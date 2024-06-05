Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Найдено 26 экскурсий в категории «Собор Рождества Пресвятой Богородицы» в Суздале, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
37 отзывов
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
1 400 за человека
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
8 600 за всё до 7 чел.
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000 за всё до 6 чел.
Умиротворяющий Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
91 отзыв
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500 за всё до 4 чел.
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Великий Суздаль: путешествие по страницам истории и культуры
Проведите незабываемые 2-3 часа, исследуя Суздаль с экспертом. История, культура и великолепные виды ждут вас
11 июня в 09:30
12 июня в 13:30
5 990 за всё до 7 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
19 июня в 14:00
21 июня в 15:00
6 000 за всё до 10 чел.
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
19 июня в 14:30
25 июня в 14:30
7 000 за всё до 10 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
121 отзыв
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600 за всё до 8 чел.
Суздальская старина: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
6 300 за всё до 8 чел.
Нескучный Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
258 отзывов
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300 за всё до 7 чел.
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 10 чел.
Были старого Суздаля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
113 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю
Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 10:00
6 июля в 11:00
4 600 за всё до 5 чел.
Суздальский кремль: сердце древнего города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века
16 июня в 09:30
19 июня в 12:00
7 900 за всё до 5 чел.
По Суздалю на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По Суздалю на автомобиле: увлекательная экскурсия по главным достопримечательностям
Без вороха дат и списка незнакомых имён - вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Перемещаемся на машине, чтобы вы могли любоваться городом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 900 за всё до 6 чел.
«Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Прогулка по городу с коренным суздальцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Прогулка по историческому Суздалю в компании местного эксперта
Познайте уникальный Суздаль в компании настоящего художника-реставратора, который раскроет секреты города
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Бронирование возможно не ранне, чем за 2 недели.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 5 чел.
Суздаль только для вас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Суздаль только для вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Начало: г. Суздаль ул. Ленина
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
2 000 за человека
Суздаль - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Суздаль - путешествие во времени
Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет
Начало: Улица Ленина, 121 (у кофейни «Огурец»)
Расписание: В любой день, в 11.00
2 авг в 11:00
3 авг в 11:00
6 900 за всё до 6 чел.
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
2 670 за человека
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    5 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Нескучный Суздаль
    Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!
  • В
    Вячеслав
    2 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Было познавательно и не скучно. Евгений знакомил с историей края, рассказывая о быте людей и показывая детали, мимо которых обычно
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    проходишь, не обращая внимания. После этой экскурсии богатая история древнего города ощущается сильнее, ведь теперь ты видишь не просто дома, а видишь людей и целые семьи, которые в них жили столетия назад

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Огромное спасибо Марине за прекрасную экскурсию по волшебному и сказочному городу Суздаль) Очень интересно и познавательно!!! Спасибо!!!
  • В
    Виктор
    26 мая 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Большое спасибо Павлу за отличную экскурсию. Очень интересно и информативно. Увлеченность и любовь к истории Суздаля от Павла передалась и нам. Появилось желание вернуться в этот прекрасный город еще раз.
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
    Ездили недавно в Суздаль и решили заказать экскурсию у Ильи. Он провёл нас по самым интересным местам города, показал не
    читать дальше

    только Кремль и древние монастыри. Мы зашли в гончарную мастерскую и увидели, как в руках мастера создаются горшки из белой глины, поднялись на смотровые площадки, с которых открываются красивые виды, послушали запахи лекарственных трав на "аптекарской клумбе", увидели старинную резьбу на домах. Илья отвечал на наши вопросы, был внимательным. Спасибо за экскурсию! P.s. хотелось бы побольше исторических фактов о городе в целом

    Ездили недавно в Суздаль и решили заказать экскурсию у Ильи. Он провёл нас по самым интереснымЕздили недавно в Суздаль и решили заказать экскурсию у Ильи. Он провёл нас по самым интереснымЕздили недавно в Суздаль и решили заказать экскурсию у Ильи. Он провёл нас по самым интереснымЕздили недавно в Суздаль и решили заказать экскурсию у Ильи. Он провёл нас по самым интереснымЕздили недавно в Суздаль и решили заказать экскурсию у Ильи. Он провёл нас по самым интересным
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Были на экскурсии вчетвером - с мужем и его родителями. Экскурсия прошла замечательно, в комфортном для родителей темпе, незаметно, за 2,5 часа обошли весь Суздаль. Спасибо Марине за классную и интересную экскурсию!
    Были на экскурсии вчетвером - с мужем и его родителями. Экскурсия прошла замечательно, в комфортном дляБыли на экскурсии вчетвером - с мужем и его родителями. Экскурсия прошла замечательно, в комфортном для
  • е
    елена
    24 мая 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Отличная экскурсия с Павлом по Суздалю. однозначно рекомендую!
  • В
    Вера
    21 мая 2024
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    С Мариной было всё легко и интересно. Даже ветреная погода не помешала нам любоваться городом и получать увлекательную информацию о нем. Было много интересных и запоминающихся фактов. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Собор Рождества Пресвятой Богородицы»

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Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
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