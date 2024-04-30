Фотосессии в Суздале с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Суздале, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по суздальскому кремлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Индивидуальная фотопрогулка в Суздале: маковки церквей и старинные постройки
Фотопрогулка в Суздале проходит легко и непринужденно. Без вымученных поз и долгих расстановок в кадре. Вы получите серию атмосферных фото с искренними эмоциями
Начало: У суздальского кремля
«В течение 7 дней после фотосессии вы получите ссылку на веб-галерею с 80 кадрами в моей авторской обработке»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
8 800 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по дивному Суздалю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
13 отзывов
Фотопрогулка по дивному Суздалю: индивидуальная сессия
Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники - Суздаль создан для атмосферных фотосессий! Поймаем ваши эмоции и создадим незабываемые кадры
Начало: Торговые ряды
«Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники — Суздаль будто создан для атмосферных фотосессий»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 8 000 за всё до 8 чел.
Сказочная фотосессия в Суздале
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
5 отзывов
Сказочная фотосессия в Суздале: путешествие в прошлое
Почувствуйте волшебство древнего Суздаля, став главным героем уникальной фотопрогулки в традиционных русских костюмах
Начало: на улице Коровники
«Наши фотосессии — это не просто съёмки в традиционных русских костюмах»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    30 апреля 2024
    Фотопрогулка по дивному Суздалю
    Роскошно провели время. Корректно, ненавязчиво. Гуляли по красивым местам, Анастасия деликатно давала рекомендации где и как лучше встать. Уверенна, что фото будут необыкновенными🌸
  • Э
    Элина
    12 марта 2024
    Сказочная фотосессия в Суздале
    Пот-ря-са-ю-ще!!!! Начиная от организации фотосессии. подбора костюмов, реквизита до финала - шикарных фото. Очень понравилось. С Юлей очень легко и
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    комфортно работать. Было весело и ощущение, как будто снимаешься в сказочном фильме. Эта фотосессия стала «вишенкой на торт» нашей чудесной поездки в СуздалЬ. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!

    Пот-ря-са-ю-ще!!!! Начиная от организации фотосессии. подбора костюмов, реквизита до финала - шикарных фото. Очень понравилось. СПот-ря-са-ю-ще!!!! Начиная от организации фотосессии. подбора костюмов, реквизита до финала - шикарных фото. Очень понравилось. СПот-ря-са-ю-ще!!!! Начиная от организации фотосессии. подбора костюмов, реквизита до финала - шикарных фото. Очень понравилось. СПот-ря-са-ю-ще!!!! Начиная от организации фотосессии. подбора костюмов, реквизита до финала - шикарных фото. Очень понравилось. СПот-ря-са-ю-ще!!!! Начиная от организации фотосессии. подбора костюмов, реквизита до финала - шикарных фото. Очень понравилось. СПот-ря-са-ю-ще!!!! Начиная от организации фотосессии. подбора костюмов, реквизита до финала - шикарных фото. Очень понравилось. СПот-ря-са-ю-ще!!!! Начиная от организации фотосессии. подбора костюмов, реквизита до финала - шикарных фото. Очень понравилось. СПот-ря-са-ю-ще!!!! Начиная от организации фотосессии. подбора костюмов, реквизита до финала - шикарных фото. Очень понравилось. СПот-ря-са-ю-ще!!!! Начиная от организации фотосессии. подбора костюмов, реквизита до финала - шикарных фото. Очень понравилось. С
  • Т
    Татьяна
    19 февраля 2024
    Сказочная фотосессия в Суздале
    Фотосессия прошла очень захватывающе, как будто мы снимались в кино) Костюмы огонь!)) Все было четко организовано, без задержек и сбоев.
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    Виды потрясающие, хотя был сильный ветер. Отдельное спасибо Екатерине-гримеру! Очень хочется повторить уже в другое время года и с другой локацией.

  • В
    Владимир
    8 февраля 2024
    Фотопрогулка по дивному Суздалю
    Огромное спасибо за прекрасную атмосферу и фотографии.
    Огромное спасибо за прекрасную атмосферу и фотографииОгромное спасибо за прекрасную атмосферу и фотографии
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Фотопрогулка по суздальскому кремлю
    Нам очень понравилась прогулка! Не смотря на сильный мороз, когда казалось, что руки, ноги не двигаются, а улыбка замерзает -
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    фотографии получились атмосферные, теплые, классные! Фотограф умеет подловить момент и в итоге получаются разнообразные и интересные кадры! Всем рекомендую, мы планируем вернуться летом и обязательно повторить!

  • Ю
    Юлия
    9 января 2024
    Сказочная фотосессия в Суздале
    Волшебно! Было очень морозно, но эмоции согревали нас.
    Волшебно! Было очень морозно, но эмоции согревали насВолшебно! Было очень морозно, но эмоции согревали насВолшебно! Было очень морозно, но эмоции согревали нас
  • Д
    Дарья
    26 декабря 2023
    Фотопрогулка по дивному Суздалю
    Всё было очень хорошо. Спасибо за красивые места в городе для съемки. Ждём отличные фото!!!
  • Е
    Екатерина
    13 августа 2023
    Фотопрогулка по суздальскому кремлю
    Были на фотопрогулке 5.08.2023 с Элеонорой. Очень приятная, доброжелательная девушка, отвечала на все наши вопросы, рассказала о Суздале, ну и
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    поскольку это была фотопрогулка, конечно, фотографировала нас. Фотографии получились отличные, Элеонора выбирала удачные локации, подсказывала нам, как лучше встать, куда повернуться. Для нас это было идеальное первое знакомство с Суздалем, узнали основное о городе, получили информацию, что еще можно посмотреть, и просто наслаждались фотопрогулкой с профессионалом.

  • И
    Инна
    7 мая 2023
    Фотопрогулка по суздальскому кремлю
    Совместили и фотосессию,и экскурсию - получили хорошие снимки на память о Суздале в красивых локациях и узнали новую информацию про город. Из пожеланий - хотелось бы ещё больше увеличить экскурсионную часть:)

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по суздальскому кремлю
  2. Фотопрогулка по дивному Суздалю
  3. Сказочная фотосессия в Суздале
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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