5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Традиции филигранной вышивки

В творческой мастерской я познакомлю вас с историей и техникой филигранной вышивки, которую возрождают мастера в Суздале, сочетая народные традиции с элементами авторской вышивки и росписи по ткани. Вы узнаете, как зарождался этот вид декоративно-прикладного искусства, какое место он занимал в русском быту, а также рассмотрите авторскую коллекцию произведений, созданных в технике филигранной вышивки.

Создать своё украшение

А теперь вам предстоит на деле познакомиться с филигранной вышивкой и создать собственное украшение! Здесь включается фантазия: участники на свой вкус выбирают цветовую гамму и сюжет изделия. Это могут быть растительные мотивы, цветочные орнаменты, птицы, животные или миниатюрный пейзаж. В результате вы получите новый интересный навык и увезете с собой авторское вышитое украшение: серьги, кулон, фибулу или брошку.

Кому подойдет эта экскурсия

Каждый мастер-класс проводится с учетом возраста участников, поэтому экскурсия подойдет всем путешественникам, которые любят приобретать новые навыки и создавать своими руками интересные вещи.