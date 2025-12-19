Проехать по живописным местам и услышать о них пронзительные истории
Старинные купеческие дома, колокольный звон и запах свежего хлеба — приглашаю вас неспеша осмотреть один из красивейших городов России с долгой и непростой историей.
Мы вместе переживём его взлёты и падения, поговорим о Золотой орде и плодородной земле, узниках монастырей и рукодельницах. Заглянем в глубину истории и судеб, но без скучных фактов и сухих дат.
Описание экскурсии
Кремль и древние улицы. Здесь начиналась история Суздаля — с деревянных стен и белокаменных храмов.
Торговые ряды и городские кварталы. Покажу, где кипела жизнь ремесленников, как торговали купцы и расскажу, какие ароматы витали на старых базарах. Посмотрим обжорный ряд и попробуем солёные огурчики.
Спасо-Евфимиев монастырь. Расскажу, почему он стал не только духовным центром, но и хранителем множества тайн.
Ризоположенский монастырь. Вы узнаете, как дочь черниговского князя спасла суздальцев во время набега Золотой орды.
Загородные виды и смотровые площадки. Полюбуемся панорамами с холмов и берегов Каменки.
Фотостопы и рассказы о жизни суздальских женщин — купчих, рукодельниц и хозяек, чьи истории до сих пор живут в старых домах.
Вы узнаете:
как Суздаль начинался
зачем сюда приходили скандинавы
как город из политического центра стал центром духовным
откуда здесь чернозём
какие обычаи были у местного люда
чем славиться Суздаль кроме огурца
что сюда привлекало первых туристов
какое кино здесь снимали
И конечно, мы обсудим Суздаль сегодняшний — со зданиями в стиле hi-tech.
Организационные детали
Часть экскурсии проходит проходит на Wolkswagen Tiguan. Детского кресла нет
По желанию сделаем перерыв на кофе-паузу
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кремлёвской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Суздале
Я гид с любовью к древней Владимир-Суздальской земле.
Провожу тёплые прогулки в любое время года — по старинным улочкам, храмам, купеческим домам и легендам.
Каждый маршрут — как путешествие во времени, где читать дальше
вы чувствуете душу города.
Что вас ждёт:
• Авторские маршруты — без скучных дат и сухих фактов
• Истории, после которых город оживает прямо у вас на глазах
• Атмосферные места, куда не водят обычные туристические группы
• Возможность попробовать местные угощения, наливки и десерты
• Фото на память в лучших локациях — красиво, как в кино.
Ну и конечно музейные экспозиции. Имею аккредитацию Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
С удовольствием составлю вам компанию на прогулке!