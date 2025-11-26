На Куршской косе песок встречается с морем, а ветер шепчет истории о древних временах.Прогулка по живописным тропинкам, атмосферные фото на фоне дюн и танцующих сосен, свежий воздух и захватывающие истории.

Вас ждут высота Мюллера с панорамными видами, загадочный Танцующий лес и спокойное озеро Лебедь. Пляж станет идеальным местом для отдыха и наслаждения природой. Комфортная поездка на автомобиле и уникальные фото - подарок для каждого участника

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Высота Мюллера. Здесь открывается вид на бескрайние просторы моря и леса. Вы подниметесь на смотровую площадку и сделаете фотографии на фоне удивительных пейзажей.

Танцующий лес. Атмосфера наполнена магией, а деревья принимают причудливые формы, словно танцуют под музыку ветра. Мы рассмотрим изгибы сосен и попробуем разгадать тайны этого места.

Озеро Лебедь. Вы насладитесь спокойствием и красотой природы. В тёплое время года здесь можно встретить лебедей.

Пляж. Это идеальное место для пикника и для того, чтобы просто посидеть на берегу, послушать пение птиц и насладиться моментом.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Tiguan

Дополнительные расходы: въезд в национальный парк — 400 ₽ с чел., обед (по желанию)

Во время поездки мы фотографируем и снимаем для вас видео на Apple iPhone 14 Pro / Pro Max — это наш подарок

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Тайминг