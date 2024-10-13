Почувствуйте дух времени и окунитесь в атмосферу Восточной Пруссии! Вы увидите города с многовековой историей и места великих сражений. Узнаете, как тевтонские рыцари покоряли древних пруссов и во что верили древние жители Натангии.
Я расскажу, каковы были последствия Наполеоновских войн для России и почему сразу два города претендуют на звание родины Георгиевского креста.
Я расскажу, каковы были последствия Наполеоновских войн для России и почему сразу два города претендуют на звание родины Георгиевского креста.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
- Владимирово — Тарау. Помните песню «Катюша», где расцветали яблони и груши? У немцев есть своя аналогичная песня — «Анхен из Тарау».
- Славское — Кройцбург — мистическая столица Пруссии, некогда принадлежащая средневековому алхимику Скалиху. Если не испугаетесь, посетим камеры старой немецкой тюрьмы.
- Долгоруково — Домтау, Штаблак, Лайсен, Помпиккен, Вальдкайм. Здесь готовились дивизии вермахта. Огромный комплекс немецких казарм произведёт на вас впечатление.
- Багратионовск — Прейсиш-Эйлау. Вы увидите тевтонский замок 14 века, старые немецкие улочки и дом, в котором останавливался Наполеон.
- Домново — Домнау. Осматривая древнейшую кирху и гуляя по старым мощёным дорогам, мы поговорим о том, как могла бы пойти история, если бы именно здесь всё произошло немножко по-другому.
- Правдинск — Фридланд. Вы подниметесь на башню кирхи, с которой видно город и поле знаменитого сражения. Здание госпиталя, описанного Толстым в «Войне и мире», остатки крепостных стен и пути для конки перенесут вас в 18 или 15 век. Всё зависит только от вашего воображения!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле SWM G05 Pro.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- По запросу я встречу вас в аэропорту. Детали уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
- Билет в замок Прейсиш-Эйлау — 300 руб. /взрослый, 200 руб. /детский и для пенсионеров.
- Билет в Музей истории края в Багратионовске — 100 руб. /чел.
- Обед — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Светлогорске
Провёл экскурсии для 53 туристов
Добрый день! Меня зовут Сергей. Я всю жизнь работаю с людьми, увлекаюсь историей, много путешествую. Пару лет назад решил превратить хобби в профессию. Прошёл обучение в Балтийском федеральном университете по направлению «Экскурсоведение». Приглашаю вас на свои увлекательные экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
13 окт 2024
Огромная благодарность Сергею! Только он смог качественно,а главное интересно подать материал. Чистый, ухоженный автомобиль. Сергей не только интересный рассказчик, но и прекрасный водитель. Рассказал даже больше, чем предполагал наш экскурсионный
Входит в следующие категории Светлогорска
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