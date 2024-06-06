Скульптура «Царевна-Лягушка» – экскурсии в Светлогорске

Найдено 5 экскурсий в категории «Скульптура «Царевна-Лягушка»» в Светлогорске, цены от 970 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 5 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Город-сказка Светлогорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
58 отзывов
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в пятницу в 14:00, в субботу в 12:00
12 июня в 11:15
14 июня в 14:00
970 за человека
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Прогулка для гедонистов по самому медленному городу России
Начало: У озера Тихое
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Герман
    6 июня 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Очень благодарны Наталии за великолепную экскурсию по Светлогорску! Она раскрыла перед нами свой город во всей его красе, после её
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    рассказов всем захотелось там остаться. Экскурсия очень интересная, динамичная и захватывающая. С нами были маленькие дети, которым тоже было очень интересно. Время пролетело совершенно незаметно, остались только самые наилучшие воспоминания. Однозначно рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
    Экскурсия по Светлогорску с Ириной была увлекательной и познавательной. Она продемонстрировала глубокие знания истории города и провела нас по знаменитым
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    достопримечательностям, таким как Водонапорная башня, центральная площадь, Католическая капелла и другие. В Светлогорске также много интересных мест, которые на данный момент находятся на реконструкции в связи с ремонтом набережной, но про которые нам также рассказала Ирина. Особенно запомнился ее рассказ о Доме сказочника. Мы увидели много вилл и домов, историю которых узнали на экскурсии. Энтузиазм и обширные знания Ирины сделали нашу экскурсию незабываемой. Настоятельно рекомендую!

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Прекрасную экскурсию по Светлогорску провела для нашей семьи Ирина: история города, важные события и имена, любопытные легенды, интересные маршруты, достопримечательности, советы и рекомендации! После этого невозможно не влюбиться в это место, спасибо большое!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Огромная благодарность! Замечательная экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании.
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Было всего 6 человек. Марьяна отличный рассказчик и очень профессиональный экскурсовод. Время пролетело незаметно - настолько все было интересно и познавательно!
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Спасибо Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию в Светлогорск. Татьяна созвонилась с нами за день до экскурсии и сориентировала
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    как лучше добраться из Калининграда, а потом поделилась расписанием электрички для возвращения обратно. Время экскурсии пролетело незаметно, даже небольшой моросящий дождик и ветер не смогли испортить нашего настроения и впечатлений от города.

  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Маршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и его современным обликом. Изюминкой экскурсии было приглашение местного жителя, который пригласил к себе в гости: с любовью показал и рассказал про свой дом.
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  • Д
    Дарья
    16 апреля 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Екатерина умеет держать внимание слушателя. Интересно, ненавязчиво, с хорошим настроением. Хорошее сочетание ходьбы и остановок на маршруте
  • А
    Алла
    6 марта 2024
    Город-сказка Светлогорск
    Вторая экскурсия с Павлом! Спасибо большое! Познакомились и очаровались еще одним замечательным курортным городком! 🤗
  • О
    Ольга
    15 ноября 2023
    Город-сказка Светлогорск
    В начале октября мы гуляли по Светлогорску с Павлом и остались очень довольны. Павел хорошо образован, прекрасно знает и любит
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    свой край. Думаю, в Светлогорске не осталось уголка, куда бы мы не заглянули. Очень приятно, что Павел общителен, учитывает пожелания экскурсантов и заботится о них. Особое удовольствие гарантированно получат любители котов! Огромное спасибо Павлу! Рекомендуем всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Скульптура «Царевна-Лягушка»»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
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