Об экскурсии

Эта экскурсия – увлекательная прогулка-путешествие по древнему Суздалю, городу с более чем тысячелетней историей. Начнем наш путь от Музея деревянного зодчества и пройдем по всему городу. Мы увидим Суздальский Кремль, пройдём по его вековым стенам и посетим «жемчужину» Кремля – древний собор Рождества Богородицы. Прогуляемся по оживлённой Торговой площади со старым Гостиным двором, где можно попробовать всяческие вкусности местного производства и суздальские сбитень и медовуху! По пути полюбуемся красивейшими посадскими церквями, которые в Суздале на каждом шагу.

Зайдём и в самые значимые, почитаемые суздальские монастыри: в Ризоположенский женский монастырь, которому более 800 лет, в Александровский мужской и Покровский женский, красивейший монастырь Суздаля. Увидим великолепный ансамбль с мощными крепостными стенами Спасо-Евфимиева монастыря.