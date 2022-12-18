ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00

Квест без сопровождения — занимательная возможность исследовать центр города в своем темпе. Наш координатор даст вам карту-подсказку и конверт с заданиями. Двигаясь от точки к точке, вы познакомитесь с основными локациями Суздаля и узнаете его историю от Средневековья и до наших дней. А в конце (если ответите на все задания) вы найдете сокровище, спрятанное где-то в городе.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорогой суздальского летописца

В основе квеста лежит история о легендарном суздальском летописце Анании Федерове. Он жил в 18 веке, писал о средневековом укладе города, а был издан только в середине 19 века. Вы услышите рассказ о событиях трехсотлетней давности, когда в нашем городе родился любознательный мальчик, ставший потом первым историографом Суздаля. Проходя по тем местам, где он трудился или тем, о которых писал в своих работах, вы познакомитесь с городом разных эпох. Кроме того, вы узнаете:

Чем платили сапожнику в 13 веке?

Что открывал ключарь под бой суздальских курантов?

Что суздальцы называли дорогой Бога?

Какое отношение к Суздалю имеет смородина?

И благодаря какому суздальскому мальчику на наших кухнях появились легчайшие кофейные чашки?

Выполняйте задания и самостоятельно гуляйте по городу

На старте вас встретит координатор, проведет инструктаж, выдаст карту-подсказку и специальный конверт с заданиями. Весь квест вы проходите самостоятельно, двигаясь в своем темпе. Но не переживайте, координатор остается на связи, если вам понадобится его помощь. Маршрут составлен так, чтобы в процессе прохождения заданий вы познакомились с основными достопримечательностями древнего города Суздаль: кремлём, торгово-ремесленным посадом, старинными купеческими домами и другими памятниками архитектуры. Обо всех локациях мы рассказать не можем, иначе получится спойлер:) Отвечая на вопросы и выполняя задания из конверта, в конце квеста вы найдете загадочный клад.

Организационные детали