Прогулка на кораблике — один из обязательных пуктов путешествия в Суздаль! Купола древних храмов и мощные стены монастырей над водной гладью узкой речки, заливные луга, цветущие берега и домики с наличниками: вы полюбуетесь городом и сделаете отличные фото. А дополнят прогулку рассказы аудиогида.

Описание экскурсии

Кораблик отправится в мини-путешествие от пристани недалеко от Суздальского кремля, дойдёт до Спасо-Евфимиева монастыря и вернётся обратно. За это время вы увидите главные достопримечательности древнего Суздаля: Ильинскую церковь на лугу, Богородице-Рождественский собор, Торговые ряды начала 19 века, Александровский и Покровский монастыри. Из аудиогида вы узнаете ключевые факты из истории города и его уникального храмового наследия.

Организационные детали

Прогулка длится 45 мин и проходит на теплоходе «Малиновка», «Иволга» или «Снегирь».