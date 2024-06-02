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заброшенный завод, также попробовали карельскую кухню. Рассказывал очень много интересного, необычного про места, природу, коренной народ, карельский быт, культуру и духовную жизнь, приводил исторические факты. Поездка нам очень запомнилась, было комфортно и не скучно общаться, понравился индивидуальный подход в составлении маршрута!) Спасибо еще раз!