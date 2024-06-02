1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
19 июня в 14:30
25 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: Суздаль
Завтра в 10:00
11 июня в 10:30
4 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
12 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре
Начало: На ул. Торговая площадь
Завтра в 15:00
22 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!
- ИИрина18 мая 2024Отличная насыщенная экскурсия, очень познавательно и интересно!
- ККаролина7 мая 2024Анна знает свое дело, рекомендую.
- ААнна3 мая 2024Сергей, большое спасибо! Выли с Вами на экскурсии в мае 2023г. И взрослым, и подросткам понравилась манера повествования и детализация экскурсии.
- ДДмитрий22 апреля 2024Елена – коренная суздалянка, любит свой город и знает как он менялся в последние десятилетия. Опытный экскурсовод, построила маршрут и рассказ с учётом моих интересов.
- ЕЕлена18 апреля 2024Сергей прекрасный экскурсовод с отличным чувством юмора! Очень хорошо разбирается в истории, причем не только Суздаля. Рекомендую, точно получите удовольствия и узнаете много интересного.
- ЛЛариса16 апреля 2024Достойная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Много интересной информации, которая благодаря Сергею воспринимается легко. Спасибо огромное Вам Сергей.
- ВВладимир13 апреля 2024Просто нет слов!! Лучшего рассказчика и всеобъемлющей подачи материала просто не найти! Любой ваш вопрос будет освещен досконально. Хватит слов. Просто запишитесь на эту экскурсию.
- ЖЖеня6 апреля 2024Экскурсия понравилась. Анна очень эрудированный и разносторонне развитый гид. Профессионал своего дела. Интересно рассказывает. Нам показалось, что она очень любит свое дело.
- ССветлана9 марта 2024Большая благодарность. Елене! Очень приятный и знающий экскурсовод👍
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Церковь Бориса и Глеба»
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