Церковь Бориса и Глеба

Найдено 7 экскурсий в категории «Церковь Бориса и Глеба» в Суздале, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000 за всё до 6 чел.
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
19 июня в 14:30
25 июня в 14:30
7 000 за всё до 10 чел.
Нескучный Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
258 отзывов
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300 за всё до 7 чел.
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: Суздаль
Завтра в 10:00
11 июня в 10:30
4 400 за всё до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
12 800 за всё до 10 чел.
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре
Начало: На ул. Торговая площадь
Завтра в 15:00
22 июня в 15:00
5 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Церковь Бориса и Глеба»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
  2. Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
  3. Нескучный Суздаль
  4. Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
  5. Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Церковь Бориса и Глеба" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4 400 до 12 800. Туристы уже оставили гидам 410 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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