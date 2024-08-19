В Янтарном вы увидите крупнейшее месторождение янтаря, прогуляетесь по парку имени Морица Беккера и посетите музей «Янтарный замок». В
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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Янтарный — Пальмникен
Этот город знаменит крупнейшим месторождением янтаря. Многие столетия викинги, пруссы, рыцари и промышленники искали здесь солнечный камень.
Вы прогуляетесь по парку имени Морица Беккера, где сохранились редкие деревья из Японии и Америки. Рассмотрите старинную кирху и посетите музей «Янтарный замок». Узнаете хроники Пальмникена, полюбуетесь коллекций антикварной посуды и произведений художников Восточной Пруссии.
Балтийск — Пиллау
Балтийск романтичен и строг в обрамлении залива, каналов, пирсов, военных кораблей, лебедей и древних развалин. Его многовековая история удивительна. Бывал здесь и Пётр I — основатель Балтийского флота.
Вы увидите шведскую крепость 17 века и Северный мол, который уходит в залив более чем на полкилометра. Прогуляетесь по красивой набережной, любуясь видами и наслаждаясь приятным морским бризом.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, посещение музея «Янтарный замок»
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 700 ₽
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Отзывы и рейтинг
Это сборная экскурсия от нескольких тур фирм.
Хороший экскурсовод - гид Светлана, много информации предоставила, легкая подача. Урегулировала проблемные вопросы.
Показала новые места в янтарном.
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