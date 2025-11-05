Знакомство с Карелией начинается с Ольхового порога, где можно увидеть старейшую ГЭС России.
Далее путешествие продолжается к целлюлозному заводу 1850 года и уникальному мосту, который напоминает сцены из Гарри Поттера.
Гора Кухавуори открывает потрясающие виды на город, а традиционная карельская кухня добавит вкусовых впечатлений. Местные гиды расскажут о культуре, истории и традициях региона, делая поездку незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Погружение в карельскую природу
- 🏞️ Виды с горы Кухавуори
- 🏛️ Исторические объекты
- 🍽️ Традиционная кухня
- 🌉 Уникальные мосты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Ольховый порог
- Старейшая ГЭС
- Целлюлозный завод
- Мост из Гарри Поттера
- Гора Кухавуори
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по Ольховому порогу. А если повезёт, увидите сброс воды с ГЭС
- Увидите один из старейших целлюлозных заводов, основанный в 1850 году
- Полюбуетесь копией моста из Гарри Поттера — дети будут в восторге
- Посетите старейшую ГЭС в России
- Пройдёте по самому красивому и уникальному мосту в Карелии
- Насладитесь вкусами традиционной карельской кухни — не попробовать её просто невозможно
- Подниметесь на гору Кухавуори и насладитесь потрясающим видом на город
А мы расскажем вам о традициях и менталитете, архитектуре и вере, истории и многом, многом другом!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Polo. Пешая часть экскурсии занимает около 2,5 часов — учитывайте это при бронировании
- Экскурсия подходит для детей старше 5 лет
- Обед оплачивается дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 381 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я — коренной житель республики Карелия, города Сортавала. Я и моя команда любим и хорошо знаем свой родной край. С радостью покажем вам самые интересные места и расскажем то, чего вы ещё, скорее всего, не знаете. Также мы проводим туристические походы и поездки на дикую природу и в места, куда на 100% не водят туристов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
5 ноя 2025
Отличная экскурсия! Были вчетвером с детьми 5 и 9 лет. Сергей отличный рассказчик! Понравилось и нам и детям, вкусно накормили, показали красивые места, Рекомендуем!
Анастасия
11 мая 2025
Экскурсия с Сергеем — это что-то особенное! С самых первых минут знакомства стало сразу видно: он по-настоящему влюблён в Карелию и в её историю, и этой любовью просто невозможно не
Входит в следующие категории Сортавалы
