Прежнее название города Раушен переводится как «шелестеть», что прекрасно отражает его атмосферу. Здесь шум соснового леса встречается с рокотом морского прибоя. Мы прогуляемся по старым улочкам и ощутим, как медленно тут течёт время.
Вы узнаете, как курорт развивался и чем жил, а ещё что делает этот город особенным и почему он идеально подходит для отдыха.
Вы узнаете, как курорт развивался и чем жил, а ещё что делает этот город особенным и почему он идеально подходит для отдыха.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- жанровую скульптуру «Царевна-лягушка».
- виллу казначея Карла Кюна.
- Дом охотника.
- Курхаус.
- водонапорную башню.
- отель «Хартман».
- виллу «Малепартус».
- капеллу «Мария — Звезда моря».
- центральную площадь.
О чём поговорим:
- как был устроен курорт Раушен и чем он жил.
- кто строил водогрязелечебницу и кирху.
- где находился ипподром и как проходила курортная жизнь.
- почему в Светлогорск перестали летать самолёты.
- как жили и творили скульпторы Олег Мелихов, Николай Фролов и Герман Брахерт.
в среду в 12:00 и 15:00, в пятницу и воскресенье в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 12:00 и 15:00, в пятницу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 182 туристов
Я родилась и живу в Калининграде. И очень люблю свой город! Меня увлекает его прошлое, и я постоянно нахожусь в поисках интересных фактов о нём. 600-летняя история Калининграда поражает воображение и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ходили с Марией 17.04.2026, остались очень довольны, замечательный эскурсавод. Экскурссию ведёт очень интересно и познавательно.
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