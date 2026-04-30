Прогулка на кораблике — один из обязательных пуктов путешествия в Суздаль! Купола древних храмов и мощные стены монастырей над водной гладью узкой речки, заливные луга, цветущие берега и домики с наличниками: вы полюбуетесь городом и сделаете отличные фото. А дополнят прогулку рассказы аудиогида.
Описание экскурсии
Кораблик отправится в мини-путешествие от пристани недалеко от Суздальского кремля, дойдёт до Спасо-Евфимиева монастыря и вернётся обратно. За это время вы увидите главные достопримечательности древнего Суздаля: Ильинскую церковь на лугу, Богородице-Рождественский собор, Торговые ряды начала 19 века, Александровский и Покровский монастыри. Из аудиогида вы узнаете ключевые факты из истории города и его уникального храмового наследия.
Организационные детали
Прогулка длится 45 мин и проходит на теплоходе «Малиновка», «Иволга» или «Снегирь».
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1000 ₽
|Детский с 6 до 12 лет
|600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От пристани на Пушкарской улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Суздале
Провёл экскурсии для 15488 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Похожие экскурсии на «Дивный Суздаль: прогулка на теплоходе по реке Каменка»
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Поймайте незабываемые моменты в Суздале: прогулка по живописным местам с профессиональным фотографом. Кадры, которые останутся в памяти навсегда
Начало: Торговые ряды
3 мая в 09:30
4 мая в 09:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Сказочная фотосессия в Суздале
Составить эффектный образ в древнерусском стиле и получить яркие фотографии
Начало: На улице Коровники
Завтра в 10:00
2 мая в 10:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Суздаль. Ха-ха-ха
Познакомьтесь с Суздалем через призму юмора и истории. Узнайте, кого щупали на Щупачихе и как нагнать скуки на Скучилихе. Это будет незабываемо
Начало: У Спасо-Евфимьева монастыря
11 мая в 09:30
14 мая в 09:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Костюмированная экскурсия «Суздаль для детей»
Знакомство с историей, правителями, бытом и архитектурой города в весёлой интерактивной форме
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
1000 ₽ за человека