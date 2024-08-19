Парк имени М. Беккера – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк имени М. Беккера» в Светлогорске, цены от 1 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
скидка
10%
22 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1970017 730 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
На автобусе
2 отзыва
6 часов
Групповая
В тренде
Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области на автобусно-пешеходной экскурсии. Узнайте о янтаре, прусских художниках и древних крепостях
Начало: На вокзале в Светлогорске
Расписание: в субботу в 14:30
Завтра в 14:30
7 сен в 14:30
1 700 за человека
Калининградская ривьера
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    19 августа 2024
    Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
    Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно).
  • А
    Алёна
    4 августа 2024
    Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
    Обращаю внимание, что здесь организатор не является гидом. Это сборная экскурсия от нескольких тур фирм. Хороший экскурсовод - гид Светлана, много информации
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    предоставила, легкая подача. Урегулировала проблемные вопросы. Показала новые места в янтарном. Организационные моменты серьезно подкачали, а именно: не указали номер автобуса, невозможно было дозвониться до организаторов, а это 2 человека, место прибытия было отдалено от обозначенной точки, пришлось побегать в поисках и понервничать, на экскурсионном автобусе не было таблички с наименованием города. Села в автобус на свой страх и риск. Не рекомендую организаторов, сделано все очень плохо! Автобус удобный, комфортная температура. Из предложений, я бы добавила полтора часа к общему времени экскурсии, вот не хватило, что бы спокойно погулять возле моря в Янтарном и в Балтийске. Приятно погулять по воде, увидеть разницу, пособирать янтарь, экскурсия была бы более полной и впечатляющей. Тем более, что там шикарные береговые линии, пляжи.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Парк имени М. Беккера»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Озеро Тихое
  6. Высота Эфа
  7. Танцующий лес
  8. Охотничий домик
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Парк имени М. Беккера" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 17 730 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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