Описание тура
Организационные детали
Для вашего комфорта просим внимательно отнестись к выбору одежды. Может быть сильный ветер, осадки. Рекомендуем взять индивидуальные лекарства с собой, так как не везде по пути встречается аптека. Очень пригодиться подпопник (пенка-сидушка) и маленький рюкзачок для пеших прогулок.
Программа тура по дням
В гостях у викингов, «Рускеала» и Сортавала
Встретим вас на ж. -д. вокзале Сортавалы в 08:30. За завтраком познакомимся, а затем отправимся в средневековое поселение, где погрузимся во времена викингов. Вы увидите самый большой дом викингов в России, предметы быта, костюмы, дозорные башни, оружия, причал с боевыми кораблями. Сможете поучаствовать в мастер-классах: изготовить в кузнеце сувенир на память, слепить изделие из глины, научиться делать набойку из ткани, пострелять из лука, сфотографироваться в аутентичных нарядах.
После обеда посетим горный парк «Рускеала», который вечером украшает подсветка. Территория огромна и оборудована тропами, смотровыми площадками, кафе. Вы полюбуетесь мраморным каньоном и за доплату сможете спуститься на подземный маршрут, прокатиться на зиплайне и зайти в историко-культурный центр. Для желающих организуем поездку на ретропоезде из «Рускеалы» в Сортавалу (за доплату), где остановимся в отеле.
Валаам, шхеры Ладоги и экскурсия по Сортавале
Сегодня отправимся на знаменитый остров Валаам! Специальное судно на воздушной подушке доставит нас туда прямо по льду. Приготовьтесь восхищаться просторами Ладожского озера. На Валааме был Николай Рерих, Пётр Чайковский и Фёдор Тютчев. Территория острова считается священной — на ней находится целый комплекс церквей. Вы сможете прогуляться в комфортном вам темпе и посетить Спасо-Преображенский собор.
Затем запрыгнем вновь на судно на воздушной подушке и помчим по открытому пространству мимо шхер Ладоги. Рассмотрим гранитные скалы, гряды торосов, деревья в инее. После обеда прогуляемся по Сортавале и познакомимся с историей города: узнаем о переплетении культур, заглянем на старые улочки и найдём кусочек Финляндии.
Водопад Кивач и Беломорск
Сегодня отправимся на север Карелии — выезжаем из отеля и направляемся в Беломорск. По дороге заедем посмотреть на равнинный водопад Кивач, который в течение долгого периода времени являлся самым крупным в России. Он не замерзает полностью, лишь покрывается рельефной коркой льда. Познакомимся с природой Карелии, её флорой и фауной, рассмотрим структуру древесины карельской берёзы.
В Беломорске остановимся на 1 ночь.
Заповедная территория Карелии с домиком и баней в лесу - «Паанаярви»
Позавтракав, выселяемся из отеля и переезжаем в национальный парк «Паанаярви». Насладимся заповедной природой вдали от цивилизации, поваляемся на белоснежном снегу и окажемся в сказочном лесу! Заселимся в деревянную избу с печным отоплением, сходим в русскую баню и устроим ужин при свечах. Есть большая вероятность увидеть северное сияние, а вот на звёзды полюбуемся точно. Приготовьтесь к полной перезагрузке!
Приключения на снегоходах по зимнему лесу на гору
Зимний лес и много-много снега! Отправимся на снегоходах с санями через болото на гору Нуорунен (576,9 м). Проедем по северному склону, заснеженному лесу, увидим смену трёх высотных поясов — таёжного, лесотундрового и тундрового. Рассмотрим древние святилища саамов, а в конце пути нас ждёт подарок природы — обширная панорама, охватывающая озеро Таваярви, горы Кивакка и Уконтунтури. В ясную погоду видна даже Финляндия.
Вечером вернёмся в избу, натопим баню, напаримся и сытно поужинаем.
Переезд в Петрозаводск
Сегодня вернёмся в цивилизацию — нас ждёт переезд в Петрозаводск. Дорога займёт большую часть дня. По пути вы узнаете много интересных историй про Карелию и насладитесь пейзажами за окном. Отличное время, чтобы привести мысли в порядок, подумать о своём и отобрать фото для социальных сетей. Перемещаемся на комфортабельном микроавтобусе с достаточным местом для ног и откидывающимися спинками.
Музей-заповедник «Кижи»
Вас ждёт знаменитый остров Кижи, на котором расположены десятки выдающихся памятников деревянного зодчества, построенных на протяжении шести веков.
Путь зависит от месяца. Если путешествие до 15 января, то на Кижи мы отправимся в 06:00 через деревню Оятевщина с остановкой в посёлке Толвуя (около 5-6 часов). Далее пересядем на уже знакомое судно на воздушной подушке и по Онежскому озеру за 15 минут доедем до острова. Если путешествие состоится после 15 января, то уже в 10:00 прямо из Петрозаводска мы отправимся на Кижи (около 1,5 часа пути). В любом случае — на острове мы проведём 3 часа. Запланирована обзорная экскурсия на 1,5 часа по главным достопримечательностям. Затем согреемся чаем из самовара в крестьянском доме и попробуем местную выпечку.
Вечером вернёмся в Петрозаводск.
Катание на снегоходах, традиционный обед в чуме и кулинарный мастер-класс
Отправимся в туристический парк, где прокатимся на снегоходах по берегу реки (10 км, около 1,5 часа). Заедем на заброшенный карьер и прокатимся по лесам. После катания запланировано свободное время. Вы сможете поучаствовать в мастер-классах по приготовлению карельской еды, прокатиться на собачьей упряжке или просто погулять. В 14:30 соберёмся в чуме на традиционный обед. Посетим старинную деревню, где познакомимся с бытом и традициями коренного народа и научимся печь калитки или сканцы.
Вечером вернёмся в Петрозаводск.
В гости к Деду Морозу и активности на свежем воздухе
Сегодня отправимся в вотчину карельского Деда Мороза, посетим питомник ездовых собак, пообщаемся с оленями на ферме и заглянем в саамскую деревню и подворье с домашними животными. В праздничные даты для детей и взрослых будет проведён мастер-класс по новогоднему волшебству. Желающие смогут прокатиться на финских санях, в собачьей и оленьей упряжках.
После 17:00 вернёмся в Петрозаводск.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|139 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе
- Баня в нацпарке
- Все завтраки, 3-разовое питание в нацпарке, чаепитие на острове Кижи, национальный обед в 8-й день
- Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирогов (калиток)
- Снегоходная поездка с санями на г. Нуорунен (36 км)
- 2 экскурсии на судне на воздушной подушке на Валаам и по шхерам Ладоги
- Все входные билеты (заповедник "Кивач", нацпарк "Паанаярви", "Рускеала", парк викингов)
- Экскурсионное сопровождение
- Страхование от несчастного случая
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билеты до Сортавалы и обратно из Петрозаводска
- Остальное питание и праздничный банкет
- Дополнительные развлечения, экскурсии и мастер-классы (ретропоезд, зиплайн, подземный маршрут в «Рускеале» и тд)