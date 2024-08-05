Приготовьтесь пощекотать нервы на самой приключенческой экскурсии — «Тайны подземного Кёнигсберга»! За вековыми стенами для вас оживёт история Форта №1! Мы будем перемещаться длинными коридорами в глубине форта, местами в кромешной тьме, ориентируясь в лабиринтах по свету фонарей. А вашим проводником в этом захватывающем приключении будет по-настоящему увлечённый гид.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Форт № 1, связанный тайными тоннелями с другими стратегическими объектами города.
- Двухэтажную казарму длиной в 300 метров, окружённую рвом с водой и мощными земляными валами высотой до 12 метров. Истории, спрятанные за каменными стенами форта, ждут вас на каждом шагу!
- Знаменитый подземный бункер Отто фон Ляша, который вошёл в учебники истории актом о капитуляции Кёнигсберга советским войскам в апреле 1945 года.
Организационные детали
- ВАЖНО! Группа формируется в Калининграде.
- Для присоединения к группе осуществляются трансферы (включены в стоимость экскурсии): Светлогорск — Зеленоградск — Калининград — Зеленоградск — Светлогорск.
в понедельник в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 100 ₽
|Льготный
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 327 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.Задать вопрос
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