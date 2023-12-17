Анна — ваш гид в Суздале

Дорогие и любознательные гости Суздаля! Меня зовут Анна, я 3 года вожу экскурсии по Суздалю и Кидекше. Когда-то я, как и вы, приехала в Суздаль в первый раз. И поняла, что буду здесь жить — Суздаль влюбил в себя мгновенно! Мои экскурсии проходят пешком или на комфортабельном 4-местном Renault Logan. Есть аккредитация Владимиро-Суздальского музея-заповедника по избранным музейным экспозициям Суздаля и Кидекши.

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