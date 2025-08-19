читать дальше

и с большим вниманием относится к деталям. Однако её подача материала оказалась довольно суховатой: в основном это были факты и даты, без ярких историй или запоминающихся случаев.



Для нашей небольшой группы (трое взрослых 35 лет и ребёнок 8 лет) такой формат оказался не самым удачным. Взрослым хотелось бы больше живого повествования, а ребёнку, конечно, было сложно удержать внимание. Ранее мы посещали похожие экскурсии в Ярославле и Кисловодске – там подача была более увлекательной, с интересными рассказами, которые заинтересовали и взрослых, и детей.



В целом экскурсия, наверное, подойдёт тем, кто уже знаком с городом и предпочитает строгий исторический подход. Но для более широкого круга слушателей, включая семьи с детьми, хотелось бы больше живости в изложении.



Спасибо Ольге за её труд)