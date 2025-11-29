Встретим вас на ж. -д. вокзале Сортавалы в 08:30. За завтраком познакомимся, а затем отправимся в средневековое поселение, где погрузимся во времена викингов. Вы увидите самый большой дом викингов в России, предметы быта, костюмы, дозорные башни, оружия, причал с боевыми кораблями. Сможете поучаствовать в мастер-классах: изготовить в кузнеце сувенир на память, слепить изделие из глины, научиться делать набойку из ткани, пострелять из лука, сфотографироваться в аутентичных нарядах.

После обеда посетим горный парк «Рускеала», который вечером украшает подсветка. Территория огромна и оборудована тропами, смотровыми площадками, кафе. Вы полюбуетесь мраморным каньоном и за доплату сможете спуститься на подземный маршрут, прокатиться на зиплайне и зайти в историко-культурный центр. Для желающих организуем поездку на ретропоезде из «Рускеалы» в Сортавалу (за доплату), где остановимся в отеле.