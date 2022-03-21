Эта экскурсия – увлекательная прогулка-путешествие по древнему Суздалю, городу с более чем тысячелетней историей. Начнем наш путь от Музея деревянного зодчества и пройдем по всему городу.
Описание экскурсииПодробнее Мы увидим Суздальский Кремль, пройдём по его вековым стенам и посетим «жемчужину» Кремля – древний собор Рождества Богородицы. Прогуляемся по оживлённой Торговой площади со старым Гостиным двором, где можно попробовать всяческие вкусности местного производства и суздальские сбитень и медовуху! По пути полюбуемся красивейшими посадскими церквями, которые в Суздале на каждом шагу. Зайдём и в самые значимые, почитаемые суздальские монастыри: в Ризоположенский женский монастырь, которому более 800 лет, в Александровский мужской и Покровский женский, красивейший монастырь Суздаля. Увидим великолепный ансамбль с мощными крепостными стенами Спасо-Евфимиева монастыря.
Ежедневно в 10:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей деревянного зодчества
- Суздальский Кремль
- Гостиный двор
- Ризоположенский, Александровский, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи Суздальского Кремля
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль
Завершение: Покровский монастырь, Суздаль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
День добрый! Надежда приняла нас, как радушная и сердечная хозяйка. За время экскурсии мы окунулись в истоки становления нашей страны, окунулись в истории жизни очень многих русских князей - и
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Е
Очень хочется поделиться впечатлениями об удивительной поездке. Сбылась давняя мечта побывать на Владимиро-Суздальской земле! Узнать города изнутри, с полным погружением в историю, нам помогла экскурсовод Надежда! В нашей многовозрастной группе
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А
Посетили 3-часовую экскурсию по Суздалю вместе с экскурсоводом Надеждой 19 января. Остались в полном восторге! Обошли все достопримечательности, всю прогулку были настолько заинтересованы, что не чувствовали холода! Надежда смогла погрузить
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А
Впервые посетили Суздаль и были очарованы этим городом, словно застывшим во времени и сохранившим архитектуру настоящей Русской земли! Конечно, для того, чтобы погрузиться в атмосферу этого музея под открытым небом
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Н
Спасибо большое Надежде за такую хорошую, обширную программу по Суздалю. Особенно хочется отметить колоссальные знания этого гида, она очень грамотный и эрудированный специалист, который расскажет много интересного не только про Суздаль, но и про историю нашей страны, ее правителей. Знания Надежды фундаментальны, поэтому, не думая дальше, остановите свой выбор на ней, получите огромное удовольствие и почерпнёте много интересного!
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Ю
Поездка в Суздаль согрела душу и порадовала сердце. Городок как будто застыл в 19 веке. После московского ритма жизни это глоток свежего воздуха! И это благодаря гиду Надежде. Любовь к
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