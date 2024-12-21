Водная прогулка
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
22 янв в 09:15
24 янв в 09:15
5300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
22 янв в 11:00
27 янв в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка в замке Георгенбург
Погрузитесь в атмосферу средневековья и ощутите радость общения с породистыми лошадьми в историческом замке Георгенбург
Начало: По желанию заказчика
«Об истории замка и ипподрома История Тракененской лошади тянется с 1814 года, когда замок приобрел кенигсбергский купец Гейне, который позже продал его Симпсонам, являвшимся потомками шотландских переселенцев»
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные для вас дату и время
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений21 декабря 2024Добрый день, хочется оставить отзыв о достаточно противоречивой экскурсии, К экскурсоводу Вячеславу претензий нет, честно, без опозданий, большой объём знаний
