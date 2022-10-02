Светлогорск нередко называют городом-сказкой. И я приглашаю вас на прогулку, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и волшебства.

Путешествие в прошлое и погружение в настоящее города будет сопровождаться знакомством с курортной жизнью, немецкой архитектурой и знаковыми памятниками.

Вас ожидает:

Гуляя по узким улочкам города, вы увидите:

памятника Гофмана, где раскроете тайну автора Щелкунчика;

виллу, которая, благодаря своему чудесному виду, попала в знаменитую сказку;

главный дом курорта Курхаус и узнаете какие развлечения устраивали здесь для отдыхающих;

водонапорную башню и поймёте, для чего она было построена;

католическую капеллу «Мария — звезда моря» и узнаете, что находится в храме сегодня;

скульптуру «Царевна-лягушка». Объясню, почему этот сказочный персонаж стал современным символом города.

А ещё мы пройдёмся по променаду, чтобы увидеть солнечные часы, рассмотреть изящную «Нимфу» Германа Брахерта и полюбоваться морским пейзажем.

Я уверена, что нарядные улочки, волшебный воздух, море создадут сказочное настроение и «И улыбка несомненно вдруг коснётся ваших глаз,

И хорошее настроение не покинет больше вас».