Если вы не хотите мокнуть под дождём или мёрзнуть на морозе, но очень хотите узнать историю древнего Суздаля, тогда эта экскурсия для вас! Века истории в музейном комплексе — комфортно.
Посетим исторический музей, где увидим много редких и самобытных экспонатов, полюбуемся интерьером кремлёвского собора и увидим царь-фонарь!
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная история Суздаля
- 🖼️ Редкие музейные экспонаты
- ⛪ Архитектура кремлёвского собора
- 🗺️ Макет древнего города
- 🔥 Голландские печи XVII века
- 👗 Костюмы и быт крестьян
Что можно увидеть
- Суздальский Кремль
- Богородице-Рождественский собор
- Архиерейские палаты
Описание экскурсииЕсли вы не хотите мокнуть под дождём или мёрзнуть на морозе, но очень хотите узнать историю древнего Суздаля, тогда эта экскурсия для вас! Хмурая осень и морозная зима — самое подходящее время для посещения музеев! Наша экскурсия будет проходить в музейном комплексе на территории Суздальского Кремля. В древних архиерейских палатах XVII века расположена историческая экспозиция, которая знакомит посетителей с 1000-летней историей города: с момента его основания до современной действительности. Архитектура и интерьер Богородице-Рождественского собора дополнят колорита и впечатлений о городе.
- Немного подышим воздухом на древних валах и обсудим посадские слободы и монастыри.
- Мы начнём с самого начала: кто населял эти земли до первого летописного упоминания, зачем сюда пришли славяне и что в Суздале делали скандинавы.
- Посмотрим макет древнего города, проследим его становление. И узнаем, как Суздаль стал столицей княжества.
- Обсудим, как формировались Суздальские монастыри и как здесь появилась своя митрополия, посмотрим настоящие голландские печи XVII века и почитаем сюжет на изразцах, это очень интересно!
- Расскажу вам, почему здесь так много церквей и как они почти все сохранились.
- Затронем тему купечества: обсудим быт, торговлю и жизнь уездного города.
- Рассмотрим костюмы суздальских крестьян и обсудим предметы быта, которых в современной жизни уже нет. Так мы увидим, как одна эпоха сменялась другой, как менялось всё вокруг, но только не Суздаль! Несмотря на революцию и период индустриализации, город сохранил свою самобытность и атмосферу, в которую я вас погружу.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кремлевская, д. 20
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Т
Татьяна
6 окт 2025
Входит в следующие категории Суздаля
