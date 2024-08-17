Пляж в Янтарном – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляж в Янтарном» в Светлогорске, цены от 12 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
скидка
10%
22 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1970017 730 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
На машине
35 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Калининградская ривьера
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    17 августа 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Отличная экскурсия! День пролетел быстро и познавательно! Комфортно, индивидуально. Узнали про историю, добычу, производство янтаря. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    11 августа 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Как замечательно, что для поездки в Янтарный я выбрала именно Наталию, человека влюблённого в янтарь. Это была даже не экскурсия,
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    это было путешествие в мир Янтаря. Большое спасибо за рассказы, легенды и анекдоты, иногда забавные, иногда трогательные. Спасибо за грамотно составленный маршрут, за знакомство с новыми местами. Слова Плиния о драгоценных камнях запали в душу.

    Как замечательно, что для поездки в Янтарный я выбрала именно Наталию, человека влюблённого в янтарь. Это
  • о
    оксана
    7 августа 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Великолепная экскурсия, очень интересно, максимально удобно, все продумано. Много полезной информации, грамотный, доброжелательный и эрудированный гид, Наталья! Очень рады, что попали на эту экскурсию. Однозначно рекомендую!
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Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Пляж в Янтарном»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
  2. Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
  3. Калининградская ривьера
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Озеро Тихое
  6. Высота Эфа
  7. Танцующий лес
  8. Охотничий домик
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Пляж в Янтарном" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 17 730 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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