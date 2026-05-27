Какой дом Светлогорска попал в фильм про Красную Шапочку? Что было в чертеже на стене виллы «Хартман»? Ответы — на аудиоспектакле-променаде.
В наушниках — профессиональные актёры под звуки города расскажут вам истории домов и вилл старинного Раушена.
А наш сопровождающий проведёт верным маршрутом, иллюстрируя его фотографиями и визуальным материалом столетней давности.
В наушниках — профессиональные актёры под звуки города расскажут вам истории домов и вилл старинного Раушена.
А наш сопровождающий проведёт верным маршрутом, иллюстрируя его фотографиями и визуальным материалом столетней давности.
Описание аудиогида
Маршрут аудиоспектакля проведёт вас через город к морю — с живыми диалогами и эффектом полного погружения.
- Вы услышите историю Раушен-Дюны на вокзале Светлогорск-2
- Поищете норвежских драконов на крыше Охотничьего домика
- Услышите голоса отдыхающих в Курхаусе и увидите, где жил и творил нобелевский лауреат Томас Манн
- Узнаете о Водонапорной башне и водогрязелечебнице — символе города
- Пройдётесь по тенистому Лиственничному парку к ожившему Лесному замку
- Осмотрите виллу «Хильдегарт», пансионаты «Пройсен Хофф» и «Танненхоф» — Еловый двор, отель и ресторан «Хартманн»
- Проверите, где ночевали лисы у виллы «Малепартус»
Вы узнаете:
- о чем шумел старинный Раушен и чем прекрасен современный Светлогорск
- как выглядит настоящий медленный город Cittaslow
- почему в нашем маленьком уютном городе два вокзала
- какие строгие запреты, штрафы и правила отдыха на морском побережье были сто лет назад
- возможна ли дружба человека с дикими лисицами
- сколько лет самой древней липе у озера
Организационные детали
- Перед экскурсией мы выдаём беспроводные наушники
- Для групп от 10 человек (любого возраста) действует скидка 20% — подробности в переписке
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 16 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Светлогорск-2
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1399 туристов
Профессиональный филолог и редактор радиохолдинга, создательница пешеходных аудиоспектаклей в специальных наушниках по Зеленоградску — одному из красивейших городов Калининградской области.
Входит в следующие категории Светлогорска
Похожие экскурсии на «Услышать истории Раушена: аудиоспектакль по Светлогорску»
Индивидуальная
до 6 чел.
Светлогорск (Раушен): один день на курорте начала XX века
Погрузитесь в атмосферу прошлого века в Светлогорске. Узнайте, как отдыхали курортники, и откройте для себя все тайны этого удивительного места
Начало: Светлогорск, железнодорожная станция Светлогорск-2
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 15:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
2 июн в 11:00
10 июн в 11:00
от 6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Раушен - Светлогорск. Уютный курорт на Балтике
Кирха, капелла, виллы и скульптуры - все это вы увидите на экскурсии в Светлогорске. Узнайте, чем привлекал Раушен немецкую аристократию
Начало: У озера Тихое
29 мая в 10:30
31 мая в 10:00
6700 ₽ за всё до 5 чел.
1200 ₽ за человека