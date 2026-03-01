Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 8:30
18 мая в 08:30
25 мая в 08:30
67 500 ₽ за человека
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
18 апр в 06:30
25 апр в 06:30
14 960 ₽ за человека
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
21 мар в 08:30
139 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Онежская набережная»
Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Сортавале в марте 2026
Сейчас в Сортавале в категории "Онежская набережная" можно забронировать 3 тура от 14 960 до 139 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Сортавале на 2026 год по теме «Онежская набережная», 19 ⭐ отзывов, цены от 14960₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май