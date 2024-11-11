Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
Отправляемся на день в красивые и интересные уголки области. В Балтийске вы погрузитесь в военную историю и посмотрите на корабли и лебедей. В Янтарном узнаете всё о солнечном камне, побываете на идеальном пляже, в кирхе и других местах. В Светлогорске прочувствуете атмосферу популярного среди элиты курорта. А при хорошей погоде заедем в Филинскую бухту!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Балтийск: Военная слава и история
Самый запад нашей необъятной страны! И по совместительству Город воинской славы России. Здесь мы расскажем вам о временах Петра I и Елизаветы Петровны и покажем входной портал Шведской крепости, или, как её ещё называют, цитадели Пиллау. Вы увидите корабли Балтийского флота и, если не будет шторма, понаблюдаете, как паромы и сухогрузы проходят по Калининградскому морскому судоходному каналу. Вы сможете с руки покормить лебедей и сделать потрясающие фото на память!
Янтарный: камень солнца и пляж с «Голубым флагом»
Далее поедем в янтарную столицу, где янтарь добывается со времён Тевтонского ордена до наших дней. Вы узнаете о процессе его добычи и «янтарном короле Восточной Пруссии» Морице Бэккере, увидите пляж с «Голубым флагом», нисколько не уступающий Майами-бич. Также мы посетим невероятной красоты кирху Пальмникена и прогуляемся по городскому парку со 160-летними буками, ситхинскими елями и другими диковинками.
Светлогорск: курорт с историей
Завершим наше путешествие в уютном городке Светлогорске, бывшем фешенебельном курорте восточной Пруссии под названием Раушен. Прогулка по его тихим улочкам пройдёт мимо красивейших вилл и гостевых домов 19–20 веков. Вы узнаете интересные факты о городе, например, почему его считают самым медленным в России. Также вы увидите морские пейзажи побережья и театр эстрады «Янтарь-холл».
В хорошую погоду, если захотите, включим в программу Филинскую бухту. Это место, которое завораживает всех любителей красивых видов.
А на обед заедем в один из хороших ресторанов Янтарного/Светлогорска.
Организационные детали
Как проходит экскурсия:
На автомобиле Hyundai Solaris 2015 года с кондиционером. Пожалуйста, предупредите заранее, если с вами будут дети — мы предоставим вам бустер
Мы заберём вас по указанному адресу в Светлогорске и после экскурсии привезём обратно
Тайминг экскурсии — 7 часов с момента встречи с учётом времени дороги туда и обратно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные опции:
По желанию можно продлить экскурсионное время из расчёта 1200 ₽/час.
На побережье бывает ветренно и случаются кратковременные дожди. Шарфики, зонтики, удобная непромокаемая обувь приветствуются
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 201 туриста
Добрый день, уважаемые гости Янтарного края! Меня зовут Алексей! Я родился в Калининградской области, мне 40 лет. Дипломированный экскурсовод (диплом БФУ имени Канта по направлению «Экскурсоведение») и сертифицированный гид по читать дальше
национальному парку «Куршская коса». Люблю свой край и много путешествую по нему. Куршская коса — моё любимое место в области, чарующее красотой и свежим воздухом. С радостью расскажу вам об этом парке и покажу его самые важные маршруты. Мне нравится общаться с интересными людьми, делиться с ними своими мыслями и знаниями. Я здесь, чтобы влюблять вас в это прекрасное место и делать ваш отдых приятным, интересным, незабываемым! Увлекаюсь спортом, играю на гитаре в рок-группе, занимаюсь предпринимательством, имею высшее финансовое образование и огромный опыт работы с людьми. С удовольствием пообщаюсь на темы музыки, спорта, путешествий по России и миру. Как правило, все экскурсии я провожу лично. В случае занятости или накладок привлекаю к проведению отдельных экскурсий своих дипломированных и опытных коллег. До скорой приятной встречи!