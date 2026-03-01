Мои заказы

Онежская набережная – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Онежская набережная» в Сортавале, цены от 14 960 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
На автобусе
Автобусные для школьников
4 дня
6 отзывов
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 8:30
18 мая в 08:30
25 мая в 08:30
67 500 ₽ за человека
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
На автобусе
2 дня
13 отзывов
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
18 апр в 06:30
25 апр в 06:30
14 960 ₽ за человека
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
На машине
На снегоходах
9 дней
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
21 мар в 08:30
139 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Онежская набережная»

Сколько стоит тур в Сортавале в марте 2026
Сейчас в Сортавале в категории "Онежская набережная" можно забронировать 3 тура от 14 960 до 139 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
