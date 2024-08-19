Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)

Погрузитесь в историю и природу Калининградской области на автобусно-пешеходной экскурсии. Узнайте о янтаре, прусских художниках и древних крепостях
Эта автобусно-пешеходная экскурсия позволит вам познакомиться с двумя важными уголками Калининградской области.

В Янтарном вы увидите крупнейшее месторождение янтаря, прогуляетесь по парку имени Морица Беккера и посетите музей «Янтарный замок». В
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Балтийске вас ждёт шведская крепость 17 века, Северный мол и набережная с видами на залив. Экскурсия включает трансфер на комфортабельном автобусе и посещение музея. Гид расскажет о богатой истории и природных красотах этих мест

4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚍 Комфортабельный автобус
  • 🏰 Посещение музея «Янтарный замок»
  • 🌳 Прогулка по парку имени Морица Беккера
  • 🛡️ Увидите шведскую крепость 17 века
  • 🌊 Прогулка по набережной Балтийска
    • Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
    Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
    Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 14:30

    Что можно увидеть

  • Музей «Янтарный замок»
  • Парк имени Морица Беккера
  • Шведская крепость 17 века
  • Северный мол

    • Описание экскурсии

    Янтарный — Пальмникен

    Этот город знаменит крупнейшим месторождением янтаря. Многие столетия викинги, пруссы, рыцари и промышленники искали здесь солнечный камень.

    Вы прогуляетесь по парку имени Морица Беккера, где сохранились редкие деревья из Японии и Америки. Рассмотрите старинную кирху и посетите музей «Янтарный замок». Узнаете хроники Пальмникена, полюбуетесь коллекций антикварной посуды и произведений художников Восточной Пруссии.

    Балтийск — Пиллау

    Балтийск романтичен и строг в обрамлении залива, каналов, пирсов, военных кораблей, лебедей и древних развалин. Его многовековая история удивительна. Бывал здесь и Пётр I — основатель Балтийского флота.

    Вы увидите шведскую крепость 17 века и Северный мол, который уходит в залив более чем на полкилометра. Прогуляетесь по красивой набережной, любуясь видами и наслаждаясь приятным морским бризом.

    Организационные детали

    • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, посещение музея «Янтарный замок»
    • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

    в субботу в 14:30

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 700 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На вокзале в Светлогорске
    Когда и сколько длится?
    Когда: в субботу в 14:30
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    1
    3
    2
    1
    Л
    19 авг 2024
    Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно).
    А
    4 авг 2024
    Обращаю внимание, что здесь организатор не является гидом.
    Это сборная экскурсия от нескольких тур фирм.
    Хороший экскурсовод - гид Светлана, много информации предоставила, легкая подача. Урегулировала проблемные вопросы.
    Показала новые места в янтарном.
    Организационные
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    моменты серьезно подкачали, а именно: не указали номер автобуса, невозможно было дозвониться до организаторов, а это 2 человека, место прибытия было отдалено от обозначенной точки, пришлось побегать в поисках и понервничать, на экскурсионном автобусе не было таблички с наименованием города.
    Села в автобус на свой страх и риск.
    Не рекомендую организаторов, сделано все очень плохо!

    Автобус удобный, комфортная температура.

    Из предложений, я бы добавила полтора часа к общему времени экскурсии, вот не хватило, что бы спокойно погулять возле моря в Янтарном и в Балтийске.
    Приятно погулять по воде, увидеть разницу, пособирать янтарь, экскурсия была бы более полной и впечатляющей.
    Тем более, что там шикарные береговые линии, пляжи.

    Инна
    Инна
    Ответ организатора:
    Алёна, прошу прощения за это. Организаторы пишут всегда подробную информацию туристам о экскурсии(номер автобуса, места в автобусе, время отправления и
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    так далее).
    Все экскурсии в нашем профиле только от нашей тур-фирмы, возможно вы так решили потому что на отправление собирается несколько фирм, такое могло быть. Алёна прошу прощения за дискомфорт и за дезориентацию, очень жаль что начало экскурсии началось так. Предложения ваши по этой экскурсии мы учтём, спасибо!

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