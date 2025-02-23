Экскурсия по Светлогорску предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу города, который славится своим спокойствием и историческим наследием.
Участники увидят водонапорную башню, старинные немецкие виллы, лютеранскую кирху и католическую капеллу. Узнают о прусских племенах, рыцарях Тевтонского ордена и жизни первых советских переселенцев.
Это путешествие позволит не только насладиться архитектурой, но и ощутить дух времени, сохранившийся в этом удивительном месте
Участники увидят водонапорную башню, старинные немецкие виллы, лютеранскую кирху и католическую капеллу. Узнают о прусских племенах, рыцарях Тевтонского ордена и жизни первых советских переселенцев.
Это путешествие позволит не только насладиться архитектурой, но и ощутить дух времени, сохранившийся в этом удивительном месте
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в атмосферу спокойствия
- 🏰 Уникальные исторические объекты
- 🕍 Архитектурные памятники
- 🌳 Живописные виды
- 📜 Интересные исторические факты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Водонапорная башня
- Старые немецкие виллы
- Лютеранская кирха
- Католическая капелла
Описание экскурсии
Светлогорск — город спокойствия и комфорта. Здесь никуда не торопятся: сохраняют историческое наследие, занимаются озеленением и внедряют экологические инициативы. Пока что это единственный российский город в международном списке «медленных городов». Предлагаю посмотреть на Светлогорск внимательнее и погрузиться в его историю.
Вы увидите:
- Водонапорную башню — символ города
- Старые немецкие виллы, которые спрятались в густой растительности
- Лютеранскую кирху в неоготическом стиле
- Католическую капеллу в технике фахверк
Вы узнаете о прусских племенах, которые населяли эти земли ещё в древние времена, о рыцарях Тевтонского ордена и о замках. Я расскажу вам, как жили немцы и первые советские переселенцы.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 21 туриста
Переехала в Светлогорск несколько лет назад. Изучаю историю города и области. Провожу экскурсии с 2023 года. Люблю историю, людей и путешествия!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
23 фев 2025
Были с Марией на экскурсии. Очень понравился маршрут, особенно для первого знакомства со Светлогорском. Сами точно заблудились бы и половины красоты не увидели бы. Мария познакомила нас с историей города, подсказала, где прогуляться по побережью и найти янтарь, по каким улочкам еще побродить. Благодарим Марию за экскурсию!
А
Анастасия
5 янв 2025
Мы нашли всех Светлоежиков
Л
Людмила
21 дек 2024
Спасибо Марии за интересную и познавательную экскурсию! Нам все понравилось!
А
Анастасия
12 ноя 2024
Понравилась прогулка по Светлогорску: очень красивые виллы и улочки. Действительно проникаешься атмосферой медленного города. Хочется и дальше ходить и рассматривать детали архитектуры. Спасибо, Мария!
Дарья
12 ноя 2024
Спасибо Марии! Мы с удовольствием прогулялись по медленному городу, рассмотрели старинные виллы, услышали их историю и представляли, как они выглядели сто лет назад. Экскурсия отлично подходит для знакомства с городом. Но осторожно: в Светлогорск после этого сложно не влюбиться!
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