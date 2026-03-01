Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
18 апр в 06:30
25 апр в 06:30
14 960 ₽ за человека
-
50%
Комфорт-тур в Карелию в мини-группе: «Рускеала», ретропоезд и проживание в глэмпинге на Ладоге
Сделать фото с оленями, исследовать подземные штольни и прокатиться по Ладожским шхерам на хивусе
Начало: Сортавала, ж/д вокзал, 10:30
13 мар в 08:00
27 мар в 08:00
69 900 ₽
139 800 ₽ за человека
Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам
Погулять по шведскому городку, поклониться святыням, полюбоваться мозаикой мрамора и водопадами
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30
18 мая в 08:30
25 мая в 08:30
34 900 ₽ за человека
