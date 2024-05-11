Экскурсии по заповедникам из Суздаля

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Суздале, цены от 1 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 10 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
7 отзывов
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690 за билет
Обаяние суздальской самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя. Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
  • В
    Владимир
    1 мая 2024
    Обаяние суздальской самобытности
    Заказ был передан Ларисой другому экскурсоводу -Галине. Необыкновенно содержательный рассказ, посещение всех значимых достопримечательностей Суздаля с погружением в историю средневековой
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    Руси. Очень понравилось изложение, последовательность и структурированность рассказа. За 3 часа получили огромное информационное содержание и духовное наслаждение от увиденного. Будьте готовы пройти около 10 км чтобы увидеть все самое интересное. Сбитень на женском подворье был великолепен. Благодарю

  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Обаяние суздальской самобытности
    Отличная обзорная экскурсия, спасибо!
  • Ю
    Юлия
    26 ноября 2023
    Обаяние суздальской самобытности
    Были на экскурсии с Ларисой неделю назад. Экскурсия наша была пешая, но т. к. мы были на машине, смогли посмотреть
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    больше мест. Лариса интересный рассказчик, знающий историю и свое дело. 3 часа пролетели незаметно, мы отлично провели время, пополнили свои знания и с удовольствием полюбовались на Суздаль. Лариса, благодарим, за познавательную прогулку! Надеемся ещё на экскурсию с Вами во Владимире:) всех благ Вам и спасибо

    Были на экскурсии с Ларисой неделю назад. Экскурсия наша была пешая, но т. к. мы были
  • О
    Ольга
    22 октября 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    Необычный и удобный формат экскурсии, особенно если вы проездом и не располагаете временем, чтобы подстроиться под индивидуальные и тем более
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    групповые экскурсии. Есть одно но: к приложению нужно приспособиться, и лучше это сделать заранее, до начала экскурсии. Без интернета тоже не всегда работает приложение, так что свои нюансы в таких экскурсиях есть. И билет вместо Кремля у нас оказался в монастырь)) так что продажа билета вместе с экскурсией не является преимуществом, все равно билет покупали, но это некритично. В целом всё нормально, и есть поддержка в мессенджерах, так что иногда такой формат экскурсий выручает.

  • Е
    Екатерина
    21 июля 2023
    Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
    Сами бы мы точно и половины не увидели)))
    Сами бы мы точно и половины не увидели)))Сами бы мы точно и половины не увидели)))
  • А
    Александра
    28 июля 2022
    Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
    Очень интересный рассказ. Выстроено все логично и с вкраплениями интерактива и юмора. Части про старину иллюстрируются фотографиями, очень интересно наблюдать за историей. В общем, всем советуем! Владимир - большой молодец)
  • Н
    Наталья
    12 июля 2022
    Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
    Благодарим Владимира за чудесную прогулку по городу. Суздаль - душа! Атмосферная, душевная, интересная получилась суббота!
    Благодарим Владимира за чудесную прогулку по городу. Суздаль - душа! Атмосферная, душевная, интересная получилась суббота!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Заповедники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
  2. Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
  3. Обаяние суздальской самобытности
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 1 690 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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