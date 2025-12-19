Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью морского воздуха, потрогать чистый песок и поискать янтарь — эта экскурсия идеально подходит тем, кто за один день хочет получить максимум информации и впечатлений!
Описание экскурсииКалининград Увидите главные достопримечательности города, включая Рыбную деревню, Кафедральный собор, немецкие казармы, бастионы, ворота, старинные немецкие улочки и виллы. Балтийск Посмотрим живописную панораму судоходного канала, множество военных кораблей, памятники Петру I и императрице Елизавете, старый действующий маяк, интереснейший Музей ВМФ, пехотные казармы, Шведскую крепость, лодку сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века. Янтарный Побываем в мастерской по производству янтаря. Нам покажут, как обрабатывают камень, как отличить настоящий янтарь от поддельного и не только. Мы увидим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж, попробуем найти янтарь на побережье. Светлогорск Погуляем по узким улочкам, увидим старую водонапорную башню, спустимся на променад и поднимемся по серпантинному спуску начала XX века, полюбуемся крутыми склонами Балтийского побережья. Зеленоградск Погуляем по главным улицам этого красивейшего городка, по променаду, увидим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, узнаем, почему город называется «столицей кошек» и многое другое.
Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные вам дату и время.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Калининград:
- Рыбная деревня
- Кафедральный собор
- Немецкие казармы
- Бастионы
- Ворота
- Старинные немецкие улочки и виллы
- Балтийск:
- Панорама судоходного канала
- Множество военных кораблей
- Памятники Петру I и императрице Елизавете
- Старый действующий маяк
- Интереснейший Музей ВМФ
- Пехотные казармы
- Шведская крепость
- Лодка сомалийских пиратов
- Паровые торпеды начала XX века
- Янтарный:
- Производство янтаря
- Старая немецкая кирха
- Водонапорная башня Пальмникена
- Парк Беккера
- Самый экологически чистый в России пляж
- Светлогорск:
- Старая водонапорная башня
- Самые большие в мире солнечные часы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса
- Променад
- Склоны Балтийского побережья
- Зеленоградск:
- Кирха Святого Адальберта
- Водонапорная башня Кранца
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в удобном вам месте в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске
Завершение: Окончание экскурсии в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные вам дату и время.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Андрей, наш гид, настоящий энтузиаст своего дела. С ним экскурсия прошла легко, очень интересно. Я однозначно рекомендую именно эту экскурсию. Особенно тем,кто как мы приехал на 2 дня и хочется посмотреть все и сразу.
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О
Прекрасная экскурсия и экскурсовод Юрий. Очень познавательно и совершенно не утомительно. За 10 часов объехали 5 городов. Спасибо за прекрасный день!
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Н
Мы с друзьями съездили на отличную индивидуальную экскурсию сразу по пяти городам области с гидом Андреем. Увидели много того, что самостоятельно не посмотреть. Сперва нас покатали по разным нераспиаренным районам
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О
Данная экскурсия-уникальный проект с уникальным гидом! Продумано все: хронометраж, маршрут, подача материала-от архивных хроник до посещения самых знаковых и запоминающийся мест. Увидеть за один день столько всего, это надо суметь!
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А
Хочу сказать, что это была самая лучшая экскурсия по Калининградской области из всех, на которых мне довелось побывать! Все 5 городов, которые мы посетили в этом туре, я ранее посещала
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Е
Огромное спасибо гиду Юрию. Прекрасная экскурсия! Была учтена разношерстная возрастная категория нашей компании. И все самые важные и интересные моменты по городам. Очень емко и интересно по фактам. Индивидуальный подход во всем!! Рекомендую.
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