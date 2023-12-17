Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной

Индивидуальная экскурсия в Суздале

Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба

Русь стала белокаменной в селе Кидекша.

Казалось бы, почему не в Суздале, а на его отшибе? С этой и многими другими загадками мы и будем разбираться. Увидим первый русский храм из камня и граффити разных столетий. Отыщем следы древней крепости, посмотрим на слияние двух рек — Каменки и Нерли. И посетим лучшие видовые точки для прекрасных фотографий.
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Ближайшие даты:
17
дек
19
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы посетим церковь Бориса и Глеба — первый белокаменный храм северо-восточной Руси
  • Отыщем фрагменты фресок 13 века и голову Адама, изучим древние граффити на стенах храма
  • Обсудим открытия, которые сделали в Кидекше археологи двух столетий
  • Угадаем в очертаниях ландшафта границы древней крепости
  • Откроем для себя тайну одной из падающих русских колоколен
  • Погуляем по селу и, если позволит погода, посмотрим на слияние двух рек — Каменки и Нерли

Вы узнаете:

  • Была ли Кидекша городом
  • Где расположены водные ворота Суздаля
  • Кто с храма крышу снял и что отдал взамен
  • Где в Кидекше находится пуп земли
  • Что здесь делали святые Борис и Глеб

И многое другое!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном 4-местном автомобиле Renault Logan, услуги гида
  • Посещение церкви Бориса и Глеба оплачивается вами самостоятельно — 150 руб. с человека
  • Могу провести экскурсию для группы 5-8 человек. В таком случаем вам придётся добраться до Кидекши самостоятельно — это 10 минут от центра Суздаля. В переписке я расскажу, как это сделать.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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