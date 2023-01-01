Предлагаем увлекательный маршрут, окутанный легендами о подземном Кёнигсберге.

Вполне возможно, что всё это правда: «Под Кёнигсбергом есть громадные подземелья. Форты соединены с современными командными пунктами туннелями. Они ведут также к важнейшим загородным объектам — подземным мастерским и заводам, госпиталям и нефтехранилищам. Многочисленные сокровища, в том числе Янтарная комната, спрятаны в подземельях…»

Самая необычная и приключенческая экскурсия — «Тайны подземного Кёнигсберга»! Абсолютный эксклюзив! Ведь только в составе экскурсионной группы вы сможете посетить самый большой из всех фортов Кёнигсберга — Форт №3. Мы будет перемещаться темными коридорами в глубине форта в кромешной тьме, свет фонарей будет помогать ориентироваться в подземных лабиринтах (участникам выдаем фонари). По-настоящему увлеченный гид будет проводником для вас в этом захватывающем приключении.

Во время экскурсии мы узнаем историю Королевского замка с его сложной системой подземных ходов. Замок был связан тайными туннелями с другими стратегически важными объектами города. Воочию увидим мощнейшее фортификационное сооружение, стоявшее на страже города — Форт № 3, так же полного тайн. Пройдемся темными лабиринтами его коридоров. Форт впечатляет размерами — ведь это самый большой из всех 15 фортов Кёнигсберга. Каждому форту присваивалось имя достославного деятеля, данный форт носил имя — «Король Фридрих I». Форт № 3 является вытянутым пятиугольником, возведенным из красного кирпича, поверх него насыпана толстым слоем земля. Высаженные сверху деревья выступали в качестве маскировки, поэтому если смотреть на форт с дальнего или даже ближнего расстояния, он кажется лишь рощей на холме. То, что форт был возведен первым в системе опоясывающего фронта города, повлияло на его размеры. Обширная площадь включает в себя сам форт, а также ряд боевых валов, два двора и несколько сотен казематов, расположившихся на трех этажах укрепления. Вокруг форта протянут достаточно глубокий сухой ров, благодаря отсутствию в нем воды появилась возможность размещения солдатских и офицерских казарм в два этажа. Сообщение крепости отстроено в виде галереи, в самом ее конце находится закрытый каменный ход, попасть в который можно изо рва либо через подземный ход, расположенный подо рвом. Из амбразур хода раньше велся огонь, над ним самим были размещены металлические сетки, защищающие от взрывных снарядов противника и летящих отвесно гранат.

А далее мы подъедем к знаменитому подземному бункеру Отто фон Ляша, который вошел в учебники истории актом о капитуляции Кёнигсберга советским войскам в апреле 1945 года. Ведь именно здесь, в «секретном» бункере находился штаб обороны Кёнигсберга. И, возможно, в бункере и находится утерянная Янтарная комната… Ведь поиски продолжаются!

Не упустите возможность прикоснуться к мистической стороне Калининграда и его легендам о подземном Кёнигсберге!

А для более полного погружения в историю Королевского замка по окончании экскурсии предлагаем присоединиться к виртуальной прогулке по Кёнигсбергскому замку. «Королевский замок» на сегодня самый большой в мире детально проработанный виртуальный объект, полностью соответствующий историческому прототипу.

ВАЖНО! Группа формируется в Калининграде.

Для присоединения к группе осуществляются трансферы (включены в стоимость экскурсии): Светлогорск — Зеленоградск — Калининград — Зеленоградск — Светлогорск.

Посадка на экскурсии с выездом из Светлогорска производится по адресу: ул. Ленина, 33 (автобусная остановка у ж/д станции «Светлогорск 2»). Информация с номером автобуса или автомобиля, осуществляющего доставку до Калининграда, направляется СМС на указанный вами в заказе номер мобильного телефона.