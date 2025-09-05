Водная прогулка
Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по янтарному пути! Откройте для себя карьеры, замки и пляжи, полные истории и красоты
Начало: В Светлогорске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8888 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Королевские курорты Земландии
Индивидуальная экскурсия по Земландии: Зеленоградск и Пионерский. Узнайте истории и легенды, наслаждайтесь природой и архитектурой
Начало: Лодочная станция. Озеро Тихое
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Водная прогулка
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Путешествие по балтийскому берегу с посещением легендарных мест, где сосредоточены мировые запасы янтаря, и погружение в атмосферу элитных курортов
Сегодня в 08:00
21 янв в 08:00
13 200 ₽
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
- ССветлана5 сентября 2025Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»Экскурсия больше развлекательная, но Ольга (наш гид) рассказывала очень интересные вещи и факты. Слушать ее - безумно интересно: чувство юмора,
- ООльга30 августа 2025Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»Замечательная экскурсия, очень понравилась! На лаваходе подплывали к водопаду, по ходу показывали и рассказывали об интересных местах. Гид - очень приятная, интересно подающая информацию женщина. Всем рекомендую!
- ТТатьяна30 августа 2025Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»Экскурсия огонь. Начиная от микроавтобуса, прекрасного гида и веселого с юмором водителя и заканчивая прекрасными видами, прогулкой на лаванходе и
- ЛЛюбовь14 августа 2025Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»Ольга - прекрасный экскурсовод! Спасибо большое!
- ООльга31 июля 2025Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»Очень интересная поездка с необычной программой. Гид Ирина Владимировна - отличный рассказчик и заботливый сопровождающий. Водитель Павел Павлович - супер
- ТТатьяна28 июня 2025Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»Достаточно большое время экскурсии заняла дорога, поэтому осмотр достопримечательностей был бегом. Информации было достаточно, но вот места посещения вызвали сомнение.
