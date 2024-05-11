1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 мая 2024В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя. Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
- ВВладимир1 мая 2024Заказ был передан Ларисой другому экскурсоводу -Галине. Необыкновенно содержательный рассказ, посещение всех значимых достопримечательностей Суздаля с погружением в историю средневековой
- ЮЮлия29 апреля 2024Отличная обзорная экскурсия, спасибо!
- ЮЮлия26 ноября 2023Были на экскурсии с Ларисой неделю назад. Экскурсия наша была пешая, но т. к. мы были на машине, смогли посмотреть
- ООльга22 октября 2023Необычный и удобный формат экскурсии, особенно если вы проездом и не располагаете временем, чтобы подстроиться под индивидуальные и тем более
- ЕЕкатерина21 июля 2023Сами бы мы точно и половины не увидели)))
- ААлександра28 июля 2022Очень интересный рассказ. Выстроено все логично и с вкраплениями интерактива и юмора. Части про старину иллюстрируются фотографиями, очень интересно наблюдать за историей. В общем, всем советуем! Владимир - большой молодец)
- ННаталья12 июля 2022Благодарим Владимира за чудесную прогулку по городу. Суздаль - душа! Атмосферная, душевная, интересная получилась суббота!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Заповедники»
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