умение привлекать и удерживать внимание, человек на своем месте. К тому же она очень душевная и заботливая, одна из лучших гидов в моей жизни. Если с вами будет- она вам повезет 💯. Не нужно ожидать много истории, просто наслаждайтесь поездкой, когда еще можно прокатиться на уникальном Лаваходе, поесть оригинальные двулепные пельмени и отдохнуть от суеты. Отдельного восхищения заслуживают Тюнины, которые начала возрождать кусочек нашей земли, у них уютно, вкусно и адекватные цены.