Парк Ваккосалми – экскурсии в Сортавале

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Ваккосалми» в Сортавале, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сортавала - с карелкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
149 отзывов
В тренде
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
11 июня в 16:30
14 июня в 16:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Сортавала - самый финский город России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
198 отзывов
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300 за всё до 10 чел.
Пешком по Сортавале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 200 за всё до 5 чел.
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми
Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы
Начало: У входа в парк «Ваккосалми»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
2 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    6 июня 2024
    Сортавала - самый финский город России
    Всё отлично. Спасибо!
  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Сортавала - с карелкой
    Прекрасный экскурсовод! Человек, любящий свой край. Светлана - эрудированный экскурсовод, эмоционально подающий материал о родной земле. Рекомендую обязательно посетить экскурсию Светланы.
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Сортавала - с карелкой
    Очень интересная,познавательно!!! Спасибо Светлане за чудный рассказ о городе!
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
    Очень интересная экскурсия и замечательный экскурсовод. И погружение в историю Сортавалы и народов, её населяющих, и даже особенности языка карелов.
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    И красивые мифы, и увлекательный рассказ про местную флору и фауну, про жизнь давнюю и современную. Спасибо, Людмила, за чудесное путешествие сквозь пространство и время.

  • Д
    Дарья
    5 мая 2024
    Сортавала - с карелкой
    Спасибо большое Светлане за увлекательную экскурсию! С такой любовью была рассказана история этих мест с самых древних времен и до
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    современности! Чтобы сыну было не скучно, Светлана задавала ему вопросы, предлагала посчитать количество банков. Мы услышали коренной карельский язык, он очень погружает в атмосферу этих мест! После того как мы попрощались, Светлана прислала исторические данные для сына, потому что он много интересовался! Чудесный экскурсовод Светлана, с большой любовью к городу!

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  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Сортавала - самый финский город России
    Отличная экскурсия! Очень много интересной информации. Татьяна с первой минуты заинтересовала нас рассказами об истории города. Время пролетело незаметно. Получили большое удовольствие.
  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Сортавала - самый финский город России
    Спасибо большое Татьяне за увлекательный рассказ об истории края и города, внимательное отношение к туристам и любовь к Сортавала
  • Г
    Галина
    29 февраля 2024
    Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
    Всём рекомендуем экскурсовода! Всё понравилось. Экскурсию адаптировали под наши интересы и пожелания! Большое спасибо.)
  • А
    Анна
    8 января 2024
    Пешком по Сортавале
    Утро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом Натальей Александровной!!! Обзорная экскурсия несмотря
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    на мороз, а наш экскурсовод был еще и без варежек… УДАЛАСЬ и БЫЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ! Человек, влюбленный в свой город, в историю, рассказчик очень удивительный! Нет лишней информации, но самые главные моменты все собраны воедино: Сордавала, Сердоболь, Сортавала… вот он маленький сказочный город! Завершилась наша экскурсия в музее деревянного зодчества Кронида Гоголева. СПАСИБО БОЛЬШОЕ, Наталье Александровне! Теперь приедем летом, чтобы больше всего обойти и узнать еще больше об истории и людях Карелии!!!

    Утро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом НатальейУтро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом НатальейУтро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом НатальейУтро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом НатальейУтро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом НатальейУтро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом НатальейУтро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом Натальей
  • М
    Мария
    17 октября 2023
    Пешком по Сортавале
    Заранее предоставили информацию о месте встрече, несколько раз уточнили всё ли в силе🙂 Экскурсию для нас проводила Наталья. Очень интересно рассказывала,
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    отвечала на все вопросы. Видно, что человек много знает и отлично ориентируется в материале. Экскурсия интересная, не затянутая. Побольше бы таких гидов😊

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Парк Ваккосалми»

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Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Парк Ваккосалми" можно забронировать 4 экскурсии от 2 600 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 367 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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