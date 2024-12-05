Тысячелетний герой нашей встречи готов открыть перед путешественниками свои тайны, рассказать свою подлинную историю. Древний Суздаль раскрывается как на ладони среди полей знаменитого Ополья.
Легендарный город, так долго притягивающий восхищенные взгляды почитателей настоящей Руси, добродушно приглашает посетить самые интересные и живописные места.
Легендарный город, так долго притягивающий восхищенные взгляды почитателей настоящей Руси, добродушно приглашает посетить самые интересные и живописные места.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Путешествие в древний Суздаль
Тысячелетний герой нашей встречи готов поделиться с вами своими тайнами и рассказать о своей подлинной истории. Этот древний город, Суздаль, расположен среди живописных полей знаменитого Ополья, и он готов раскрыть перед вами свои секреты.
Легендарный город
Суздаль — это не просто город, это настоящая сокровищница русской культуры и истории. Его архитектура и природные красоты привлекают внимание всех, кто ценит истинную Русь. Город добродушно приглашает вас посетить самые интересные и живописные места, которые он бережно хранит на протяжении веков.
Что вас ждет в Суздале
Во время вашего путешествия вы сможете:
- Исследовать древние храмы и монастыри, которые являются символами духовного наследия России.
- Прогуляться по уютным улочкам, наполненным атмосферой старины.
- Насладиться красотой природы, окружающей город, и ощутить его уникальный дух.
Каждый уголок Суздаля хранит в себе историю, которая ждет, чтобы ее рассказали. Приглашаем вас открыть для себя этот удивительный мир и стать частью его тысячелетней истории.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улицы Суздаля
- Древний Кремль
- Куранты
- Река Каменка
- Древние монастыри
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Суздаль, Торговая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии из Суздаля
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
10 дек в 10:45
12 дек в 10:45
4 000₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль: самый русский город
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.