Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье

Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
Отправляемся на день в красивые и интересные уголки области. В Балтийске вы погрузитесь в военную историю и посмотрите на корабли и лебедей. В Янтарном узнаете всё о солнечном камне, побываете на идеальном пляже, в кирхе и других местах. В Светлогорске прочувствуете атмосферу популярного среди элиты курорта. А при хорошей погоде заедем в Филинскую бухту!
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Балтийск: Военная слава и история

Самый запад нашей необъятной страны! И по совместительству Город воинской славы России. Здесь мы расскажем вам о временах Петра I и Елизаветы Петровны и покажем входной портал Шведской крепости, или, как её ещё называют, цитадели Пиллау. Вы увидите корабли Балтийского флота и, если не будет шторма, понаблюдаете, как паромы и сухогрузы проходят по Калининградскому морскому судоходному каналу. Вы сможете с руки покормить лебедей и сделать потрясающие фото на память!

Янтарный: камень солнца и пляж с «Голубым флагом»

Далее поедем в янтарную столицу, где янтарь добывается со времён Тевтонского ордена до наших дней. Вы узнаете о процессе его добычи и «янтарном короле Восточной Пруссии» Морице Бэккере, увидите пляж с «Голубым флагом», нисколько не уступающий Майами-бич. Также мы посетим невероятной красоты кирху Пальмникена и прогуляемся по городскому парку со 160-летними буками, ситхинскими елями и другими диковинками.

Светлогорск: курорт с историей

Завершим наше путешествие в уютном городке Светлогорске, бывшем фешенебельном курорте восточной Пруссии под названием Раушен. Прогулка по его тихим улочкам пройдёт мимо красивейших вилл и гостевых домов 19–20 веков. Вы узнаете интересные факты о городе, например, почему его считают самым медленным в России. Также вы увидите морские пейзажи побережья и театр эстрады «Янтарь-холл».

В хорошую погоду, если захотите, включим в программу Филинскую бухту. Это место, которое завораживает всех любителей красивых видов.

А на обед заедем в один из хороших ресторанов Янтарного/Светлогорска.

Организационные детали

Как проходит экскурсия:

  • На автомобиле Hyundai Solaris 2015 года с кондиционером. Пожалуйста, предупредите заранее, если с вами будут дети — мы предоставим вам бустер
  • Мы заберём вас по указанному адресу в Светлогорске и после экскурсии привезём обратно
  • Тайминг экскурсии — 7 часов с момента встречи с учётом времени дороги туда и обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции:

  • По желанию можно продлить экскурсионное время из расчёта 1200 ₽/час.
  • На побережье бывает ветренно и случаются кратковременные дожди. Шарфики, зонтики, удобная непромокаемая обувь приветствуются

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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