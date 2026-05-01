Речные прогулки в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Суздале, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Хотите увидеть Суздаль с воды? Прогулка на байдарках по Каменке откроет живописные виды и подарит незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к приключению
Начало: У церкви Ильи Пророка
Завтра в 10:30
3 мая в 10:30
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Речная прогулка в Суздале по реке Каменка
На теплоходе
45 минут
8 отзывов
Групповая
Начало: Пушкарская улица, 39
Расписание: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
1000 ₽ за человека
Дивный Суздаль: прогулка на теплоходе по реке Каменка
На теплоходе
1 час
Групповая
до 20 чел.
Древнерусская архитектура на зелёных берегах с лучшего ракурса
Начало: От пристани на Пушкарской улице
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:15
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Речная прогулка в Суздале по реке Каменка
Очень интересная экскурсия с красивыми видами.
В
Речная прогулка в Суздале по реке Каменка
Неплохая экскурсия с аудиорассказом о городе. Красивые виды!
Л
Речная прогулка в Суздале по реке Каменка
С
Речная прогулка в Суздале по реке Каменка
Очень повезло с погодой, прозрачный воздух, чистая вода Суздаль сиял. Гид рассказал много нового и интересного из истории как Суздаля, так и Руси. Запомнился оператор речного трамвая внимательный, доброжелательный, улыбчивый (русская красавица)!
А
Речная прогулка в Суздале по реке Каменка
С
Речная прогулка в Суздале по реке Каменка
Речная прогулка в Суздале по реке Каменка
Остались от прогулки в полном восторге! Увидели самы красивые места с Суздаля с воды. Прогулка сопрвождалась рассказом эксукрсовода (аудиогид). Теплоход новый, чистый. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Речные прогулки»

Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Суздальский кремль;
  2. Торговая площадь;
  3. Ризоположенский монастырь;
  4. Торговые Ряды;
  5. Самое главное;
  6. Спасо-Евфимиев монастырь;
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы;
  8. Преподобенская колокольня;
  9. Александровский монастырь;
  10. Успенская Церковь.
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в мае 2026
Сейчас в Суздале в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
