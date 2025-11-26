Мои заказы

Загадки берегов Куршской косы - из Светлогорска

Погрузитесь в атмосферу Куршской косы: песок, море и ветер, рассказывающий древние истории. Уникальные фото и свежий воздух гарантированы
На Куршской косе песок встречается с морем, а ветер шепчет истории о древних временах.

Прогулка по живописным тропинкам, атмосферные фото на фоне дюн и танцующих сосен, свежий воздух и захватывающие истории.
Вас ждут высота Мюллера с панорамными видами, загадочный Танцующий лес и спокойное озеро Лебедь. Пляж станет идеальным местом для отдыха и наслаждения природой. Комфортная поездка на автомобиле и уникальные фото - подарок для каждого участника

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные пейзажи
  • 📸 Подарочные фото
  • 🚗 Комфортная поездка
  • 🌊 Вид на море
  • 🦢 Спокойствие природы
Что можно увидеть

  • Высота Мюллера
  • Танцующий лес
  • Озеро Лебедь
  • Пляж

Описание экскурсии

Высота Мюллера. Здесь открывается вид на бескрайние просторы моря и леса. Вы подниметесь на смотровую площадку и сделаете фотографии на фоне удивительных пейзажей.

Танцующий лес. Атмосфера наполнена магией, а деревья принимают причудливые формы, словно танцуют под музыку ветра. Мы рассмотрим изгибы сосен и попробуем разгадать тайны этого места.

Озеро Лебедь. Вы насладитесь спокойствием и красотой природы. В тёплое время года здесь можно встретить лебедей.

Пляж. Это идеальное место для пикника и для того, чтобы просто посидеть на берегу, послушать пение птиц и насладиться моментом.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Tiguan
  • Дополнительные расходы: въезд в национальный парк — 400 ₽ с чел., обед (по желанию)
  • Во время поездки мы фотографируем и снимаем для вас видео на Apple iPhone 14 Pro / Pro Max — это наш подарок
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Тайминг

  • Время выезда вы выбираете самостоятельно, но мы рекомендуем начинать в 7:30–8:00 или после 14:00
  • Дорога от Светлогорска до Куршской косы занимает около часа
  • Время в локациях зависит от ваших пожеланий

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела
Анжела — ваша команда гидов в Светлогорске
Пpиветствую вaс! Меня зовут Анжела, ваш гид-экcкурcовoд из Калинингpадcкoй облacти! Cтpaсть к туризму у меня в кpoви, как и любовь к бaлeту (xоть и тoлькo в вaнной). Я знaю кaждый
уголочек cвоeй родной земли и гoтовa поделиться с вами нe только фaктaми, но и нeзaбывaемыми впeчaтлениями! 15 лет опыта в индуcтpии туpизмa гapaнтиpуют вам пpофeccионализм и oтличное настроение на каждой экскурсии. Со мной вы не просто узнаете историю, вы создадите свои собственные яркие воспоминания! Приглашаю вас в увлекательные путешествия по Калининградской области, где каждый момент будет наполнен позитивом, красотой и комфортом. Со мной вы точно не заскучаете!

