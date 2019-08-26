5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с традициями и техникой русской филигранной вышивки

Мария
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Мария – представитель гидов
Мастер-класс познакомит вас с историей народной вышивки, традиции которой сейчас возрождаются в творческих мастерских Суздаля.

В наши дни этот промысел незаслуженно забыт, хотя раньше почти в каждом доме можно было встретить вышитую брошь или кулон.

Вы увидите, как в одном миниатюрном изделии могут сочетаться несколько техник вышивки, узнаете об особенностях этого вида творчества, а затем под руководством мастера создадите своё авторское вышитое украшение.
От 4150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Мастер-класс «Вышитые украшения»
Мастер-класс «Вышитые украшения»

Что вас ожидает

Традиции филигранной вышивки
В творческой мастерской я познакомлю вас с историей и техникой филигранной вышивки, которую возрождают мастера в Суздале, сочетая народные традиции с элементами авторской вышивки и росписи по ткани. Вы узнаете, как зарождался этот вид декоративно-прикладного искусства, какое место он занимал в русском быту, а также рассмотрите авторскую коллекцию произведений, созданных в технике филигранной вышивки.

Создать своё украшение
А теперь вам предстоит на деле познакомиться с филигранной вышивкой и создать собственное украшение! Здесь включается фантазия: участники на свой вкус выбирают цветовую гамму и сюжет изделия. Это могут быть растительные мотивы, цветочные орнаменты, птицы, животные или миниатюрный пейзаж. В результате вы получите новый интересный навык и увезете с собой авторское вышитое украшение: серьги, кулон, фибулу или брошку.

Кому подойдет эта экскурсия

Каждый мастер-класс проводится с учетом возраста участников, поэтому экскурсия подойдет всем путешественникам, которые любят приобретать новые навыки и создавать своими руками интересные вещи.

Организационные детали

  • В стоимость мастер-класса включены материалы (основа для украшения, ткань, нитки, краски)
  • Возможные дополнительные расходы: приобретение изделий мастера, не входящих в авторскую коллекцию
Мастер-класс «Вышитые украшения»
Мастер-класс «Вышитые украшения»
Мастер-класс «Вышитые украшения»
Мастер-класс «Вышитые украшения»
Мастер-класс «Вышитые украшения»
Мастер-класс «Вышитые украшения»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 августа 2019
Крайне душевно провели время и даже смогли вышить для себя что-то действительно стоящее и красивое) Мария потрясающий рассказчик и преподаватель, мы обязательно вернемся к ней, чтобы еще посоздавать что-нибудь прекрасное)
20 января 2019
Мария - гид, каких мало. Организация мастер-классов, интересные рассказы, истории, загадки. Все очень интересно, при этом чувствуешь себя свободным и не привязанным к жесткой линии рассказа и маршрута экскурсии, как это часто бывает у экскурсоводов.
Отдельно хочется рассказать про мастер-класс. Он проходил в уютном кафе в доброй и душевной компании. Скучать не приходилось, потому что сам МК построен интересно. Хочется приложить фотографии получившихся брошек, очень красивых, но тут негде. Спасибо Марии за увлекательное времяпрепровождение и интересные истории о Суздале и окрестностях в целом!
30 декабря 2018
Очень понравился мастер-класс, проведенный Марией и ее помощницей. 2 часа за вышивкой пролетели незаметно, получились замечательные хэнд-мэйд подарки к празднику.
29 августа 2018
Большое спасибо Марии за мастер-класс!
Мне очень понравидось, что она сумела выбрать чудесное место для его проведения, за мастер-классом Мария рассказывала историю города, загадывала загадки, и как-то незаметно за разговором и рукоделием время пролетело!
Всем рекомендую, очень увлекательно и познавательно да и еще эксклюзивно (ни у кого не будет такого украшения как у вас)
24 июля 2018
Жена и дочка в восторге от мастер-класса. Мария - очень позитивный человек и интересный рассказчик. Дочь всем хвастается украшением, сделанным своими руками. Может быть, хотелось бы проведения мастер-класса в каком-то антуражном месте, для полноты ощущений, но даже в условиях гостиницы, по словам жены, это было классно. Спасибо.

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