И Ирина Нескучный Суздаль Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!

И Ирина Нескучный Суздаль Отличная насыщенная экскурсия, очень познавательно и интересно!

К Каролина Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной Анна знает свое дело, рекомендую.

А Анна Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто) Сергей, большое спасибо! Выли с Вами на экскурсии в мае 2023г. И взрослым, и подросткам понравилась манера повествования и детализация экскурсии.

Д Дмитрий Суздаль - душевный город родом из Древней Руси Елена – коренная суздалянка, любит свой город и знает как он менялся в последние десятилетия. Опытный экскурсовод, построила маршрут и рассказ с учётом моих интересов.

Е Елена Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто) Сергей прекрасный экскурсовод с отличным чувством юмора! Очень хорошо разбирается в истории, причем не только Суздаля. Рекомендую, точно получите удовольствия и узнаете много интересного.

Л Лариса Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто) Достойная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Много интересной информации, которая благодаря Сергею воспринимается легко. Спасибо огромное Вам Сергей.

В Владимир Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто) Просто нет слов!! Лучшего рассказчика и всеобъемлющей подачи материала просто не найти! Любой ваш вопрос будет освещен досконально. Хватит слов. Просто запишитесь на эту экскурсию.

Ж Женя Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной Экскурсия понравилась. Анна очень эрудированный и разносторонне развитый гид. Профессионал своего дела. Интересно рассказывает. Нам показалось, что она очень любит свое дело.