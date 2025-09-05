Мои заказы

Экскурсии по воде в Светлогорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Светлогорске, цены от 8888 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
На машине
5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по янтарному пути! Откройте для себя карьеры, замки и пляжи, полные истории и красоты
Начало: В Светлогорске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8888 ₽ за всё до 3 чел.
Королевские курорты Земландии
На машине
5 часов
22 отзыва
Водная прогулка
Королевские курорты Земландии
Индивидуальная экскурсия по Земландии: Зеленоградск и Пионерский. Узнайте истории и легенды, наслаждайтесь природой и архитектурой
Начало: Лодочная станция. Озеро Тихое
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
На машине
10 часов
34 отзыва
Водная прогулка
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
На машине
7 часов
-
20%
Водная прогулка
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Путешествие по балтийскому берегу с посещением легендарных мест, где сосредоточены мировые запасы янтаря, и погружение в атмосферу элитных курортов
Сегодня в 08:00
21 янв в 08:00
13 200 ₽16 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 сентября 2025
    Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»
    Экскурсия больше развлекательная, но Ольга (наш гид) рассказывала очень интересные вещи и факты. Слушать ее - безумно интересно: чувство юмора,
    читать дальше

    умение привлекать и удерживать внимание, человек на своем месте. К тому же она очень душевная и заботливая, одна из лучших гидов в моей жизни. Если с вами будет- она вам повезет 💯. Не нужно ожидать много истории, просто наслаждайтесь поездкой, когда еще можно прокатиться на уникальном Лаваходе, поесть оригинальные двулепные пельмени и отдохнуть от суеты. Отдельного восхищения заслуживают Тюнины, которые начала возрождать кусочек нашей земли, у них уютно, вкусно и адекватные цены.

  • О
    Ольга
    30 августа 2025
    Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»
    Замечательная экскурсия, очень понравилась! На лаваходе подплывали к водопаду, по ходу показывали и рассказывали об интересных местах. Гид - очень приятная, интересно подающая информацию женщина. Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    30 августа 2025
    Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»
    Экскурсия огонь. Начиная от микроавтобуса, прекрасного гида и веселого с юмором водителя и заканчивая прекрасными видами, прогулкой на лаванходе и
    читать дальше

    великолепной кухней в семейном кафе Тюниных. Много времени заняла дорога, но пока ехали туда была интересеая подача информации, а обратно возможность передохнут и осмыслить увиденное. Благодарю.

  • Л
    Любовь
    14 августа 2025
    Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»
    Ольга - прекрасный экскурсовод! Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    31 июля 2025
    Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»
    Очень интересная поездка с необычной программой. Гид Ирина Владимировна - отличный рассказчик и заботливый сопровождающий. Водитель Павел Павлович - супер
    читать дальше

    профессионал. Сколько людей, любящих свой край и гостей, мы встретили, и к какой красоте и древности прикоснулись! И аистов видели на кирхе, целую семью! Спасибо.

  • Т
    Татьяна
    28 июня 2025
    Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»
    Достаточно большое время экскурсии заняла дорога, поэтому осмотр достопримечательностей был бегом. Информации было достаточно, но вот места посещения вызвали сомнение.
    читать дальше

    И водопад вовсе не водопад, а просто старая невысокая плотина. И посещение ресторана без особой альтернативы - рекламная коллаборация с гидом. В общем, достаточно противоречивые впечатления.

