ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00

«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад
Погрузитесь в атмосферу Суздаля с квестом «Самоход». Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение с картой-подсказкой и конвертом загадок.
Проходя от одной исторической локации к другой, вы не только узнаете читать дальшеуменьшить
много нового о Суздале, но и сможете почувствовать себя настоящим исследователем. В конце вашего пути обязательно найдется сокровище, если справитесь со всеми заданиями. Идеальный способ совместить обучение и развлечение, подходит как для детей, так и для взрослых
В основе квеста лежит история о легендарном суздальском летописце Анании Федерове. Он жил в 18 веке, писал о средневековом укладе города, а был издан только в середине 19 века. Вы услышите рассказ о событиях трехсотлетней давности, когда в нашем городе родился любознательный мальчик, ставший потом первым историографом Суздаля. Проходя по тем местам, где он трудился или тем, о которых писал в своих работах, вы познакомитесь с городом разных эпох. Кроме того, вы узнаете:
Чем платили сапожнику в 13 веке?
Что открывал ключарь под бой суздальских курантов?
Что суздальцы называли дорогой Бога?
Какое отношение к Суздалю имеет смородина?
И благодаря какому суздальскому мальчику на наших кухнях появились легчайшие кофейные чашки?
Выполняйте задания и самостоятельно гуляйте по городу
На старте вас встретит координатор, проведет инструктаж, выдаст карту-подсказку и специальный конверт с заданиями. Весь квест вы проходите самостоятельно, двигаясь в своем темпе. Но не переживайте, координатор остается на связи, если вам понадобится его помощь. Маршрут составлен так, чтобы в процессе прохождения заданий вы познакомились с основными достопримечательностями древнего города Суздаль: кремлём, торгово-ремесленным посадом, старинными купеческими домами и другими памятниками архитектуры. Обо всех локациях мы рассказать не можем, иначе получится спойлер:) Отвечая на вопросы и выполняя задания из конверта, в конце квеста вы найдете загадочный клад.
Организационные детали
Квест будет интересен и детям, и компании друзей, и самостоятельным путешественникам
В квесте может участвовать до 25 человек. Доплата за каждого человека — 500 руб.
Координатор остается на связи, если вам нужна помощь или подсказка
На маршруте не предусмотрено дополнительных расходов
Это пешеходный квест, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 18056 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем читать дальшеуменьшить
большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов.
Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учётом пожеланий и интересов участников. Берём на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 122 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Отличная самостоятельная экскурсия! С большим интересом прошли по маршруту! Максим отлично нас проинструктировал, интересно рассказал о нюансах и встретил с кладом на финише! Спасибо большое!
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Е
Елена
Супер формат, с легкими разнообразными вопросами, понравилось что квест можно проходить в своем темпе, параллельно изучая город
Мария
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена,спасибо,что оценили,именно этого этого мы именно так и хотели,неторопливо,но и о городе узнать чтобы получилось.
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Евгения
Нам и взрослым и детям понравилась экскурсия, было интересно и увлекательно разгадывать задания квеста. По времени были не ограничены. Получить сувенирчики в конце квеста было очень приятно.
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Л
Лариса
Очень понравился квест. Интересно провели два часа времени, гуляя по округе и отвечая на вопросы. Большое спасибо за новый опыт!
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А
Анна
Отличное развлечение для семьи или небольшой компании, особенно с детьми 10-14 лет. Проходили на второй день пребывания в городе после того, как в первый день прошли с обзорной экскурсией и читать дальшеуменьшить
гидом - можно опереться на уже имеющиеся знания о локации,"закрепить пройденный материал" (в прямом смысле пройденный - своими ногами накануне)) и при этом заскочить в интересные места на маршруте. Есть небольшие изменения в локации прохождения квеста, которые не зависят от организаторов, но так даже интереснее - просто нужно быть более внимательными) Полезное, интересное и ненавязчивое времяпрепровождение. Рекомендую.
Мария
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такой развёрнутый, подробный отзыв,надеемся он поможет тем,кто захочет побывать у нас.
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Р
Роман
Отличное занятие на 1,5 часа - побродить по центру города, выполняя несложные задания и выискивая спрятанные артефакты. Дети 7 и 11 лет вели сами весь квест, мы, взрослые, просто следовали за ними и слегка помогали. В конце нашли клад и получили приятный сюрприз:). В общем у нас остались отличные впечатления и прекрасно проведенное время в городе!
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