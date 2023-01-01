Экскурсия из Светлогорска «Тайны подземного Кёнигсберга»

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Экскурсия из Светлогорска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Экскурсия из Светлогорска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Экскурсия из Светлогорска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Экскурсия из Светлогорска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Экскурсия из Светлогорска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Экскурсия из Светлогорска «Тайны подземного Кёнигсберга»

Что вас ожидает 🤩

  • Форт № 3 (с посещением)
  • Бункер Ляша (с посещением)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем увлекательный маршрут, окутанный легендами о подземном Кёнигсберге.
Вполне возможно, что всё это правда: «Под Кёнигсбергом есть громадные подземелья. Форты соединены с современными командными пунктами туннелями. Они ведут также к важнейшим загородным объектам — подземным мастерским и заводам, госпиталям и нефтехранилищам. Многочисленные сокровища, в том числе Янтарная комната, спрятаны в подземельях…»
Самая необычная и приключенческая экскурсия — «Тайны подземного Кёнигсберга»! Абсолютный эксклюзив! Ведь только в составе экскурсионной группы вы сможете посетить самый большой из всех фортов Кёнигсберга — Форт №3. Мы будет перемещаться темными коридорами в глубине форта в кромешной тьме, свет фонарей будет помогать ориентироваться в подземных лабиринтах (участникам выдаем фонари). По-настоящему увлеченный гид будет проводником для вас в этом захватывающем приключении.
Во время экскурсии мы узнаем историю Королевского замка с его сложной системой подземных ходов. Замок был связан тайными туннелями с другими стратегически важными объектами города. Воочию увидим мощнейшее фортификационное сооружение, стоявшее на страже города — Форт № 3, так же полного тайн. Пройдемся темными лабиринтами его коридоров. Форт впечатляет размерами — ведь это самый большой из всех 15 фортов Кёнигсберга. Каждому форту присваивалось имя достославного деятеля, данный форт носил имя — «Король Фридрих I». Форт № 3 является вытянутым пятиугольником, возведенным из красного кирпича, поверх него насыпана толстым слоем земля. Высаженные сверху деревья выступали в качестве маскировки, поэтому если смотреть на форт с дальнего или даже ближнего расстояния, он кажется лишь рощей на холме. То, что форт был возведен первым в системе опоясывающего фронта города, повлияло на его размеры. Обширная площадь включает в себя сам форт, а также ряд боевых валов, два двора и несколько сотен казематов, расположившихся на трех этажах укрепления. Вокруг форта протянут достаточно глубокий сухой ров, благодаря отсутствию в нем воды появилась возможность размещения солдатских и офицерских казарм в два этажа. Сообщение крепости отстроено в виде галереи, в самом ее конце находится закрытый каменный ход, попасть в который можно изо рва либо через подземный ход, расположенный подо рвом. Из амбразур хода раньше велся огонь, над ним самим были размещены металлические сетки, защищающие от взрывных снарядов противника и летящих отвесно гранат.
А далее мы подъедем к знаменитому подземному бункеру Отто фон Ляша, который вошел в учебники истории актом о капитуляции Кёнигсберга советским войскам в апреле 1945 года. Ведь именно здесь, в «секретном» бункере находился штаб обороны Кёнигсберга. И, возможно, в бункере и находится утерянная Янтарная комната… Ведь поиски продолжаются!
Не упустите возможность прикоснуться к мистической стороне Калининграда и его легендам о подземном Кёнигсберге!
А для более полного погружения в историю Королевского замка по окончании экскурсии предлагаем присоединиться к виртуальной прогулке по Кёнигсбергскому замку. «Королевский замок» на сегодня самый большой в мире детально проработанный виртуальный объект, полностью соответствующий историческому прототипу.
ВАЖНО! Группа формируется в Калининграде.
Для присоединения к группе осуществляются трансферы (включены в стоимость экскурсии): Светлогорск — Зеленоградск — Калининград — Зеленоградск — Светлогорск.
Посадка на экскурсии с выездом из Светлогорска производится по адресу: ул. Ленина, 33 (автобусная остановка у ж/д станции «Светлогорск 2»). Информация с номером автобуса или автомобиля, осуществляющего доставку до Калининграда, направляется СМС на указанный вами в заказе номер мобильного телефона.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музей "Бункер Ляша"
  • Входные билеты на форт №3
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина, 33
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 08:10
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Форма одежды - максимально удобная, обувь без каблуков.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!

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