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10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1970017 730₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения17 августа 2024Отличная экскурсия! День пролетел быстро и познавательно! Комфортно, индивидуально. Узнали про историю, добычу, производство янтаря. Рекомендую!
- ССветлана11 августа 2024Как замечательно, что для поездки в Янтарный я выбрала именно Наталию, человека влюблённого в янтарь. Это была даже не экскурсия,
- ооксана7 августа 2024Великолепная экскурсия, очень интересно, максимально удобно, все продумано. Много полезной информации, грамотный, доброжелательный и эрудированный гид, Наталья! Очень рады, что попали на эту экскурсию. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Пляж в Янтарном»
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