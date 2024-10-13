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В Калиниграде я не первый раз, брала очень много гидов, поэтому, искренне и честно могу сказать, Сергей-лучший гид, даже не сомневайтесь! Буду рекомендовать его все друзьям! Сергей, огромная Вам благодарность от Марии и Татьяны, с пожеланиями роста и процветания!

Огромная благодарность Сергею! Только он смог качественно,а главное интересно подать материал. Чистый, ухоженный автомобиль. Сергей не только интересный рассказчик, но и прекрасный водитель. Рассказал даже больше, чем предполагал наш экскурсионный