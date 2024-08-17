читать дальше это было путешествие в мир Янтаря. Большое спасибо за рассказы, легенды и анекдоты, иногда забавные, иногда трогательные. Спасибо за грамотно составленный маршрут, за знакомство с новыми местами. Слова Плиния о драгоценных камнях запали в душу.

Как замечательно, что для поездки в Янтарный я выбрала именно Наталию, человека влюблённого в янтарь. Это была даже не экскурсия,