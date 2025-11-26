На Куршской косе песок встречается с морем, а ветер шепчет истории о древних временах.
Прогулка по живописным тропинкам, атмосферные фото на фоне дюн и танцующих сосен, свежий воздух и захватывающие истории.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные пейзажи
- 📸 Подарочные фото
- 🚗 Комфортная поездка
- 🌊 Вид на море
- 🦢 Спокойствие природы
Что можно увидеть
- Высота Мюллера
- Танцующий лес
- Озеро Лебедь
- Пляж
Описание экскурсии
Высота Мюллера. Здесь открывается вид на бескрайние просторы моря и леса. Вы подниметесь на смотровую площадку и сделаете фотографии на фоне удивительных пейзажей.
Танцующий лес. Атмосфера наполнена магией, а деревья принимают причудливые формы, словно танцуют под музыку ветра. Мы рассмотрим изгибы сосен и попробуем разгадать тайны этого места.
Озеро Лебедь. Вы насладитесь спокойствием и красотой природы. В тёплое время года здесь можно встретить лебедей.
Пляж. Это идеальное место для пикника и для того, чтобы просто посидеть на берегу, послушать пение птиц и насладиться моментом.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Tiguan
- Дополнительные расходы: въезд в национальный парк — 400 ₽ с чел., обед (по желанию)
- Во время поездки мы фотографируем и снимаем для вас видео на Apple iPhone 14 Pro / Pro Max — это наш подарок
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Тайминг
- Время выезда вы выбираете самостоятельно, но мы рекомендуем начинать в 7:30–8:00 или после 14:00
- Дорога от Светлогорска до Куршской косы занимает около часа
- Время в локациях зависит от ваших пожеланий
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваша команда гидов в Светлогорске
Пpиветствую вaс! Меня зовут Анжела, ваш гид-экcкурcовoд из Калинингpадcкoй облacти! Cтpaсть к туризму у меня в кpoви, как и любовь к бaлeту (xоть и тoлькo в вaнной). Я знaю кaждый
