Это поездка на балтийский курорт, где находится крупнейшее в мире месторождение янтаря. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, выйдете к морю, а затем заглянете на янтарное производство.
Увидите, как солнечный камень проходит путь от сырья до украшения, и узнаете, почему его ценят уже сотни лет.
Описание экскурсии
- Исторический центр Янтарного. Вы начнёте прогулку у лютеранской кирхи 19 века, увидите здание отеля «Шлосс» и почувствуете атмосферу старого прусского курорта.
- Реликтовый парк Беккера. Пройдёте по тенистым аллеям среди необычных пород деревьев и выйдете к Площади мастеров.
- Балтийский пляж. Окажетесь у широкого песчаного берега и вдохнёте свежий морской воздух.
- Янтарная мастерская. Посетите частное производство и увидите полный цикл изготовления украшений — от сортировки сырья, калибровки и шлифовки до полировки и сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов и прочего.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе.
- Время в пути от Светлогорска до Янтарного около 20 минут.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в пятницу и воскресенье в 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1300 ₽
|Школьники
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Светлогорск на ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
