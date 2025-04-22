Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Погрузитесь в атмосферу одного из старейших городов Новгородчины. Вас ждут легенды, архитектура и история, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
3 мая в 14:30
10 мая в 14:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Начало: Г. Старая Русса ул. Минеральная дом 62, ступеньки ...
12 мая в 10:00
13 мая в 10:00
4600 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Начало: Ул. Минеральная, д. 62, Старая Русса
Расписание: По субботам в 14:30
3 мая в 14:30
10 мая в 14:30
1400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 апреля 2025Достаточно информативная и очень интересная экскурсия по основным историческим достопримечательным местам Старой Руссы! Советую всем, особенно тем кто впервые здесь или был, но хочет получше узнать историю и особенности ландшафта города!)
- ТТатьяна31 марта 2025Отличный экскурсовод, планирует экскурсию по пожеланиям заказчика, большое количество информации за непродолжительный период времени. Спасибо!
- ААлина26 марта 2025Прекрасный гид, интереснейшая индивидуальная экскурсия для двоих.
- ИИрина23 февраля 2025Очень понравилась экскурсия, замечательный гид Людмила! Познавательно и интересно!
- ССветлана22 февраля 2025Очень насыщенная и познавательная экскурсия получилась, Нина Сергеевна отличный гид, ориентированный на диалог с туристами, рекомендуем:))
- ООльга5 января 2025Супер!
- ККирилл30 ноября 2024Отличная экскурсия, спасибо! Посетили Императорский источник сверх программы)
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Царицынский источник»
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