🚍 Комфортабельный автобус 🏰 Посещение музея «Янтарный замок» 🌳 Прогулка по парку имени Морица Беккера 🛡️ Увидите шведскую крепость 17 века 🌊 Прогулка по набережной Балтийска

Эта автобусно-пешеходная экскурсия позволит вам познакомиться с двумя важными уголками Калининградской области.В Янтарном вы увидите крупнейшее месторождение янтаря, прогуляетесь по парку имени Морица Беккера и посетите музей «Янтарный замок». В

Балтийске вас ждёт шведская крепость 17 века, Северный мол и набережная с видами на залив. Экскурсия включает трансфер на комфортабельном автобусе и посещение музея. Гид расскажет о богатой истории и природных красотах этих мест

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Время начала: 14:30

Описание экскурсии

Янтарный — Пальмникен

Этот город знаменит крупнейшим месторождением янтаря. Многие столетия викинги, пруссы, рыцари и промышленники искали здесь солнечный камень.

Вы прогуляетесь по парку имени Морица Беккера, где сохранились редкие деревья из Японии и Америки. Рассмотрите старинную кирху и посетите музей «Янтарный замок». Узнаете хроники Пальмникена, полюбуетесь коллекций антикварной посуды и произведений художников Восточной Пруссии.

Балтийск — Пиллау

Балтийск романтичен и строг в обрамлении залива, каналов, пирсов, военных кораблей, лебедей и древних развалин. Его многовековая история удивительна. Бывал здесь и Пётр I — основатель Балтийского флота.

Вы увидите шведскую крепость 17 века и Северный мол, который уходит в залив более чем на полкилометра. Прогуляетесь по красивой набережной, любуясь видами и наслаждаясь приятным морским бризом.

Организационные детали