🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды Начало: На Торговой площади Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю Начало: По договорённости 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 70 отзывов Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй Начало: на Торговой площади 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 91 отзыв Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты Начало: на Торговой площади 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Великий Суздаль: путешествие по страницам истории и культуры Проведите незабываемые 2-3 часа, исследуя Суздаль с экспертом. История, культура и великолепные виды ждут вас 5 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Суздаль: первые впечатления о городе-музее Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль Начало: Торговая площадь 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто) Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 121 отзыв Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города Начало: Суздаль, Торговая площадь 4 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом 7440 6 696 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Суздаль - преданья старины глубокой Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом Начало: На Торговой площади 6 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 258 отзывов Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д... 6 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений 6 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 113 отзывов Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории Начало: На Торговой площади от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи Начало: Уточняется перед экскурсией 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии 7440 6 696 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Экскурсия в Музей деревянного зодчества Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов По Суздалю на автомобиле: увлекательная экскурсия по главным достопримечательностям Без вороха дат и списка незнакомых имён - вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Перемещаемся на машине, чтобы вы могли любоваться городом 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа 93 отзыва Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности от 7 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль Расписание: В любое время, в любой день 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Прогулка по историческому Суздалю в компании местного эксперта Познайте уникальный Суздаль в компании настоящего художника-реставратора, который раскроет секреты города Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль Расписание: Ежедневно, по договоренности. Бронирование возможно не ранне, чем за 2 недели. 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Суздаль только для вас Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Экскурсия «Три линии жизни Суздаля» Начало: г. Суздаль ул. Ленина 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Суздаль - путешествие во времени Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль Расписание: Ежедневно в 10:00 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Здесь русский дух, здесь Русью пахнет Начало: Улица Ленина, 121 (у кофейни «Огурец») Расписание: В любой день, в 11.00 6 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 29 отзывов Суздаль: от викингов до Бальзаминова Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма... 2 670 ₽ за человека