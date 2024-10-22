А Александр

Была довольно ветреная, но солнечная погода. А так нас было всего читать дальше двое, то Елена предложила передвигаться по Суздалю на её машине. Ни пожалели не разу, пешком наверное околели бы все).

В знаковых местах делали остановки и гуляли пешком. Да и побывали в тех местах, куда пешком не дошли бы.

Всё было замечательно! Спасибо Елене за замечательную экскурсию по Суздалю. Было очень интересно и познавательно. Елена рассказала обо всем легко, доходчиво и интересно.Была довольно ветреная, но солнечная погода. А так нас было всего

Ж Жанна Очень интересная познавательная экскурсия. Благодарность экскурсоводу Марии за увлекательный рассказ о Суздале, исторических местах, памятниках.

Мария, огромное спасибо за массу впечатлений и эмоций! Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.

Л Лина Экскурсия прошла замечательно, Мария очень интересный рассказчик - эмоционально вовлекает в историю, слушать не скучно, а весьма увлекательно!

Очень рада, что взяли эту экскурсию.

К Ксения Прекрасная экскурсия! Много полезной и интересной информации, которая была донесена легко и с юмором) Впечатления только самые положительные!

В Вероника Большое спасибо Марии за отличную организацию экскурсии. Огромное спасибо Анастасии за проведение этой экскурсии!!!! Время пролетело незаметно, т. к. было очень интересно, прошло в формате прогулки и беседы!

С Светлана Экскурсия очень понравилась. Живо,интересно поданный материал. Непосредственный прямой контакт со слушателями,вовлечение их в историю города. Мария влюбляет в свой город. Спасибо ей большое. Всем рекомендую экскурсию у Марии,точно не пожалеете.

Елена Очень познавательная экскурсия с Еленой. Узнали много нового. Маршрут составлен интересно. Спасибо.

А Алеся Если бы этой экскурсии можно было поставить 100 баллов, я бы однозначно это сделала!

Интерес, динамичность м харизма гида сделали эту экскурсию одной из лучших в моей жизни

А Анастасия Интересная, при этом емкая подача информации, и посещение главных центральных локаций за 2 часа.

И Ирина Великолепно

Анна Блестящий рассказчик Мария не только изумительно продумана маршрут, в который включила все знаковые места, связанные со знаковыми эпохами. Не только рассказала обо всем действительно легко, радостно и интересно, но и запомнила имена всех экскурсантов и обращалась к нам персонально. Это превратило экскурсию в семейную прогулку с прекрасным собеседником. Огромная благодарность. Уже порекомендовали всем знакомым!

К Ксения Сегодня мы были на прогулке и остались в полном восторге!

Прекрасная девушка (простите, я не запомнила имя) провела классную экскурсию. Рассказала все и даже больше, даже вопросов никаких не осталось. Информативно, в легкой современной подаче, без заученного текста. Показала места, которые без экскурсовода самостоятельно не найти, поделилась полезной информацией о городе. Огромное спасибо!

О Олег Мария - прекрасный рассказчик, любящий и знающий свой город, легко и интересно подающий историю и факты о Суздале и его жителях.

Спасибо Вам большое!

Е Екатерина Были на экскурсии 21 сентября 2024, очень понравилась Мария, интересно рассказывала, группа из 10 чел была, прогулка познавательная! Советую экскурсовода!!!