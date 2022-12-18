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Описание
Что вас ожидает
Дорогой суздальского летописца
В основе квеста лежит история о легендарном суздальском летописце Анании Федерове. Он жил в 18 веке, писал о средневековом укладе города, а был издан только в середине 19 века. Вы услышите рассказ о событиях трехсотлетней давности, когда в нашем городе родился любознательный мальчик, ставший потом первым историографом Суздаля. Проходя по тем местам, где он трудился или тем, о которых писал в своих работах, вы познакомитесь с городом разных эпох. Кроме того, вы узнаете:
Чем платили сапожнику в 13 веке?
Что открывал ключарь под бой суздальских курантов?
Что суздальцы называли дорогой Бога?
Какое отношение к Суздалю имеет смородина?
И благодаря какому суздальскому мальчику на наших кухнях появились легчайшие кофейные чашки?
Выполняйте задания и самостоятельно гуляйте по городу
На старте вас встретит координатор, проведет инструктаж, выдаст карту-подсказку и специальный конверт с заданиями. Весь квест вы проходите самостоятельно, двигаясь в своем темпе. Но не переживайте, координатор остается на связи, если вам понадобится его помощь. Маршрут составлен так, чтобы в процессе прохождения заданий вы познакомились с основными достопримечательностями древнего города Суздаль: кремлём, торгово-ремесленным посадом, старинными купеческими домами и другими памятниками архитектуры. Обо всех локациях мы рассказать не можем, иначе получится спойлер:) Отвечая на вопросы и выполняя задания из конверта, в конце квеста вы найдете загадочный клад.
Организационные детали
Квест будет интересен и детям, и компании друзей, и самостоятельным путешественникам
Координатор остается на связи, если вам нужна помощь или подсказка
На маршруте не предусмотрено дополнительных расходов
Это пешеходный квест, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Провели 1774 экскурсии для 4426 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.