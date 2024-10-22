Во время неторопливой прогулки по Суздалю обсудим вопросы, которые возникают, стоит только приехать в этот удивительный город.
Почему здесь кажется, что время остановилось? Расскажем о Руси домонгольской и легендах того времени.
Почему здесь кажется, что время остановилось? Расскажем о Руси домонгольской и легендах того времени.
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Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Торговую площадь, на которой уже больше восьми веков кипит шумная жизнь.
- Улицу Старую, где у каждого дома своя история. В одном из них снимали культовый фильм «Женитьба Бальзаминова».
- Ризоположенский монастырь, с его уникальной церковью, покрытой осиновым лемехом.
- Суздальский кремль и самую древнюю постройку города — Богородице-Рождественский собор.
Вы узнаете:
- О необычном часозвоне Суздаля. Чудесном творении, которое таит в себе много загадок.
- Почему появляются полумесяцы на церковных крестах и как древний монастырь спас город во время ордынского нашествия.
- О суздальских археологических находках.
- Легенды монастыря, за которым в народе закрепилась слава монастыря царских жён.
- Какое отношение к земле Суздальской имеет национальный герой Дмитрий Пожарский.
- О белокаменном зодчестве и народных традициях в оформлении изб.
А ещё вы:
- Прикоснётесь к старинным предметам и поймёте, для чего они служили.
- Расшифруете смысл слов, которые мы часто употребляем не задумываясь. Например, почему наличники наличниками зовутся.
- Зайдёте в Успенскую церковь, чтобы посмотреть на чудотворную икону «Знамение Божьей матери».
- Проведёте параллели между днём вчерашним и днём сегодняшним.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 12:30 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кресто-Никольской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 10315 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. ИмеемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александр
22 окт 2024
Спасибо Елене за замечательную экскурсию по Суздалю. Было очень интересно и познавательно. Елена рассказала обо всем легко, доходчиво и интересно.
Была довольно ветреная, но солнечная погода. А так нас было всего
Была довольно ветреная, но солнечная погода. А так нас было всего
Ж
Жанна
21 окт 2024
Очень интересная познавательная экскурсия. Благодарность экскурсоводу Марии за увлекательный рассказ о Суздале, исторических местах, памятниках.
Мария, огромное спасибо за массу впечатлений и эмоций! Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Мария, огромное спасибо за массу впечатлений и эмоций! Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Л
Лина
21 окт 2024
Экскурсия прошла замечательно, Мария очень интересный рассказчик - эмоционально вовлекает в историю, слушать не скучно, а весьма увлекательно!
Очень рада, что взяли эту экскурсию.
Очень рада, что взяли эту экскурсию.
К
Ксения
21 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Много полезной и интересной информации, которая была донесена легко и с юмором) Впечатления только самые положительные!
В
Вероника
18 окт 2024
Большое спасибо Марии за отличную организацию экскурсии. Огромное спасибо Анастасии за проведение этой экскурсии!!!! Время пролетело незаметно, т. к. было очень интересно, прошло в формате прогулки и беседы!
С
Светлана
16 окт 2024
Экскурсия очень понравилась. Живо,интересно поданный материал. Непосредственный прямой контакт со слушателями,вовлечение их в историю города. Мария влюбляет в свой город. Спасибо ей большое. Всем рекомендую экскурсию у Марии,точно не пожалеете.
Елена
16 окт 2024
Очень познавательная экскурсия с Еленой. Узнали много нового. Маршрут составлен интересно. Спасибо.
А
Алеся
13 окт 2024
Если бы этой экскурсии можно было поставить 100 баллов, я бы однозначно это сделала!
Интерес, динамичность м харизма гида сделали эту экскурсию одной из лучших в моей жизни
Интерес, динамичность м харизма гида сделали эту экскурсию одной из лучших в моей жизни
А
Анастасия
12 окт 2024
Интересная, при этом емкая подача информации, и посещение главных центральных локаций за 2 часа.
И
Ирина
1 окт 2024
Великолепно
Анна
30 сен 2024
Блестящий рассказчик Мария не только изумительно продумана маршрут, в который включила все знаковые места, связанные со знаковыми эпохами. Не только рассказала обо всем действительно легко, радостно и интересно, но и запомнила имена всех экскурсантов и обращалась к нам персонально. Это превратило экскурсию в семейную прогулку с прекрасным собеседником. Огромная благодарность. Уже порекомендовали всем знакомым!
К
Ксения
24 сен 2024
Сегодня мы были на прогулке и остались в полном восторге!
Прекрасная девушка (простите, я не запомнила имя) провела классную экскурсию. Рассказала все и даже больше, даже вопросов никаких не осталось. Информативно, в легкой современной подаче, без заученного текста. Показала места, которые без экскурсовода самостоятельно не найти, поделилась полезной информацией о городе. Огромное спасибо!
Прекрасная девушка (простите, я не запомнила имя) провела классную экскурсию. Рассказала все и даже больше, даже вопросов никаких не осталось. Информативно, в легкой современной подаче, без заученного текста. Показала места, которые без экскурсовода самостоятельно не найти, поделилась полезной информацией о городе. Огромное спасибо!
О
Олег
22 сен 2024
Мария - прекрасный рассказчик, любящий и знающий свой город, легко и интересно подающий историю и факты о Суздале и его жителях.
Спасибо Вам большое!
Спасибо Вам большое!
Е
Екатерина
22 сен 2024
Были на экскурсии 21 сентября 2024, очень понравилась Мария, интересно рассказывала, группа из 10 чел была, прогулка познавательная! Советую экскурсовода!!!
Ольга
21 сен 2024
Очень довольны экскурсией. ☀️
Прогулка, рассказы, исторические факты, история Суздали были рассказаны по легкости.
Мария - прекрасный гид..
Приятная женщина.
Рекомендуем. 🤗
Прогулка, рассказы, исторические факты, история Суздали были рассказаны по легкости.
Мария - прекрасный гид..
Приятная женщина.
Рекомендуем. 🤗
Входит в следующие категории Суздаля
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