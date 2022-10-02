Прогулка по сказочному Светлогорску

Светлогорск нередко называют городом-сказкой. И я приглашаю вас

5
3 отзыва
Светлогорск нередко называют городом-сказкой.

И я приглашаю вас на прогулку, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и волшебства. Путешествие в прошлое и погружение в настоящее города будет сопровождаться знакомством с курортной жизнью, немецкой архитектурой и знаковыми памятниками.
Прогулка по сказочному Светлогорску
Прогулка по сказочному Светлогорску
Прогулка по сказочному Светлогорску
Прогулка по сказочному Светлогорску
Прогулка по сказочному Светлогорску
Прогулка по сказочному Светлогорску
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Гофмана, где раскроете тайну автора Щелкунчика
  • Вилла, которая, благодаря своему чудесному виду, попала в знаменитую сказку
  • Главный дом курорта Курхаус и узнаете какие развлечения устраивали здесь для отдыхающих
  • Водонапорную башню и поймёте, для чего она было построена
  • Католическую капеллу «Мария — звезда моря» и узнаете, что находится в храме сегодня
  • Скульптуру «Царевна-лягушка». Объясню, почему этот сказочный персонаж стал современным символом города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Светлогорск нередко называют городом-сказкой. И я приглашаю вас на прогулку, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и волшебства.
Путешествие в прошлое и погружение в настоящее города будет сопровождаться знакомством с курортной жизнью, немецкой архитектурой и знаковыми памятниками.

Вас ожидает:

Гуляя по узким улочкам города, вы увидите:

  • памятника Гофмана, где раскроете тайну автора Щелкунчика;
  • виллу, которая, благодаря своему чудесному виду, попала в знаменитую сказку;
  • главный дом курорта Курхаус и узнаете какие развлечения устраивали здесь для отдыхающих;
  • водонапорную башню и поймёте, для чего она было построена;
  • католическую капеллу «Мария — звезда моря» и узнаете, что находится в храме сегодня;
  • скульптуру «Царевна-лягушка». Объясню, почему этот сказочный персонаж стал современным символом города.
  • А ещё мы пройдёмся по променаду, чтобы увидеть солнечные часы, рассмотреть изящную «Нимфу» Германа Брахерта и полюбоваться морским пейзажем.
Я уверена, что нарядные улочки, волшебный воздух, море создадут сказочное настроение и «И улыбка несомненно вдруг коснётся ваших глаз,
И хорошее настроение не покинет больше вас».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
ЖД вокзал Светлогорск 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Удобная обувь и одежда для прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
2 окт 2022
Мы были на пешеходной экскурсии по Светлогорску, остались очень довольны. Зоя великолепный гид, рассказ об истории города был очень живой, эмоциональный, 2 часа прошли незаметно.
Н
26 авг 2022
Очень обаятельная Зоя провела чудесную экскурсию. Провела и рассказала о значимых достопримечательностях города. Нескучно, эмоционально, со знанием дела.
Ю
20 авг 2022
Чудесная экскурсовод, 2-х часовая прогулка прошла на одном дыхании) много что посмотрели, при этом в комфортном темпе, и получили много информации. Видно, что Зоя знает гораздо больше, т. к. при уточняющих вопросах рассказывала подробнее, просто всё невозможно уместить в формат небольшой экскурсии. Получили интересную информацию и хорошее настроение)

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