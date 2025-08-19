Индивидуальная
до 8 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
Погулять по идиллическому городу и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: Возле музейного Кремля
«В завершение полюбуемся с берега речки Каменка пасторальным видом на Заречье»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
6900 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю с ремесленным интерактивом на берегу реки
Погулять по городу, выпить чаю и выковать гвоздь счастья
Начало: На Торговой площади
«Вот мы на берегу речки Каменки… А тут у нас и самовар подоспел»
Расписание: в пятницу в 19:30
1730 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль - русский феникс (на вашем автомобиле)
Развернуть полную картину истории города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У автовокзала города Суздаля
«На берегу Каменки вы узнаете, как строились древние города, что такое слобода и откуда взялось это слово»
Завтра в 09:30
2 окт в 09:30
8900 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь19 августа 2025Вчера посетили г. Суздаль. Последний раз были 5- лет назад. Город преобразился, многие здания отреставрированы, много цветов и зелени, новые
- ААнастасия17 августа 2025Спасибо за качественную, лёгкую и интересную подачу материала. Профессионал знающий свое дело! Однозначно рекомендуем!
- ВВладислав11 августа 2025Экскурсия была организована хорошо, Ольга – знающий и увлечённый своим делом гид. Видно, что она глубоко разбирается в истории Суздаля
- ТТатьяна9 августа 2025Все было прекрасно
- ООлег4 августа 2025Отличный экскурсовод. Увлеченный человек!
- ММария4 августа 2025Спасибо большое Ольге. Были в Суздале не в первый раз, но узнали много нового, а также прошлись по нетуристическим тропам. Вместо запланированных 3 часов ходили около 5, потому что время пролетело незаметно.
- ССавенкова14 июня 2025Экскурсия была очень увлекательной. Ольга все рассказывала доступным языком, с юмором, но в тоже время с глубоким знанием материала. Рекомендуем Ольгу как профессионала своего дела и интересного экскурсовода.
- ннаталья5 июня 2025Экскурсия классная! Ольга замечательный рассказчик!
- ЕЕлена22 мая 2025Добрый день)
На годовщину свадьбы моих родителей подарили с мужем поездку в Суздаль
Выбрали в качестве экскурсовода Ольгу
И родители остались в полном
- ААлександр11 мая 2025Спасибо Ольге за очень интересную экскурсию.
- ИИлона5 мая 2025Хочу поблагодарить Ольгу - прекрасного экскурсовода по Суздалю! Замечательный человек, много интересного и эксклюзивного расскажет и покажет на своих экскурсиях.
- ЮЮрий2 мая 2025Спасибо Ольге за очень позновательную экскурсию!
- ВВалентина13 апреля 2025Огромное спасибо Ольге за экскурсию. Нам все понравилось и маршрут и экскурсовод!!!
- ААлександр6 апреля 2025Прежде всего хочу отметить гида. Она хорошо владеет материалом, умеет направить внимание аудитории, но, самое главное, это её умение вовлечь
- ИИрина22 марта 2025Большое спасибо за профессионализм, за хорошее, душевное изложение материала. Желаем Вам новых творческих успехов. Большое спасибо.
- ААнна30 декабря 2024Прекрасная экскурсия! Все остались под впечатлением) было интересно, вообще скучать не пришлось, Суздаль открылся с другой стороны
- ДДмитрий10 декабря 2024Здравствуйте! Экскурсия по Суздалю с Ольгой, оставила много новых впечатлений, были много раз в городе, данная экскурсия открыла много новых знаний и впечатлений, остались очень довольны от экскурсии!
- ООлег25 ноября 2024Экскурсия была очень интересная!!!
Ольга большой молодец!!!
- ЕЕлена4 ноября 2024Прекрасная экскурсия,спасибо большое Ольге! До новых интересных встреч.
- ИИрина3 ноября 2024Отличная экскурсия. Исторический материал преподносится в лёгкой, доступной форме. Видно, что экскурсовод Ольга очень любит свой город, знает его историю и может о нем рассказывать до бесконечности. Очень ей благодарны и хотим выразить огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию.
