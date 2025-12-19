Мои заказы

Суздаль - город для души

Проехать по живописным местам и услышать о них пронзительные истории
Старинные купеческие дома, колокольный звон и запах свежего хлеба — приглашаю вас неспеша осмотреть один из красивейших городов России с долгой и непростой историей.

Мы вместе переживём его взлёты и падения, поговорим о Золотой орде и плодородной земле, узниках монастырей и рукодельницах. Заглянем в глубину истории и судеб, но без скучных фактов и сухих дат.
Описание экскурсии

Кремль и древние улицы. Здесь начиналась история Суздаля — с деревянных стен и белокаменных храмов.

Торговые ряды и городские кварталы. Покажу, где кипела жизнь ремесленников, как торговали купцы и расскажу, какие ароматы витали на старых базарах. Посмотрим обжорный ряд и попробуем солёные огурчики.

Спасо-Евфимиев монастырь. Расскажу, почему он стал не только духовным центром, но и хранителем множества тайн.

Ризоположенский монастырь. Вы узнаете, как дочь черниговского князя спасла суздальцев во время набега Золотой орды.

Загородные виды и смотровые площадки. Полюбуемся панорамами с холмов и берегов Каменки.

Фотостопы и рассказы о жизни суздальских женщин — купчих, рукодельниц и хозяек, чьи истории до сих пор живут в старых домах.

Вы узнаете:

  • как Суздаль начинался
  • зачем сюда приходили скандинавы
  • как город из политического центра стал центром духовным
  • откуда здесь чернозём
  • какие обычаи были у местного люда
  • чем славиться Суздаль кроме огурца
  • что сюда привлекало первых туристов
  • какое кино здесь снимали

И конечно, мы обсудим Суздаль сегодняшний — со зданиями в стиле hi-tech.

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит проходит на Wolkswagen Tiguan. Детского кресла нет
  • По желанию сделаем перерыв на кофе-паузу

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кремлёвской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Суздале
Я гид с любовью к древней Владимир-Суздальской земле. Провожу тёплые прогулки в любое время года — по старинным улочкам, храмам, купеческим домам и легендам. Каждый маршрут — как путешествие во времени, где
читать дальше

вы чувствуете душу города. Что вас ждёт: • Авторские маршруты — без скучных дат и сухих фактов • Истории, после которых город оживает прямо у вас на глазах • Атмосферные места, куда не водят обычные туристические группы • Возможность попробовать местные угощения, наливки и десерты • Фото на память в лучших локациях — красиво, как в кино. Ну и конечно музейные экспозиции. Имею аккредитацию Владимиро-Суздальского музея-заповедника. С удовольствием составлю вам компанию на прогулке!

