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Описание тура

Мужская Карелия в частном формате — это поездка только для вашего состава, без чужих людей, общего темпа и готового сценария для всех.

Эта программа — пример того, как может выглядеть ваша поездка. Мы можем собрать маршрут под ваши даты, состав, интересы и ритм: сделать программу более активной или спокойной, добавить больше времени на воду, отдых, баню или сильные природные точки. Вы приезжаете своей компанией, а мы выстраиваем поездку так, чтобы всё работало по делу: понятная логистика, проверенные люди на маршруте, хороший уровень проживания, сильные активности и все детали были собраны заранее, без случайных решений на месте.

В этой версии маршрута мы соединяем троллинговую рыбалку на Янисъярви, карельскую баню, квадроциклы по Северному Приладожью, водопады Белые мосты, Ладожские шхеры на собственном катере, рыбалку с местными, ужин на острове, Рускеалу и Ретропоезд до Сортавалы — чтобы вы увидели Карелию не через стандартную экскурсионную программу, а через воду, лесные дороги, рыбу, баню, камень и хороший вечер своим составом.

Кому подойдёт этот тур:

Тем, кто едет своей мужской компанией — программа подойдёт для друзей, коллег, бизнес-партнёров или небольшой команды: в поездке будут только ваши люди, ваш ритм и маршрут, который можно настроить под интересы именно вашего состава. Тем, кто не экономит на себе и выбирает качественный уровень отдыха — если Вам важно, где жить, как ехать, кто ведёт маршрут и насколько продумана каждая деталь, мы соберём Карелию под ваш состав с проверенным проживанием, выверенной логистикой и сильной программой. Тем, кто не любит гонку по достопримечательностям — программа выстроена так, чтобы Вы не просто успели всё посмотреть, а действительно прожили Карелию: с рыбалкой, баней, квадроциклами, водой, сильными природными точками и временем для своей компании. Тем, кто ценит редкие и сильные впечатления — тур подойдёт тем, кто хочет увидеть Карелию не как набор туристических точек, а как частную поездку по делу: с водой, дорогой, рыбалкой, баней, хорошим вечером и только своими людьми рядом. Тем, кто не любит суету и хаос в поездках — мы заранее соединяем всю сложную логистику: трансферы, катера, квадроциклы, проживание, баню, егерей, гидов, Ретропоезд и тайминг, чтобы Вы спокойно ехали своим составом и не тратили силы на организацию.

Почему именно с нами:

Уникальный маршрут без толп туристов — мы показываем Карелию не по самому очевидному сценарию, а через воду, лесные дороги, рыбалку, баню и места, где регион чувствуется не как экскурсионная программа, а как сильная частная поездка для своей компании. Комфорт и забота в деталях — мы продумываем не только программу, но и весь внутренний ритм поездки: где жить, как ехать, когда делать паузу, где поесть, как выстроить день после воды, квадроциклов или бани, чтобы всё шло ровно и без случайных решений. Надёжная организация на всём маршруте — Карелия требует точной логистики, поэтому мы заранее соединяем все этапы поездки в понятный маршрут: трансферы, катера, егерей, квадроциклы, проживание, питание, баню, экскурсии и тайминг. Не только глазами, но и через вкус — в поездке важны не только виды, но и свежая рыба после выхода на воду, местные продукты, ужин на острове, горячая уха на костре и те гастрономические детали, которые делают Карелию ближе и понятнее.

Если такой формат откликается — напишите нам. Расскажите, каким составом планируете поездку и какие даты рассматриваете, а мы предложим маршрут под ваш запрос и соберём Карелию так, чтобы путешествие совпало с вашим ритмом, составом и ожиданиями.

Стоимость указана за 1 человека при группе из 6 человек. Стоимость зависит от количества человек, от наполнения программы, от проживания. Мы подберем программу и проживание под ваш бюджет.