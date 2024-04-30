1 чел.
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Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотопрогулка в Суздале: маковки церквей и старинные постройки
Фотопрогулка в Суздале проходит легко и непринужденно. Без вымученных поз и долгих расстановок в кадре. Вы получите серию атмосферных фото с искренними эмоциями
Начало: У суздальского кремля
«В течение 7 дней после фотосессии вы получите ссылку на веб-галерею с 80 кадрами в моей авторской обработке»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
8 800₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по дивному Суздалю: индивидуальная сессия
Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники - Суздаль создан для атмосферных фотосессий! Поймаем ваши эмоции и создадим незабываемые кадры
Начало: Торговые ряды
«Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники — Суздаль будто создан для атмосферных фотосессий»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 8 000₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Сказочная фотосессия в Суздале: путешествие в прошлое
Почувствуйте волшебство древнего Суздаля, став главным героем уникальной фотопрогулки в традиционных русских костюмах
Начало: на улице Коровники
«Наши фотосессии — это не просто съёмки в традиционных русских костюмах»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина30 апреля 2024Роскошно провели время. Корректно, ненавязчиво. Гуляли по красивым местам, Анастасия деликатно давала рекомендации где и как лучше встать. Уверенна, что фото будут необыкновенными🌸
- ЭЭлина12 марта 2024Пот-ря-са-ю-ще!!!! Начиная от организации фотосессии. подбора костюмов, реквизита до финала - шикарных фото. Очень понравилось. С Юлей очень легко и
- ТТатьяна19 февраля 2024Фотосессия прошла очень захватывающе, как будто мы снимались в кино) Костюмы огонь!)) Все было четко организовано, без задержек и сбоев.
- ВВладимир8 февраля 2024Огромное спасибо за прекрасную атмосферу и фотографии.
- ЮЮлия10 января 2024Нам очень понравилась прогулка! Не смотря на сильный мороз, когда казалось, что руки, ноги не двигаются, а улыбка замерзает -
- ЮЮлия9 января 2024Волшебно! Было очень морозно, но эмоции согревали нас.
- ДДарья26 декабря 2023Всё было очень хорошо. Спасибо за красивые места в городе для съемки. Ждём отличные фото!!!
- ЕЕкатерина13 августа 2023Были на фотопрогулке 5.08.2023 с Элеонорой. Очень приятная, доброжелательная девушка, отвечала на все наши вопросы, рассказала о Суздале, ну и
- ИИнна7 мая 2023Совместили и фотосессию,и экскурсию - получили хорошие снимки на память о Суздале в красивых локациях и узнали новую информацию про город. Из пожеланий - хотелось бы ещё больше увеличить экскурсионную часть:)
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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