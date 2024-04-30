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поскольку это была фотопрогулка, конечно, фотографировала нас. Фотографии получились отличные, Элеонора выбирала удачные локации, подсказывала нам, как лучше встать, куда повернуться. Для нас это было идеальное первое знакомство с Суздалем, узнали основное о городе, получили информацию, что еще можно посмотреть, и просто наслаждались фотопрогулкой с профессионалом.