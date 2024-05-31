Обзорные и познавательные экскурсии Сортавалы

Найдено 8 экскурсий в категории «Обзорные» в Сортавале, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
«На Валаамском архипелаге у вас будет три часа для самостоятельного знакомства с достопримечательностями»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
92 отзыва
История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Ул. Карельская д. 22 Сеурахуоне
«На обзорной экскурсии вы проследите историю города от первых поселений племени корела до нынешнего центра Ладожской Карелии»
Завтра в 18:00
10 июня в 08:00
800 за человека
Сортавала - самый финский город России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
198 отзывов
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
«Познакомитесь с деревянным зодчеством 19 века и узнаете об особенностях аутентичного финского дома»
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300 за всё до 10 чел.
Пешком по Сортавале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
«От деревянной архитектуры до построек в стиле модерн — на экскурсии вы познакомитесь с ключевыми локациями Сортавалы и поймете, в чем их ценность»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 200 за всё до 5 чел.
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
«Неспешно прогуливаясь по улочкам, мы с вами изучим главные достопримечательности»
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Лучшие места Карелии за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
Начало: У фонтана в Сортавале
«Вы посетите визитную карточку Карелии — парк Рускеала, увидите разломы Балтийского щита, полюбуетесь водопадами-порогами, познакомитесь с местной флорой и фауной и поднимитесь к древнему городищу Паасо»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном
Начало: В районе станции Сортавала-Центр
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
4 отзыва
Аудиоэкскурсия по Рускеале: от Мраморного каньона до Итальянского карьера
Погрузитесь в красоту Рускеалы с аудиоэкскурсией. Завораживающие виды и уникальные истории ждут вас
Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
«Также вы пройдете в штольню и познакомитесь с шахтой №2»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 190 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
    Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:) Мы увидели и успели посмотреть всё, что запланировали. Юрий отличный рассказчик,
    читать дальше

    отвечает на все вопросы. В компании Юры вы точно прекрасно и расслабленно проведёте весь день в интереснейшей поездке)) Рекомендую от души. Вам точно понравится это приключение!))

    Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:)
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
    Экскурсия очень понравилась! Интересный рассказ и подача материала, узнали о мифах и традициях коренного населения, история образования города и еще много фактов! Национальный костюм карелочки - это целая история! 2 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!!!
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
    Замечательная экскурсия. Ездили компанией, всё очень понравилось, соответствует заявленным характеристикам 😁
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Лучшие места Карелии за 1 день
    Лучший день! Лучший проводник Константин👌 увидеть Карелию за 1 день не возможно, но почувствовать ее красоту и захотеть обязательно вернуться,
    читать дальше

    наполнится силой природы. Все это нам удалось благодаря Константину. Человек большой души! Знает и любит свой край! Было очень комфортно, как будто мы знаем друг друга давно! Отдельная благодарность за прыжок на Зиплайн. Это мы запомним на всю жизнь. 💪🏼До новых встреч в прекрасной Карелии!

    Лучший день! Лучший проводник Константин👌 увидеть Карелию за 1 день не возможно, но почувствовать ее красоту
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
    Прогулка прекрасная капитан судна очень уважительной,внимательный человек и заботливый старается чтобы не кого не забыть на острове я рекомендую это судно и капитана
    Прогулка прекрасная капитан судна очень уважительной,внимательный человек и заботливый старается чтобы не кого не забыть на
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
    Экскурсия понравилась, узнали интерное об истории и традициях Карелии и о городе Сортавала. Экскусовод Людмила была в национальном костюме,что добавило колорита. Спасибо.
    Экскурсия понравилась, узнали интерное об истории и традициях Карелии и о городе Сортавала. Экскусовод Людмила была
  • И
    Илона
    21 мая 2024
    Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
    Содержательная экскурсия с влюбленным в свое дело экскурсоводом, самому ни по чем не прогуляется так по городу и не понять его дух и историю
  • В
    Вера
    15 мая 2024
    Лучшие места Карелии за 1 день
    Какая это была незабываемая экскурсия! До сих пор Карелия не отпускает) Безумное состояние покоя и умиротворенности. Как будто побывали в
    читать дальше

    другом измерении. И все эти эмоции создал нам Константин! Замечательный специалист в сфере туризма: он и водитель, и экскурсовод, и фотограф, и хороший знаток карельских мест и истории. Абсолютно не напрягал нас таймингом, подсказал самые лучшие места для карельского шопинга. Спасибо огромное за всё!!!

  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
    Интересная обзорная экскурсия, которую проводит специалист не только увлеченный своим делом, но и дающий обширную подачу интересного материала по истории и современности Сортавал.
  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
    В целом всё супер. Интересно и понятно, нескучно было прогуляться по парку. Единственное, на момент 12-го мая 2024-го года, пункты 18, 19 неактуальны, к ним не подобраться. Из-за строительных работ всё перегородили. 286342:

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
  2. Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
  3. Сортавала - самый финский город России
  4. Пешком по Сортавале
  5. Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Обзорные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 800 до 12 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 347 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Сортавалы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Сортавале много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам