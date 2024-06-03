А Алексей Куршская коса для детей и взрослых Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!

А Александр Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца читать дальше время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо! Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате. Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во

Е Екатерина Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска читать дальше много интересного, мы смогли сделать красивые фотографии среди цветущих люпинов и маков. Самое яркое впечатление - это поиски Янтаря. И отдельное Спасибо за красивые виды Филенской бухты. В нашей памяти останутся яркие воспоминания - Спасибо! Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо того, что мы узнали

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Т Татьяна Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска Провели замечательный день в Балтийске с экскурсоводом Сергеем. Профессионал, глубокие знания истории и не только города, интересный рассказчик и собеседник. Узнали очень многое, находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. Организация встречи - все четко. Огромное спасибо и процветания!

А Анна Куршская коса для детей и взрослых Очень интересная подача информации, эрудированность экскурсовода, возможность выбора локаций для осмотра по усмотрению заказчика, комфортный индивидуальный трансфер.

Н Наталия Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска Очень интересная получилась экскурсия! Огромное спасибо нашему гиду, Ларисе! Эрудит с прекрасным чувством юмора и огромным багажом специальных знаний, а ещё и человек прекрасный: добрый и отзывчивый! Осталось ощущение, что побывали в гостях у хороших друзей!

S Sergey Куршская коса для детей и взрослых читать дальше но и умеет его адаптировать под обстоятельства и не боится тактично выражать свою позицию/мнение по разным аспектам. Неожиданно интересной оказалась рекомендованное посещение орнитологической станции и познавательная экскурсия там. Так что, кто стремится за немейнстримовым знакомством с действительно интересным природным объектом, вам сюда! Мы ездили с Оксаной, коллегой Ларисы, и остались полностью довольными. Очень приятно, что сопровождающий не просто компетентен по теме экскурсии,

Л Людмила Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца Спасибо Наталии за индивидуальный подход и комфортные условия при проведении экскурсии, учитывались наши пожелания и предлагались интересные варианты.