Экскурсии с животными в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Светлогорске, цены от 5300 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
9 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
22 янв в 09:15
24 янв в 09:15
5300 ₽ за человека
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
22 янв в 11:00
27 янв в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Конная прогулка в замке Георгенбург
Конные прогулки
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка в замке Георгенбург
Погрузитесь в атмосферу средневековья и ощутите радость общения с породистыми лошадьми в историческом замке Георгенбург
Начало: По желанию заказчика
«Об истории замка и ипподрома История Тракененской лошади тянется с 1814 года, когда замок приобрел кенигсбергский купец Гейне, который позже продал его Симпсонам, являвшимся потомками шотландских переселенцев»
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные для вас дату и время
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    21 декабря 2024
    Конная прогулка в замке Георгенбург
    Добрый день, хочется оставить отзыв о достаточно противоречивой экскурсии, К экскурсоводу Вячеславу претензий нет, честно, без опозданий, большой объём знаний
    читать дальше

    по теме экскурсии… Только положительные эмоции, но вот касаемо конезавода. . Странный экскурсовод на прогулке с лошадками. Эксурсовод проводила экскурсию очень странно,.. Я с Вами туда не пойду. . идите и смотрите сами. . Изначально была дополнительная оплата за вход в музей, взяла на карту, причём свою личную карту за индивидуальную экскурсию плюс катание на лошади…. Бедное животное, кашляла лошадка всё время в период верховой езды… Я бы лучше оплатил её качественное лечение вместо этой экскурсии или дополнительное время по Черняховску, так много интересных мест здесь. Но такое приятное время при общении с лошадками и такой посредственный экскурсовод Светлана с её мерзопакостными шутками про беременность и т. д., прошу меня извинить за акцентуацию. Мне не жалко денег, но отвратительно когда мягко говоря непрофессионалы портят впечатление о исторически интересном средневековом городе, как туристическом центре.

