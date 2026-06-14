ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00

Погрузитесь в атмосферу Суздаля с квестом «Самоход». Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение с картой-подсказкой и конвертом загадок.Проходя от одной исторической локации к другой, вы не только узнаете

много нового о Суздале, но и сможете почувствовать себя настоящим исследователем. В конце вашего пути обязательно найдется сокровище, если справитесь со всеми заданиями. Идеальный способ совместить обучение и развлечение, подходит как для детей, так и для взрослых

Описание квеста

Дорогой суздальского летописца

В основе квеста лежит история о легендарном суздальском летописце Анании Федерове. Он жил в 18 веке, писал о средневековом укладе города, а был издан только в середине 19 века. Вы услышите рассказ о событиях трехсотлетней давности, когда в нашем городе родился любознательный мальчик, ставший потом первым историографом Суздаля. Проходя по тем местам, где он трудился или тем, о которых писал в своих работах, вы познакомитесь с городом разных эпох. Кроме того, вы узнаете:

Чем платили сапожнику в 13 веке?

Что открывал ключарь под бой суздальских курантов?

Что суздальцы называли дорогой Бога?

Какое отношение к Суздалю имеет смородина?

И благодаря какому суздальскому мальчику на наших кухнях появились легчайшие кофейные чашки?

Выполняйте задания и самостоятельно гуляйте по городу

На старте вас встретит координатор, проведет инструктаж, выдаст карту-подсказку и специальный конверт с заданиями. Весь квест вы проходите самостоятельно, двигаясь в своем темпе. Но не переживайте, координатор остается на связи, если вам понадобится его помощь. Маршрут составлен так, чтобы в процессе прохождения заданий вы познакомились с основными достопримечательностями древнего города Суздаль: кремлём, торгово-ремесленным посадом, старинными купеческими домами и другими памятниками архитектуры. Обо всех локациях мы рассказать не можем, иначе получится спойлер:) Отвечая на вопросы и выполняя задания из конверта, в конце квеста вы найдете загадочный клад.

Организационные детали