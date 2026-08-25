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Город-сказка Светлогорск Исследуйте Светлогорск с домом бургомистра-охотника, миниатюрным городком, персонажами Гофмана и скульптурами "Царевна-лягушка", "Нимфа" и "Несущая воду" Начало: В районе озера Тихое

Та же прогулка по сказочному курорту с виллами, морем и водонапорной башней. Маршрут длиннее и дополнен персонажами Гофмана и городскими скульптурами