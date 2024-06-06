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Индивидуальная
2 часа
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Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
11 июня в 16:30
14 июня в 16:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми
Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы
Начало: У входа в парк «Ваккосалми»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис6 июня 2024Всё отлично. Спасибо!
- ААлександр20 мая 2024Прекрасный экскурсовод! Человек, любящий свой край. Светлана - эрудированный экскурсовод, эмоционально подающий материал о родной земле. Рекомендую обязательно посетить экскурсию Светланы.
- ННаталия20 мая 2024Очень интересная,познавательно!!! Спасибо Светлане за чудный рассказ о городе!
- ТТатьяна10 мая 2024Очень интересная экскурсия и замечательный экскурсовод. И погружение в историю Сортавалы и народов, её населяющих, и даже особенности языка карелов.
- ДДарья5 мая 2024Спасибо большое Светлане за увлекательную экскурсию! С такой любовью была рассказана история этих мест с самых древних времен и до
- ЮЮлия4 мая 2024Отличная экскурсия! Очень много интересной информации. Татьяна с первой минуты заинтересовала нас рассказами об истории города. Время пролетело незаметно. Получили большое удовольствие.
- ААлла4 мая 2024Спасибо большое Татьяне за увлекательный рассказ об истории края и города, внимательное отношение к туристам и любовь к Сортавала
- ГГалина29 февраля 2024Всём рекомендуем экскурсовода! Всё понравилось. Экскурсию адаптировали под наши интересы и пожелания! Большое спасибо.)
- ААнна8 января 2024Утро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом Натальей Александровной!!! Обзорная экскурсия несмотря
- ММария17 октября 2023Заранее предоставили информацию о месте встрече, несколько раз уточнили всё ли в силе🙂 Экскурсию для нас проводила Наталья. Очень интересно рассказывала,
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Парк Ваккосалми»
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