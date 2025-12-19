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Началась экскурсия в Калининграде с экскурса в историю края, прямо в пути нам показали уникальные архивные кадры, которые можно сравнить с современными видами за окном авто. Далее направились в сыроварню подле замка Шаакен. Посетили Зеленоградск с его восхитительными променадом, пирсом, бюветом, городским парком и, конечно же, с вездесущими кошками-на стенах, заборах, люках и вживую). Затем заехали в Светлогорск. Там насладились видами тенистых улиц со сказочными виллами, красивой водонапорной башней с солнечными часами, также погуляли по набережной, прошли через Янтарь холл. Далее мы направились в посёлок Янтарный. Там посетили янтарную мастерскую, где нам показали и объяснили весь процесс обработки янтаря, это было познавательно и крайне интересно. Особый восторг и пиетет у нас вызвал пляж Янтарного!!! Это наши Мальдивы! Песок почти белый, чистый, классная инфраструктура! Следующим был Балтийск. Очень интересно было посмотреть на крупнейшую военно-морскую базу флота России. Завершили день в Калининграде с посещением потрясающей кофейни Элеватор в старинном здании мукомольного завода. И все эти эмоции нам помог почувствовать гид Андрей, знаток своего дела, компетентный, образованный, чуткий, которому бесконечно благодарны! Было круто!