Солнечные часы «Зодиак» – экскурсии в Светлогорске

Найдено 9 экскурсий в категории «Солнечные часы «Зодиак»» в Светлогорске, цены от 970 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 5 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в пятницу в 14:00, в субботу в 12:00
12 июня в 11:15
14 июня в 14:00
970 за человека
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1900017 100 за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 800 за всё до 8 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670 за всё до 7 чел.
Пять городов Калининградской области за один день
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Уникальная экскурсия по Калининградской области: пять городов за день
Откройте для себя Калининград и прибрежные города, узнайте их историю, полюбуйтесь природой и найдите янтарь на пляже за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по сказочному Светлогорску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по сказочному Светлогорску: от памятников до морских пейзажей
Приглашаем на уникальную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ж/Д вокзал Светлогорск-2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
19 июня в 19:00
3 900 за всё до 7 чел.
Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности
6 июля в 10:30
7 июля в 10:30
3 900 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
    Экскурсия по Светлогорску с Ириной была увлекательной и познавательной. Она продемонстрировала глубокие знания истории города и провела нас по знаменитым
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    достопримечательностям, таким как Водонапорная башня, центральная площадь, Католическая капелла и другие. В Светлогорске также много интересных мест, которые на данный момент находятся на реконструкции в связи с ремонтом набережной, но про которые нам также рассказала Ирина. Особенно запомнился ее рассказ о Доме сказочника. Мы увидели много вилл и домов, историю которых узнали на экскурсии. Энтузиазм и обширные знания Ирины сделали нашу экскурсию незабываемой. Настоятельно рекомендую!

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Прекрасную экскурсию по Светлогорску провела для нашей семьи Ирина: история города, важные события и имена, любопытные легенды, интересные маршруты, достопримечательности, советы и рекомендации! После этого невозможно не влюбиться в это место, спасибо большое!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Огромная благодарность! Замечательная экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании.
  • А
    Алёна
    1 июня 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Было всего 6 человек. Марьяна отличный рассказчик и очень профессиональный экскурсовод. Время пролетело незаметно - настолько все было интересно и познавательно!
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Пять городов Калининградской области за один день
    Данная экскурсия-уникальный проект с уникальным гидом! Продумано все: хронометраж, маршрут, подача материала-от архивных хроник до посещения самых знаковых и запоминающийся
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    мест. Увидеть за один день столько всего, это надо суметь! Началась экскурсия в Калининграде с экскурса в историю края, прямо в пути нам показали уникальные архивные кадры, которые можно сравнить с современными видами за окном авто. Далее направились в сыроварню подле замка Шаакен. Посетили Зеленоградск с его восхитительными променадом, пирсом, бюветом, городским парком и, конечно же, с вездесущими кошками-на стенах, заборах, люках и вживую). Затем заехали в Светлогорск. Там насладились видами тенистых улиц со сказочными виллами, красивой водонапорной башней с солнечными часами, также погуляли по набережной, прошли через Янтарь холл. Далее мы направились в посёлок Янтарный. Там посетили янтарную мастерскую, где нам показали и объяснили весь процесс обработки янтаря, это было познавательно и крайне интересно. Особый восторг и пиетет у нас вызвал пляж Янтарного!!! Это наши Мальдивы! Песок почти белый, чистый, классная инфраструктура! Следующим был Балтийск. Очень интересно было посмотреть на крупнейшую военно-морскую базу флота России. Завершили день в Калининграде с посещением потрясающей кофейни Элеватор в старинном здании мукомольного завода. И все эти эмоции нам помог почувствовать гид Андрей, знаток своего дела, компетентный, образованный, чуткий, которому бесконечно благодарны! Было круто!

  • А
    Александра
    22 мая 2024
    Прогулка по сказочному Светлогорску
    Обожаем индивидуальные экскурсии, в этот раз совпало все: Зоя прекрасный экскурсовод, приятная речь, знание материала, наличие фотографий как было и
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    как стало, ответы на все вопросы. Прошли весь Светлогорск, городок замечательный, зеленый и уютный. Впитали всю атмосферу, всем советуем данную экскурсию

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Очень понравилась пешая экскурсия. Нас провели по красивейшим улицам и местам. Очень интересная и познавательная экскурсия.
  • K
    Konstantin
    16 мая 2024
    Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
    Павел великолепный экскурсовод - и маршрут отлично знает и подача материала отличная. Рекомендую, в качестве ознакомления с прошлым Раушена!
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Прогулка по сказочному Светлогорску
    Зоя прекрасный экскурсовод! Очень интересно рассказывает. Нам очень понравилось, доброжелательная, живая, много нового узнали, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Солнечные часы «Зодиак»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
  2. Светлогорск - маленькая Швейцария
  3. Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
  4. Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
  5. Янтарный и Светлогорск
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
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