Старинные купеческие дома, колокольный звон и запах свежего хлеба — приглашаю вас неспеша осмотреть один из красивейших городов России с долгой и непростой историей. Мы вместе переживём его взлёты и падения, поговорим о Золотой орде и плодородной земле, узниках монастырей и рукодельницах. Заглянем в глубину истории и судеб, но без скучных фактов и сухих дат.

Описание экскурсии

Кремль и древние улицы. Здесь начиналась история Суздаля — с деревянных стен и белокаменных храмов.

Торговые ряды и городские кварталы. Покажу, где кипела жизнь ремесленников, как торговали купцы и расскажу, какие ароматы витали на старых базарах. Посмотрим обжорный ряд и попробуем солёные огурчики.

Спасо-Евфимиев монастырь. Расскажу, почему он стал не только духовным центром, но и хранителем множества тайн.

Ризоположенский монастырь. Вы узнаете, как дочь черниговского князя спасла суздальцев во время набега Золотой орды.

Загородные виды и смотровые площадки. Полюбуемся панорамами с холмов и берегов Каменки.

Фотостопы и рассказы о жизни суздальских женщин — купчих, рукодельниц и хозяек, чьи истории до сих пор живут в старых домах.

Вы узнаете:

как Суздаль начинался

зачем сюда приходили скандинавы

как город из политического центра стал центром духовным

откуда здесь чернозём

какие обычаи были у местного люда

чем славиться Суздаль кроме огурца

что сюда привлекало первых туристов

какое кино здесь снимали

И конечно, мы обсудим Суздаль сегодняшний — со зданиями в стиле hi-tech.

Организационные детали

Часть экскурсии проходит проходит на Wolkswagen Tiguan. Детского кресла нет