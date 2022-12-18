ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00

«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю

Пройти по следам знаменитого летописца, познакомиться с городом и отыскать настоящий клад

Квест без сопровождения — занимательная возможность исследовать центр города в своем темпе. Наш координатор даст вам карту-подсказку и конверт с заданиями.

Двигаясь от точки к точке, вы познакомитесь с основными локациями Суздаля и узнаете его историю от Средневековья и до наших дней. А в конце (если ответите на все задания) вы найдете сокровище, спрятанное где-то в городе.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорогой суздальского летописца

В основе квеста лежит история о легендарном суздальском летописце Анании Федерове. Он жил в 18 веке, писал о средневековом укладе города, а был издан только в середине 19 века. Вы услышите рассказ о событиях трехсотлетней давности, когда в нашем городе родился любознательный мальчик, ставший потом первым историографом Суздаля. Проходя по тем местам, где он трудился или тем, о которых писал в своих работах, вы познакомитесь с городом разных эпох. Кроме того, вы узнаете:

  • Чем платили сапожнику в 13 веке?
  • Что открывал ключарь под бой суздальских курантов?
  • Что суздальцы называли дорогой Бога?
  • Какое отношение к Суздалю имеет смородина?
  • И благодаря какому суздальскому мальчику на наших кухнях появились легчайшие кофейные чашки?

Выполняйте задания и самостоятельно гуляйте по городу

На старте вас встретит координатор, проведет инструктаж, выдаст карту-подсказку и специальный конверт с заданиями. Весь квест вы проходите самостоятельно, двигаясь в своем темпе. Но не переживайте, координатор остается на связи, если вам понадобится его помощь. Маршрут составлен так, чтобы в процессе прохождения заданий вы познакомились с основными достопримечательностями древнего города Суздаль: кремлём, торгово-ремесленным посадом, старинными купеческими домами и другими памятниками архитектуры. Обо всех локациях мы рассказать не можем, иначе получится спойлер:) Отвечая на вопросы и выполняя задания из конверта, в конце квеста вы найдете загадочный клад.

Организационные детали

  • Квест будет интересен и детям, и компании друзей, и самостоятельным путешественникам
  • Координатор остается на связи, если вам нужна помощь или подсказка
  • На маршруте не предусмотрено дополнительных расходов
  • Это пешеходный квест, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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