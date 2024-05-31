1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
«На Валаамском архипелаге у вас будет три часа для самостоятельного знакомства с достопримечательностями»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740₽ за человека
Мини-группа
2 часа
История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Ул. Карельская д. 22 Сеурахуоне
«На обзорной экскурсии вы проследите историю города от первых поселений племени корела до нынешнего центра Ладожской Карелии»
Завтра в 18:00
10 июня в 08:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
«Познакомитесь с деревянным зодчеством 19 века и узнаете об особенностях аутентичного финского дома»
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
«От деревянной архитектуры до построек в стиле модерн — на экскурсии вы познакомитесь с ключевыми локациями Сортавалы и поймете, в чем их ценность»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
«Неспешно прогуливаясь по улочкам, мы с вами изучим главные достопримечательности»
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
Начало: У фонтана в Сортавале
«Вы посетите визитную карточку Карелии — парк Рускеала, увидите разломы Балтийского щита, полюбуетесь водопадами-порогами, познакомитесь с местной флорой и фауной и поднимитесь к древнему городищу Паасо»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном
Начало: В районе станции Сортавала-Центр
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия по Рускеале: от Мраморного каньона до Итальянского карьера
Погрузитесь в красоту Рускеалы с аудиоэкскурсией. Завораживающие виды и уникальные истории ждут вас
Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
«Также вы пройдете в штольню и познакомитесь с шахтой №2»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 190₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила31 мая 2024Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:) Мы увидели и успели посмотреть всё, что запланировали. Юрий отличный рассказчик,
- ССветлана30 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Интересный рассказ и подача материала, узнали о мифах и традициях коренного населения, история образования города и еще много фактов! Национальный костюм карелочки - это целая история! 2 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!!!
- ААнна26 мая 2024Замечательная экскурсия. Ездили компанией, всё очень понравилось, соответствует заявленным характеристикам 😁
- ООльга25 мая 2024Лучший день! Лучший проводник Константин👌 увидеть Карелию за 1 день не возможно, но почувствовать ее красоту и захотеть обязательно вернуться,
- ЕЕлена23 мая 2024Прогулка прекрасная капитан судна очень уважительной,внимательный человек и заботливый старается чтобы не кого не забыть на острове я рекомендую это судно и капитана
- ННаталья21 мая 2024Экскурсия понравилась, узнали интерное об истории и традициях Карелии и о городе Сортавала. Экскусовод Людмила была в национальном костюме,что добавило колорита. Спасибо.
- ИИлона21 мая 2024Содержательная экскурсия с влюбленным в свое дело экскурсоводом, самому ни по чем не прогуляется так по городу и не понять его дух и историю
- ВВера15 мая 2024Какая это была незабываемая экскурсия! До сих пор Карелия не отпускает) Безумное состояние покоя и умиротворенности. Как будто побывали в
- ДДмитрий13 мая 2024Интересная обзорная экскурсия, которую проводит специалист не только увлеченный своим делом, но и дающий обширную подачу интересного материала по истории и современности Сортавал.
- ЕЕвгений13 мая 2024В целом всё супер. Интересно и понятно, нескучно было прогуляться по парку. Единственное, на момент 12-го мая 2024-го года, пункты 18, 19 неактуальны, к ним не подобраться. Из-за строительных работ всё перегородили. 286342:
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Обзорные»
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