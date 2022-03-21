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все это не монотонным языком энциклопедий, а в живом, интересном общении с Надеждой! Надежда с интересом и упоением рассказывала нам о свершениях и творениях людей, строивших город, а когда в дополнение воочию видишь красоты и памятники, сохранившиеся аж с 1000-х годов, проникаешься особой энергетикой, мощью этих белокаменных стен. Эта экскурсия перенесла нас из суетной реальности в совсем другой, спокойный и размеренный город, который сохранил свою самобытность и уникальность. Спасибо Надежде, она профессионал своего дела! Для себя решили, что приедем сюда еще и всем рекомендуем!