Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно

Во время прогулки по Суздалю вы узнаете о Руси домонгольской, легендах и тайнах города. Посетите исторические места и увидите уникальные постройки
Во время неторопливой прогулки по Суздалю обсудим вопросы, которые возникают, стоит только приехать в этот удивительный город.

Почему здесь кажется, что время остановилось? Расскажем о Руси домонгольской и легендах того времени.
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Покажем колокольню-призрак и поговорим о загадочном часозвоне. Увидите Торговую площадь, улицу Старую, Ризоположенский монастырь и Суздальский кремль. Узнаете о белокаменном зодчестве, народных традициях и истории монастыря царских жён. Прикоснётесь к старинным предметам и зайдёте в Успенскую церковь, чтобы увидеть чудотворную икону

5
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🏛️ Посещение древних построек
  • 🔔 Легенды и тайны Суздаля
  • 🕰️ Погружение в атмосферу прошлого
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
    • Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Ближайшие даты:
    Время начала: 12:30, 15:00

    Что можно увидеть

  • Торговая площадь
  • Улица Старая
  • Ризоположенский монастырь
  • Суздальский кремль
  • Богородице-Рождественский собор
  • Успенская церковь

    • Описание экскурсии

    Вы увидите:

    • Торговую площадь, на которой уже больше восьми веков кипит шумная жизнь.
    • Улицу Старую, где у каждого дома своя история. В одном из них снимали культовый фильм «Женитьба Бальзаминова».
    • Ризоположенский монастырь, с его уникальной церковью, покрытой осиновым лемехом.
    • Суздальский кремль и самую древнюю постройку города — Богородице-Рождественский собор.

    Вы узнаете:

    • О необычном часозвоне Суздаля. Чудесном творении, которое таит в себе много загадок.
    • Почему появляются полумесяцы на церковных крестах и как древний монастырь спас город во время ордынского нашествия.
    • О суздальских археологических находках.
    • Легенды монастыря, за которым в народе закрепилась слава монастыря царских жён.
    • Какое отношение к земле Суздальской имеет национальный герой Дмитрий Пожарский.
    • О белокаменном зодчестве и народных традициях в оформлении изб.

    А ещё вы:

    • Прикоснётесь к старинным предметам и поймёте, для чего они служили.
    • Расшифруете смысл слов, которые мы часто употребляем не задумываясь. Например, почему наличники наличниками зовутся.
    • Зайдёте в Успенскую церковь, чтобы посмотреть на чудотворную икону «Знамение Божьей матери».
    • Проведёте параллели между днём вчерашним и днём сегодняшним.

    Организационные детали

    • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

    ежедневно в 12:30 и 15:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 900 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Кресто-Никольской церкви
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 12:30 и 15:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 21 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    21
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    Фотографии от путешественников

    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Александр)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Александр)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Александр)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Александр)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Александр)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Ирина)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Ирина)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Ирина)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Ольга)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Ольга)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Ольга)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Ольга)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Ирина)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Анастасия)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Анастасия)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Анастасия)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Анастасия)Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно (Анастасия)
    А
    22 окт 2024
    Спасибо Елене за замечательную экскурсию по Суздалю. Было очень интересно и познавательно. Елена рассказала обо всем легко, доходчиво и интересно.
    Была довольно ветреная, но солнечная погода. А так нас было всего
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    двое, то Елена предложила передвигаться по Суздалю на её машине. Ни пожалели не разу, пешком наверное околели бы все).
    В знаковых местах делали остановки и гуляли пешком. Да и побывали в тех местах, куда пешком не дошли бы.
    Всё было замечательно!

    Спасибо Елене за замечательную экскурсию по Суздалю. Было очень интересно и познавательно. Елена рассказала обо всем легко, доходчиво и интересно.Спасибо Елене за замечательную экскурсию по Суздалю. Было очень интересно и познавательно. Елена рассказала обо всем легко, доходчиво и интересно.Спасибо Елене за замечательную экскурсию по Суздалю. Было очень интересно и познавательно. Елена рассказала обо всем легко, доходчиво и интересно.Спасибо Елене за замечательную экскурсию по Суздалю. Было очень интересно и познавательно. Елена рассказала обо всем легко, доходчиво и интересно.Спасибо Елене за замечательную экскурсию по Суздалю. Было очень интересно и познавательно. Елена рассказала обо всем легко, доходчиво и интересно.
    Ж
    21 окт 2024
    Очень интересная познавательная экскурсия. Благодарность экскурсоводу Марии за увлекательный рассказ о Суздале, исторических местах, памятниках.
    Мария, огромное спасибо за массу впечатлений и эмоций! Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
    Л
    21 окт 2024
    Экскурсия прошла замечательно, Мария очень интересный рассказчик - эмоционально вовлекает в историю, слушать не скучно, а весьма увлекательно!
    Очень рада, что взяли эту экскурсию.
    К
    21 окт 2024
    Прекрасная экскурсия! Много полезной и интересной информации, которая была донесена легко и с юмором) Впечатления только самые положительные!
    В
    18 окт 2024
    Большое спасибо Марии за отличную организацию экскурсии. Огромное спасибо Анастасии за проведение этой экскурсии!!!! Время пролетело незаметно, т. к. было очень интересно, прошло в формате прогулки и беседы!
    С
    16 окт 2024
    Экскурсия очень понравилась. Живо,интересно поданный материал. Непосредственный прямой контакт со слушателями,вовлечение их в историю города. Мария влюбляет в свой город. Спасибо ей большое. Всем рекомендую экскурсию у Марии,точно не пожалеете.
    Елена
    16 окт 2024
    Очень познавательная экскурсия с Еленой. Узнали много нового. Маршрут составлен интересно. Спасибо.
    А
    13 окт 2024
    Если бы этой экскурсии можно было поставить 100 баллов, я бы однозначно это сделала!
    Интерес, динамичность м харизма гида сделали эту экскурсию одной из лучших в моей жизни
    А
    12 окт 2024
    Интересная, при этом емкая подача информации, и посещение главных центральных локаций за 2 часа.
    И
    1 окт 2024
    Великолепно
    ВеликолепноВеликолепноВеликолепно
    Анна
    30 сен 2024
    Блестящий рассказчик Мария не только изумительно продумана маршрут, в который включила все знаковые места, связанные со знаковыми эпохами. Не только рассказала обо всем действительно легко, радостно и интересно, но и запомнила имена всех экскурсантов и обращалась к нам персонально. Это превратило экскурсию в семейную прогулку с прекрасным собеседником. Огромная благодарность. Уже порекомендовали всем знакомым!
    К
    24 сен 2024
    Сегодня мы были на прогулке и остались в полном восторге!
    Прекрасная девушка (простите, я не запомнила имя) провела классную экскурсию. Рассказала все и даже больше, даже вопросов никаких не осталось. Информативно, в легкой современной подаче, без заученного текста. Показала места, которые без экскурсовода самостоятельно не найти, поделилась полезной информацией о городе. Огромное спасибо!
    О
    22 сен 2024
    Мария - прекрасный рассказчик, любящий и знающий свой город, легко и интересно подающий историю и факты о Суздале и его жителях.
    Спасибо Вам большое!
    Е
    22 сен 2024
    Были на экскурсии 21 сентября 2024, очень понравилась Мария, интересно рассказывала, группа из 10 чел была, прогулка познавательная! Советую экскурсовода!!!
    Ольга
    21 сен 2024
    Очень довольны экскурсией. ☀️
    Прогулка, рассказы, исторические факты, история Суздали были рассказаны по легкости.
    Мария - прекрасный гид..
    Приятная женщина.
    Рекомендуем. 🤗
    Очень довольны экскурсией. ☀️Очень довольны экскурсией. ☀️Очень довольны экскурсией. ☀️Очень довольны экскурсией. ☀️

    Входит в следующие категории Суздаля

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