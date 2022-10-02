Светлогорск нередко называют городом-сказкой. И я приглашаю вас
Светлогорск нередко называют городом-сказкой.
И я приглашаю вас на прогулку, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и волшебства. Путешествие в прошлое и погружение в настоящее города будет сопровождаться знакомством с курортной жизнью, немецкой архитектурой и знаковыми памятниками.
И я приглашаю вас на прогулку, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и волшебства. Путешествие в прошлое и погружение в настоящее города будет сопровождаться знакомством с курортной жизнью, немецкой архитектурой и знаковыми памятниками.
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает 🤩
- Памятник Гофмана, где раскроете тайну автора Щелкунчика
- Вилла, которая, благодаря своему чудесному виду, попала в знаменитую сказку
- Главный дом курорта Курхаус и узнаете какие развлечения устраивали здесь для отдыхающих
- Водонапорную башню и поймёте, для чего она было построена
- Католическую капеллу «Мария — звезда моря» и узнаете, что находится в храме сегодня
- Скульптуру «Царевна-лягушка». Объясню, почему этот сказочный персонаж стал современным символом города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Светлогорск нередко называют городом-сказкой. И я приглашаю вас на прогулку, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и волшебства.
Путешествие в прошлое и погружение в настоящее города будет сопровождаться знакомством с курортной жизнью, немецкой архитектурой и знаковыми памятниками.
Вас ожидает:
Гуляя по узким улочкам города, вы увидите:
- памятника Гофмана, где раскроете тайну автора Щелкунчика;
- виллу, которая, благодаря своему чудесному виду, попала в знаменитую сказку;
- главный дом курорта Курхаус и узнаете какие развлечения устраивали здесь для отдыхающих;
- водонапорную башню и поймёте, для чего она было построена;
- католическую капеллу «Мария — звезда моря» и узнаете, что находится в храме сегодня;
- скульптуру «Царевна-лягушка». Объясню, почему этот сказочный персонаж стал современным символом города.
- А ещё мы пройдёмся по променаду, чтобы увидеть солнечные часы, рассмотреть изящную «Нимфу» Германа Брахерта и полюбоваться морским пейзажем.
Я уверена, что нарядные улочки, волшебный воздух, море создадут сказочное настроение и «И улыбка несомненно вдруг коснётся ваших глаз,
И хорошее настроение не покинет больше вас».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- ЖД вокзал Светлогорск 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Удобная обувь и одежда для прогулки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михайлова Анастасия
2 окт 2022
Мы были на пешеходной экскурсии по Светлогорску, остались очень довольны. Зоя великолепный гид, рассказ об истории города был очень живой, эмоциональный, 2 часа прошли незаметно.
Н
Наталья Извольская
26 авг 2022
Очень обаятельная Зоя провела чудесную экскурсию. Провела и рассказала о значимых достопримечательностях города. Нескучно, эмоционально, со знанием дела.
Ю
Юлия
20 авг 2022
Чудесная экскурсовод, 2-х часовая прогулка прошла на одном дыхании) много что посмотрели, при этом в комфортном темпе, и получили много информации. Видно, что Зоя знает гораздо больше, т. к. при уточняющих вопросах рассказывала подробнее, просто всё невозможно уместить в формат небольшой экскурсии. Получили интересную информацию и хорошее настроение)
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