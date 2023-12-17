Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Русь стала белокаменной в селе Кидекша.
Казалось бы, почему не в Суздале, а на его отшибе? С этой и многими другими загадками мы и будем разбираться. Увидим первый русский храм из камня и граффити разных столетий. Отыщем следы древней крепости, посмотрим на слияние двух рек — Каменки и Нерли. И посетим лучшие видовые точки для прекрасных фотографий.
Казалось бы, почему не в Суздале, а на его отшибе? С этой и многими другими загадками мы и будем разбираться. Увидим первый русский храм из камня и граффити разных столетий. Отыщем следы древней крепости, посмотрим на слияние двух рек — Каменки и Нерли. И посетим лучшие видовые точки для прекрасных фотографий.
Ближайшие даты:
17
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Мы посетим церковь Бориса и Глеба — первый белокаменный храм северо-восточной Руси
- Отыщем фрагменты фресок 13 века и голову Адама, изучим древние граффити на стенах храма
- Обсудим открытия, которые сделали в Кидекше археологи двух столетий
- Угадаем в очертаниях ландшафта границы древней крепости
- Откроем для себя тайну одной из падающих русских колоколен
- Погуляем по селу и, если позволит погода, посмотрим на слияние двух рек — Каменки и Нерли
Вы узнаете:
- Была ли Кидекша городом
- Где расположены водные ворота Суздаля
- Кто с храма крышу снял и что отдал взамен
- Где в Кидекше находится пуп земли
- Что здесь делали святые Борис и Глеб
И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном 4-местном автомобиле Renault Logan, услуги гида
- Посещение церкви Бориса и Глеба оплачивается вами самостоятельно — 150 руб. с человека
- Могу провести экскурсию для группы 5-8 человек. В таком случаем вам придётся добраться до Кидекши самостоятельно — это 10 минут от центра Суздаля. В переписке я расскажу, как это сделать.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Суздале
Дорогие и любознательные гости Суздаля! Меня зовут Анна, я 3 года вожу экскурсии по Суздалю и Кидекше. Когда-то я, как и вы, приехала в Суздаль в первый раз. И поняла, что буду здесь жить — Суздаль влюбил в себя мгновенно! Мои экскурсии проходят пешком или на комфортабельном 4-местном Renault Logan. Есть аккредитация Владимиро-Суздальского музея-заповедника по избранным музейным экспозициям Суздаля и Кидекши.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля
Похожие туры из Суздаля
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Суздаль
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
на Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
Погулять по заповедным местам и услышать легенды о сокровище владимирской земли
на Торговой площади
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Проникнуться атмосферой уютной старины и исследовать главные достопримечательности города-музея
по договорённости
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
7 150₽ за всё до 7 чел.