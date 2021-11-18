Ризоположенский, Александровский, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Эта экскурсия – увлекательная прогулка-путешествие по древнему Суздалю, городу с более чем тысячелетней историей. Начнем наш путь от Музея деревянного зодчества и пройдем по всему городу. Мы увидим Суздальский Кремль, пройдём по его вековым стенам и посетим «жемчужину» Кремля – древний собор Рождества Богородицы. Прогуляемся по оживлённой Торговой площади со старым Гостиным двором, где можно попробовать всяческие вкусности местного производства и суздальские сбитень и медовуху! По пути полюбуемся красивейшими посадскими церквями, которые в Суздале на каждом шагу.
Зайдём и в самые значимые, почитаемые суздальские монастыри: в Ризоположенский женский монастырь, которому более 800 лет, в Александровский мужской и Покровский женский, красивейший монастырь Суздаля. Увидим великолепный ансамбль с мощными крепостными стенами Спасо-Евфимиева монастыря.
Ответы на вопросы
Что входит?
Услуги гида.
Что не входит?
Входные билеты в музеи Суздальского Кремля
Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль
Завершение: Покровский монастырь, Суздаль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00
Надежда А.
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