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Приготовьтесь пощекотать нервы на самой приключенческой экскурсии — «Тайны подземного Кёнигсберга»! За вековыми стенами для вас оживёт история Форта №1! Мы будем перемещаться длинными коридорами в глубине форта, местами в кромешной тьме, ориентируясь в лабиринтах по свету фонарей. А вашим проводником в этом захватывающем приключении будет по-настоящему увлечённый гид.