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10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1970017 730₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Групповая
В трендеИз Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области на автобусно-пешеходной экскурсии. Узнайте о янтаре, прусских художниках и древних крепостях
Начало: На вокзале в Светлогорске
Расписание: в субботу в 14:30
Завтра в 14:30
7 сен в 14:30
1 700₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила19 августа 2024Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно).
- ААлёна4 августа 2024Обращаю внимание, что здесь организатор не является гидом. Это сборная экскурсия от нескольких тур фирм. Хороший экскурсовод - гид Светлана, много информации
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Парк имени М. Беккера»
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