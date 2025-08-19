Мои заказы

Экскурсии по набережной Суздаля

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Суздале, цены от 1730 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Суздаль - преданья старины глубокой
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
Погулять по идиллическому городу и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: Возле музейного Кремля
«В завершение полюбуемся с берега речки Каменка пасторальным видом на Заречье»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
6900 ₽ за всё до 8 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю с ремесленным интерактивом на берегу реки
Пешая
3 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю с ремесленным интерактивом на берегу реки
Погулять по городу, выпить чаю и выковать гвоздь счастья
Начало: На Торговой площади
«Вот мы на берегу речки Каменки… А тут у нас и самовар подоспел»
Расписание: в пятницу в 19:30
1730 ₽ за человека
Суздаль - русский феникс (на вашем автомобиле)
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль - русский феникс (на вашем автомобиле)
Развернуть полную картину истории города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У автовокзала города Суздаля
«На берегу Каменки вы узнаете, как строились древние города, что такое слобода и откуда взялось это слово»
Завтра в 09:30
2 окт в 09:30
8900 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    19 августа 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Вчера посетили г. Суздаль. Последний раз были 5- лет назад. Город преобразился, многие здания отреставрированы, много цветов и зелени, новые
    читать дальше

    дорожки. Очень порадовал экскурсией гид Ольга!
    Творческий, опытный, грамотный профессионал своего дела. Каждая ее фраза сказана с любовью, от души и улыбкой. Тактична и уважительна к пожилым туристам. Нам очень понравилось. Рекомендуем. Спасибо за экскурсии и отличное настроение!

  • А
    Анастасия
    17 августа 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Спасибо за качественную, лёгкую и интересную подачу материала. Профессионал знающий свое дело! Однозначно рекомендуем!
  • В
    Владислав
    11 августа 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Экскурсия была организована хорошо, Ольга – знающий и увлечённый своим делом гид. Видно, что она глубоко разбирается в истории Суздаля
    читать дальше

    и с большим вниманием относится к деталям. Однако её подача материала оказалась довольно суховатой: в основном это были факты и даты, без ярких историй или запоминающихся случаев.

    Для нашей небольшой группы (трое взрослых 35 лет и ребёнок 8 лет) такой формат оказался не самым удачным. Взрослым хотелось бы больше живого повествования, а ребёнку, конечно, было сложно удержать внимание. Ранее мы посещали похожие экскурсии в Ярославле и Кисловодске – там подача была более увлекательной, с интересными рассказами, которые заинтересовали и взрослых, и детей.

    В целом экскурсия, наверное, подойдёт тем, кто уже знаком с городом и предпочитает строгий исторический подход. Но для более широкого круга слушателей, включая семьи с детьми, хотелось бы больше живости в изложении.

    Спасибо Ольге за её труд)

  • Т
    Татьяна
    9 августа 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Все было прекрасно
    Все было прекрасно
  • О
    Олег
    4 августа 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Отличный экскурсовод. Увлеченный человек!
  • М
    Мария
    4 августа 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Спасибо большое Ольге. Были в Суздале не в первый раз, но узнали много нового, а также прошлись по нетуристическим тропам. Вместо запланированных 3 часов ходили около 5, потому что время пролетело незаметно.
  • С
    Савенкова
    14 июня 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Экскурсия была очень увлекательной. Ольга все рассказывала доступным языком, с юмором, но в тоже время с глубоким знанием материала. Рекомендуем Ольгу как профессионала своего дела и интересного экскурсовода.
  • н
    наталья
    5 июня 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Экскурсия классная! Ольга замечательный рассказчик!
  • Е
    Елена
    22 мая 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Добрый день)
    На годовщину свадьбы моих родителей подарили с мужем поездку в Суздаль
    Выбрали в качестве экскурсовода Ольгу
    И родители остались в полном
    читать дальше

    восторге от нее. Очень интересно рассказывает, приятная, вежливая, показала много интересных мест, храмов
    Поэтому могу смело рекомендовать Ольгу как замечательного экскурсовода по прекрасному городу Суздалю ❤️

  • А
    Александр
    11 мая 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Спасибо Ольге за очень интересную экскурсию.
  • И
    Илона
    5 мая 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Хочу поблагодарить Ольгу - прекрасного экскурсовода по Суздалю! Замечательный человек, много интересного и эксклюзивного расскажет и покажет на своих экскурсиях.
    читать дальше

    Мы провели с ней 4 часа, и не заметили как пролетело время, она устроила нам просто сказку. Отличный солнечный день был в Суздале. Масса интересной информации об истории, об образе жизни наших князей. Ольга большой мастер своего дела! Рекомендуем всем на 200%. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. Юмор, харизма, энергетика все это есть у Ольги и это прибавляет еще более ярких красок вашему путешествию. В общем если вы в Суздаль, то к Елене.

  • Ю
    Юрий
    2 мая 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Спасибо Ольге за очень позновательную экскурсию!
  • В
    Валентина
    13 апреля 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Огромное спасибо Ольге за экскурсию. Нам все понравилось и маршрут и экскурсовод!!!
  • А
    Александр
    6 апреля 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Прежде всего хочу отметить гида. Она хорошо владеет материалом, умеет направить внимание аудитории, но, самое главное, это её умение вовлечь
    читать дальше

    участников в предмет своего повествования. Слушатели, как бы, погружаются в те времена, о которых идёт речь. При случае, готов порекомендовать гида для этого мероприятия.

    Прежде всего хочу отметить гида. Она хорошо владеет материалом, умеет направить внимание аудитории, но, самое главное, это её умение вовлечь
  • И
    Ирина
    22 марта 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Большое спасибо за профессионализм, за хорошее, душевное изложение материала. Желаем Вам новых творческих успехов. Большое спасибо.
  • А
    Анна
    30 декабря 2024
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Прекрасная экскурсия! Все остались под впечатлением) было интересно, вообще скучать не пришлось, Суздаль открылся с другой стороны
  • Д
    Дмитрий
    10 декабря 2024
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Здравствуйте! Экскурсия по Суздалю с Ольгой, оставила много новых впечатлений, были много раз в городе, данная экскурсия открыла много новых знаний и впечатлений, остались очень довольны от экскурсии!
  • О
    Олег
    25 ноября 2024
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Экскурсия была очень интересная!!!
    Ольга большой молодец!!!
  • Е
    Елена
    4 ноября 2024
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Прекрасная экскурсия,спасибо большое Ольге! До новых интересных встреч.
    Прекрасная экскурсия,спасибо большое Ольге! До новых интересных встреч.
  • И
    Ирина
    3 ноября 2024
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Отличная экскурсия. Исторический материал преподносится в лёгкой, доступной форме. Видно, что экскурсовод Ольга очень любит свой город, знает его историю и может о нем рассказывать до бесконечности. Очень ей благодарны и хотим выразить огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию.

