Эта прогулка познакомит вас с ключевыми страницами истории Суздаля — от древнего кремля до монастырских окраин.
Мы рассмотрим старейшие памятники города, поговорим о князьях, купцах и духовных центрах Северо-Восточной Руси, полюбуемся живописными панорамами реки Каменки и обсудим, почему именно суздальские храмы стали образцом для многих памятников русской архитектуры.
Мы рассмотрим старейшие памятники города, поговорим о князьях, купцах и духовных центрах Северо-Восточной Руси, полюбуемся живописными панорамами реки Каменки и обсудим, почему именно суздальские храмы стали образцом для многих памятников русской архитектуры.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Суздальский кремль — древнее сердце города с сохранившимися земляными валами, которые до сих пор очерчивают границы средневекового Суздаля.
- Богородице-Рождественский собор 13 века — один из старейших белокаменных храмов России и главный символ древнего Суздаля.
- Архиерейский двор — комплекс исторических построек, связанных с жизнью суздальских владык и церковной историей города.
- Исторический торговый посад — место, где веками кипела городская жизнь, заключались сделки и проходили ярмарки.
- Древние монастыри Суздаля — величественные обители 14 века, расположенные на живописных окраинах города и сохранившие атмосферу старой Руси.
- Панорамы реки Каменки — открыточные виды на монастырские ансамбли, купола храмов и старинную застройку.
- Белокаменную архитектуру Северо-Восточной Руси — памятники, которые стали образцом для многих московских храмов и соборов.
- Тихие улочки старого Суздаля — уголки города, где время словно остановилось несколько столетий назад.
Темы
- История Северо-Восточной Руси и возникновение первых городов.
- Суздаль как один из древнейших центров русской государственности.
- Белокаменная архитектура и её влияние на развитие московского зодчества.
- Торговля и купечество в разные эпохи.
- Монастыри как духовные и культурные центры Руси.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная.
- При желании можем сделать кофе-паузу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2015 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!
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