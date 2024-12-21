читать дальше

по теме экскурсии… Только положительные эмоции, но вот касаемо конезавода. . Странный экскурсовод на прогулке с лошадками. Эксурсовод проводила экскурсию очень странно,.. Я с Вами туда не пойду. . идите и смотрите сами. . Изначально была дополнительная оплата за вход в музей, взяла на карту, причём свою личную карту за индивидуальную экскурсию плюс катание на лошади…. Бедное животное, кашляла лошадка всё время в период верховой езды… Я бы лучше оплатил её качественное лечение вместо этой экскурсии или дополнительное время по Черняховску, так много интересных мест здесь. Но такое приятное время при общении с лошадками и такой посредственный экскурсовод Светлана с её мерзопакостными шутками про беременность и т. д., прошу меня извинить за акцентуацию. Мне не жалко денег, но отвратительно когда мягко говоря непрофессионалы портят впечатление о исторически интересном средневековом городе, как туристическом центре.