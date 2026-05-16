Описание тура
Мужская Карелия в частном формате — это поездка только для вашего состава, без чужих людей, общего темпа и готового сценария для всех.
Эта программа — пример того, как может выглядеть ваша поездка. Мы можем собрать маршрут под ваши даты, состав, интересы и ритм: сделать программу более активной или спокойной, добавить больше времени на воду, отдых, баню или сильные природные точки. Вы приезжаете своей компанией, а мы выстраиваем поездку так, чтобы всё работало по делу: понятная логистика, проверенные люди на маршруте, хороший уровень проживания, сильные активности и все детали были собраны заранее, без случайных решений на месте.
В этой версии маршрута мы соединяем троллинговую рыбалку на Янисъярви, карельскую баню, квадроциклы по Северному Приладожью, водопады Белые мосты, Ладожские шхеры на собственном катере, рыбалку с местными, ужин на острове, Рускеалу и Ретропоезд до Сортавалы — чтобы вы увидели Карелию не через стандартную экскурсионную программу, а через воду, лесные дороги, рыбу, баню, камень и хороший вечер своим составом.
Кому подойдёт этот тур:
Тем, кто едет своей мужской компанией — программа подойдёт для друзей, коллег, бизнес-партнёров или небольшой команды: в поездке будут только ваши люди, ваш ритм и маршрут, который можно настроить под интересы именно вашего состава.
Тем, кто не экономит на себе и выбирает качественный уровень отдыха — если Вам важно, где жить, как ехать, кто ведёт маршрут и насколько продумана каждая деталь, мы соберём Карелию под ваш состав с проверенным проживанием, выверенной логистикой и сильной программой.
Тем, кто не любит гонку по достопримечательностям — программа выстроена так, чтобы Вы не просто успели всё посмотреть, а действительно прожили Карелию: с рыбалкой, баней, квадроциклами, водой, сильными природными точками и временем для своей компании.
Тем, кто ценит редкие и сильные впечатления — тур подойдёт тем, кто хочет увидеть Карелию не как набор туристических точек, а как частную поездку по делу: с водой, дорогой, рыбалкой, баней, хорошим вечером и только своими людьми рядом.
Тем, кто не любит суету и хаос в поездках — мы заранее соединяем всю сложную логистику: трансферы, катера, квадроциклы, проживание, баню, егерей, гидов, Ретропоезд и тайминг, чтобы Вы спокойно ехали своим составом и не тратили силы на организацию.
Почему именно с нами:
Уникальный маршрут без толп туристов — мы показываем Карелию не по самому очевидному сценарию, а через воду, лесные дороги, рыбалку, баню и места, где регион чувствуется не как экскурсионная программа, а как сильная частная поездка для своей компании.
Комфорт и забота в деталях — мы продумываем не только программу, но и весь внутренний ритм поездки: где жить, как ехать, когда делать паузу, где поесть, как выстроить день после воды, квадроциклов или бани, чтобы всё шло ровно и без случайных решений.
Надёжная организация на всём маршруте — Карелия требует точной логистики, поэтому мы заранее соединяем все этапы поездки в понятный маршрут: трансферы, катера, егерей, квадроциклы, проживание, питание, баню, экскурсии и тайминг.
Не только глазами, но и через вкус — в поездке важны не только виды, но и свежая рыба после выхода на воду, местные продукты, ужин на острове, горячая уха на костре и те гастрономические детали, которые делают Карелию ближе и понятнее.
Если такой формат откликается — напишите нам. Расскажите, каким составом планируете поездку и какие даты рассматриваете, а мы предложим маршрут под ваш запрос и соберём Карелию так, чтобы путешествие совпало с вашим ритмом, составом и ожиданиями.
Стоимость указана за 1 человека при группе из 6 человек. Стоимость зависит от количества человек, от наполнения программы, от проживания. Мы подберем программу и проживание под ваш бюджет.
Программа тура по дням
Трофейная рыбалка, гриль и баня у Янисъярви
Мы встретим вас на железнодорожном вокзале Сортавалы или Рускеалы, спокойно заберём вещи и начнём день без лишней суеты. После завтрака оставим багаж на ресепшн и поедем к озеру Янисъярви — одному из сильных мест Карелии для троллинговой рыбалки.
На воде вас ждут 4 часа троллинга на катере с опытными егерями. Это не рыбалка ради галочки, а понятная работа по хищнику: правильные точки, снасти, маршрут по озеру и азарт ожидания поклёвки. Здесь идут за судаком и щукой, и каждый выход на воду строится не на случайности, а на местном знании: где рыба стоит, как ведёт себя в этот день и куда лучше идти по погоде.
После рыбалки не нужно ничего организовывать самим. На берегу уже будет накрыт стол: закуски, горячее, рыба с гриля и спокойное время для компании после воды. Можно обсудить улов, посидеть без спешки и почувствовать Карелию такой, какой она должна быть в хорошей частной поездке: озеро, лес, нормальная еда и свои люди рядом.
Жить будем в коттедже — на территории у озера Янисъярви, среди карельского леса. Это не случайная база на маршруте, а место, которое хорошо ложится в формат поездки: отдельное пространство для вашей компании, спальни для отдыха после активного дня, гостиная, кухня, терраса и возможность вечером собраться своим составом без посторонних.
Вечером продолжим день в карельской бане. Жаркое парение в два захода, берёзовые веники, травы, тепло после озера и плотного дня на природе. После бани — ужин с местными блюдами и спокойный вечер без лишних перемещений и случайных решений.
Первый день сразу задаёт тон всей поездке: сильная активность, проверенные люди на маршруте, понятная организация, хороший дом для своей компании и ощущение, что всё собрано под вас.
Квадроциклы, Ладожские шхеры и ужин на острове
После завтрака выходим на маршрут по Северному Приладожью на квадроциклах. Это один из лучших способов увидеть Карелию не с обзорной площадки, а с дороги: лесные участки, грунт, вода, камни, озёра и места, куда на обычной машине не заехать.
Маршрут займёт около 3 - 4 часов: Импилахти, озеро Хиполампи, озеро Рукоярви, озеро Андронино, водопады Белые мосты, посёлок Сюскуя и возвращение на базу. Всё организуем заранее: техника, экипировка, сопровождение, понятный темп и маршрут под ваш состав. Не нужно думать, что брать с собой и как ехать — мы всё подготовим.
Главная точка дня — водопады Белые мосты. Это самые высокие водопады Северного Приладожья: два мощных потока всего в нескольких десятках метров друг от друга, глухой карельский лес вокруг и сильный звук воды, который слышно ещё до выхода к точке. Здесь хорошо чувствуется настоящая Карелия: без витринности, без постановки, просто лес, камень и вода.
После квадроциклов сделаем паузу на обед в одном из лучших ресторанов города. Нормальная еда, время выдохнуть после маршрута, обсудить дорогу и спокойно перейти ко второй части дня.
Дальше садимся на наш собственный катер, который будет только для вашей компании, и уходим по Ладожским шхерам с местными рыбаками. Никаких общих групп и случайных попутчиков: свой маршрут, свой темп, свои люди на борту. Они знают эти воды не по карте: где лучше идти, где держится рыба, какие места стоит показать и какие истории действительно связаны с Ладогой.
К вечеру высадимся на одном из красивых островов Ладожских шхер. На берегу уже будет ждать шатёр, местные закуски и напитки. Если улов позволит, сварим уху на костре. Это правильное завершение дня: остров, Ладога, свой состав, хорошая еда и никаких посторонних.
После возвращаемся в коттедж и отдыхаем. Второй день собран так, чтобы в нём было две сильные части: движение по лесным дорогам и вода Ладоги. Без случайных решений, с проверенными людьми на маршруте и понятной организацией от утра до вечера.
Мраморный каньон, Подземная Рускеала и Ретропоезд
Утро начинаем спокойно: завтракаем в отеле и оставляем время на отдых перед выездом. Не нужно сразу срываться с места — можно пройтись по территории, выпить кофе, собрать вещи без спешки и нормально начать день. Чемоданы мы заберём и организуем отдельно, чтобы вы не думали о бытовых деталях.
После выселения едем в горный парк Рускеала. Это не просто красивая точка на маршруте, а место с реальной историей: здесь добывали мрамор, который использовали в архитектуре Петербурга и других значимых объектов. Мы пройдём вдоль мраморного каньона с прозрачной бирюзовой водой, посмотрим на отвесные стены карьера и разберёмся, как промышленное место стало одной из самых сильных локаций Карелии.
На территории парка будет время для прогулки и, по желанию, для зиплайна над каньоном. Это короткая, но яркая часть дня: высота, вода внизу и хороший способ увидеть Рускеалу не только с тропы.
После прогулки сделаем паузу на обед в местном кафе, а затем спустимся в Подземную Рускеалу. Это бывшие мраморные выработки, куда попадают не все маршруты. Внутри — прохладный воздух, каменные своды, вода, подсветка и ощущение совершенно другой Карелии: не лесной и озёрной, а подземной, тихой, собранной из камня и времени.
Финальная часть дня — Рускеальский экспресс до Сортавалы. Настоящий паровоз, вагоны в стиле конца 19 века, бархатная обивка, живая музыка, шампанское и дорога, которая сама становится частью программы. Это хороший финал после рыбалки, квадроциклов, Ладоги, бани и Рускеалы: не обычный трансфер, а красивое завершение поездки.
Дополнительно можем выкупить для вашей компании отдельный Vip-вагон в Рускеальском экспрессе. Это усилит частный формат поездки: свой вагон, только ваши люди, больше пространства, приватности и ощущения, что финальная часть маршрута тоже собрана под ваш состав, а не встроена в общий туристический поток.
В Сортавале поужинаем и после этого отправимся домой. Мы заранее продумываем тайминг, багаж, билеты и перемещения, чтобы последний день прошёл без лишних пауз и суеты. Вы просто проживаете финальный день маршрута — с мрамором, водой, подземными гротами и дорогой на паровозе.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Что включено
- Проживание на 2 ночи - отдельный коттедж для вашей компании
- Сопровождение гида-водителя на всём маршруте - встреча, трансферы, координация программы, помощь с таймингом и всеми организационными деталями
- Трансферы на минивэне высокого класса - удобный автомобиль с хорошей проходимостью, чтобы спокойно проходить маршрут по Карелии без лишних пересадок
- Питание по программе - завтраки, обед в первый день, ужин во второй день, барбекю после рыбалки, закуски и ужин на острове во время выхода по Ладожским шхерам
- Троллинговая рыбалка на Янисъярви 4 часа - катер на вашу компанию, егерь, снасти, инвентарь и выход по сильным точкам озера
- Барбекю на берегу после рыбалки - закуски, аренда места, приготовление рыбы и накрытый стол после выхода на воду
- Карельская баня 4 часа - полотенца, тапочки, простыни, халаты, веники и парение в два захода для каждого участника
- Сафари на квадроциклах 3 4 часа - маршрут по Северному Приладожью, двухместные квадроциклы, сопровождение и полная экипировка
- Выход по Ладожским шхерам на собственном катере - катер только для вашей компании, снасти, егерь, рыбалка, высадка на острове и вечер у воды
- Кейтеринг и ужин на острове - местные закуски, напитки, ужин на берегу и уха на костре, если будет хороший улов
- Экскурсия по наземной Рускеале - прогулка по горному парку, мраморному каньону и основным точкам маршрута
- Подземная Рускеала - спуск в бывшие мраморные выработки, гроты и подземную часть парка
- Прогулка на лодке по озеру в Рускеале - возможность увидеть мраморный каньон с воды
- Рускеальский экспресс до Сортавалы - проезд на ретропоезде в финальный день маршрута
- Входные билеты по программе - все основные билеты и организационные расходы по маршруту уже заложены в стоимость
Что не входит в цену
- Билеты до Сортавала
- Ужин 1 день, обед 2 день, обед и ужин 3 день