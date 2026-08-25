Светлогорск встречает гостей холмами, хвойным ароматом и видом на Балтику. Вас ждет прогулка по улочкам со старинными виллами и черепичными крышами.
Вы увидите водонапорную башню, театр «Янтарь-холл», озеро Тихое, променад и дом из фильма «Красная шапочка». Гид покажет органный зал, лиственничный парк и вековые липы.
Вы увидите водонапорную башню, театр «Янтарь-холл», озеро Тихое, променад и дом из фильма «Красная шапочка». Гид покажет органный зал, лиственничный парк и вековые липы.
Описание экскурсииСветлогорск — это город на холмах. Высокие обрывы, панорамные виды на Балтику, спуски к морю через лес, аромат хвои и солёный воздух создают ощущение, будто вы оказались в декорациях фильма. Каждый маршрут — это игра света и тени, моря и леса, ветра и солнца. Светлогорск — это прогулка по месту, где Балтийское море шепчет легенды, сосны склоняются над узкими сказочными улочками, а старинные виллы будто сошли со страниц волшебной книги. Добро пожаловать в Светлогорск — самый романтичный и живописный курорт Балтики!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водонапорная башня
- Театр эстрады «Янтарь-холл»
- Виллы
- Озеро Тихое
- Променад и море
- Дом, где снимался фильм «Красная шапочка»
- Светлоёжики
- Органный зал
- Лиственничный парк
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Озеро Тихое
Завершение: Променад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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