексей
Алексей
5 ноя 2025
Отличная экскурсия! Были вчетвером с детьми 5 и 9 лет. Сергей отличный рассказчик! Понравилось и нам и детям, вкусно накормили, показали красивые места, Рекомендуем!
Анастасия
Анастасия
11 мая 2025
Экскурсия с Сергеем — это что-то особенное! С самых первых минут знакомства стало сразу видно: он по-настоящему влюблён в Карелию и в её историю, и этой любовью просто невозможно не
заразиться. Казалось бы, я уже бывала в этих краях, но Сергей показал такие уголки и рассказал такие вещи, которые для меня стали настоящим открытием. Было безумно интересно, но при этом спокойно, уютно, без спешки и суеты. День пролетел незаметно, оставив гамму ощущений и эмоций - тёплых, настоящих, очень личных.
Сергей умеет не просто рассказывать, а создавать такое настроение, в котором всё вокруг начинает ощущаться глубже и как-то особенно. Это была не просто экскурсия, а маленькое путешествие в душу Карелии. Спасибо большое — это было правда круто!

