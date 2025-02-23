Экскурсия по Светлогорску предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу города, который славится своим спокойствием и историческим наследием. Участники увидят водонапорную башню, старинные немецкие виллы, лютеранскую кирху и католическую капеллу. Узнают о прусских племенах, рыцарях Тевтонского ордена и жизни первых советских переселенцев. Это путешествие позволит не только насладиться архитектурой, но и ощутить дух времени, сохранившийся в этом удивительном месте

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Описание экскурсии

Светлогорск — город спокойствия и комфорта. Здесь никуда не торопятся: сохраняют историческое наследие, занимаются озеленением и внедряют экологические инициативы. Пока что это единственный российский город в международном списке «медленных городов». Предлагаю посмотреть на Светлогорск внимательнее и погрузиться в его историю.

Вы увидите:

Водонапорную башню — символ города

— символ города Старые немецкие виллы , которые спрятались в густой растительности

, которые спрятались в густой растительности Лютеранскую кирху в неоготическом стиле

в неоготическом стиле Католическую капеллу в технике фахверк

Вы узнаете о прусских племенах, которые населяли эти земли ещё в древние времена, о рыцарях Тевтонского ордена и о замках. Я расскажу вам, как жили немцы и первые советские переселенцы.